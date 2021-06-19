Легендарные ботинки Timberland — «Yellow boots»: от рабочих окраин до модных подиумов

Бренд Timberland — знатоки соврать не дадут — действительно легендарный. Оранжевые ботинки компании, появившиеся на свет в далёком 1952 году как обувь для рабочего класса, умудрились выбраться из американских окраин и прочно обосноваться в гардеробах модников всего мира. И именно они сегодня бьют рекорды по популярности, когда речь заходит об обуви для активного время препровождения.

Минус в этом, правда, тоже есть — продукцию Timberland, в попытках погреться в лучах чужой славы, сегодня не пытается подделать только ленивый. Так что совет тем, кто намерен обзавестись легендарной парой обуви: не хотите нарваться на фальшивку — в помощь вам Тимберленд официальный сайт. Ищите ботинки исключительно на торговых площадках, отвечающих за качество товара. Только так сможете понять, почему на эту обувь ажиотажный спрос держится уже который десяток лет. Ну а, чтобы понимали что в итоге получите, озвучим основные характеристики ботинок Timberland, благодаря которым они с триумфом шагают по планете всей.

Итак, оригинальные американские «тимберленды» это:

обувь, «свёрстанная» по уникальной технологии: бесшовное соединение верха ботинка и подошвы гарантировать полную водонепроницаемость;

протекторная подошва, которая обеспечивает идеальное сцепление с поверхностями практически любого типа;

грязеотталкивающее покрытие. Материал, из которого изготавливают ботинки, имеет силиконовый слой, задерживающий не только воду (эффект «waterproof»), но и грязь, пыль, специфические жидкости вроде масел, антигололёдных смесей и т.д.

материал Gore-Tex. Его ещё называют мембранным, за счёт чего ботинки «дышат» — обеспечена полная воздухопроницаемость.

Все эти характеристики делают легендарные «тимберленды» — «Yellow boots» или жёлтые, а точнее горчичные ботинки, как их принято называть — максимально комфортными в носке.

Кстати, по поводу цвета этой обуви. Да, на «заре своего рассвета» эти ботинки были действительно исключительно жёлтого цвета. Но к сегодняшнему дню палитра Timberland значительно расширилась. Компания ввела «в строй» бежевые, серые, коричневые, белые, чёрные, красные, синие, зелёные, голубые тона. И даже расцветки, которые имеют статус «на любителя» — серебряные и неоновые.

Кому стоит задуматься о покупке ботинок от Timberland? Однозначно тем, кто ведёт подвижный образ жизни — много передвигается по городу пешком, ходит в походы, занимается туризмом.

Это выбор мужчин или женщин? И тех, и других. Timberland — это унисекс.

Под какую одежду носить «тимберленды»? Может удивим, но сегодня — под любую. Ботинки Timberland тот самый случай, когда «и в пир, и в мир».