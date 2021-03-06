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Легкий, производительный, компактный, удобный… Ноутбук мечты по разумной цене
фото: Pexels (pixabay.com)

Легкий, производительный, компактный, удобный… Ноутбук мечты по разумной цене

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 23:18 06.03.2021

Ноутбук – давно и прочно вошел в жизнь всех, кто хоть как-то связан с оргтехникой, Интернетом. На работе и в дороге, дома и в командировке, эта компактная, легкая техника поможет и дела завершить, и развлечься – отдохнуть. Есть, правда, стереотип, что ноутбуки не слишком мощны, не подходят для решения задач, связанных с «тяжелыми» программами, видео и графикой. Попробуем разбить этот стереотип.

Ознакомьтесь с каталогом современных ноутбуков по ссылке https://www.apltech.ru/katalog/kompyutery/noutbuki — это техника более чем двух десятков брендов, причем самая современная и популярная.

На вершинах мировых рейтингов популярности у пользователей и хитов продаж: ASUS VivoBook 15 A543, Acer Aspire 3 A315-42, Lenovo Ideapad L340-15 и Dell Inspiron 15 7567.

Легкий, производительный, компактный, удобный… Ноутбук мечты по разумной цене

И как не вспомнить «яблочную» модель (самую популярную на сегодня) Apple MacBook Air 13 MVFL2RU/A. Все подробные характеристики – на сайте AplTech.

Легкий, производительный, компактный, удобный… Ноутбук мечты по разумной цене

Но вкратце – почему именно эти ноутбуки сегодня лучшие. И ведь дело не в цене, тот же Acer Aspire – абсолютно доступная, бюджетная модель. Дело в технологиях и удобстве.

Хороший современный ноутбук – легкий, тонкий, стильный, компактный. В то же время производительный, с достойной «начинкой», способный сутки напролет работать автономно. Таков, например, еще один лидер 2020-21 годов — MSI Prestige 15. Тот случай, когда классический процессор Intel Core i5 и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 дают максимальный результат.

Легкий, производительный, компактный, удобный… Ноутбук мечты по разумной цене

Вообще, именно на процессор и видеокарту стоит обращать внимание при выборе ноутбуков. Не лишний параметр ОЗУ (оперативная память). В 2021-м варианты ниже 8 Гб рассматривать не стоит. В Интернет-магазине AplTech нет надобности листать весь каталог – помечайте оптимальные/желательные параметры и отбирайте подходящие варианты. Выбор многообразен. Ведь даже с 16 Гб ОЗУ можно подобрать бюджетный Acer или же выбрать топовый Dell XPS.

Легкий, производительный, компактный, удобный… Ноутбук мечты по разумной цене

Совет: лучше сравнивать модели одного «семейства», по крайней мере, такой выбор будет обусловлен точными характеристиками: числом ядер, типу процессора, частоте и объему кэшей.

Еще один немаловажный фактор – видеокарта. Относительный минус почти всех ноутбуков (бюджетных моделей – точно всех) – встроенный графический ускоритель. Геймерам это «не вариант», нужна дискретная видеокарта. На цену влияет, но «на выходе» сплошные плюсы: и графику тянет, и память у основной видеокарты не забирает, а при «обычной работе» и вовсе отключается за ненадобностью.

Добавим к этому слоты, накопители, коммуникативные возможности, аудио (да-да, хотя еще один стереотип, что у ноутбуков звук, скажем так, «не главное»), — вот вам и полный набор топовых характеристик для выбора лидера. А выбрать на сайте apltech.ru есть из чего.

Легкий, производительный, компактный, удобный… Ноутбук мечты по разумной цене Легкий, производительный, компактный, удобный… Ноутбук мечты по разумной цене

Легкий, производительный, компактный, удобный… Ноутбук мечты по разумной цене

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