Легкий, производительный, компактный, удобный… Ноутбук мечты по разумной цене

Ноутбук – давно и прочно вошел в жизнь всех, кто хоть как-то связан с оргтехникой, Интернетом. На работе и в дороге, дома и в командировке, эта компактная, легкая техника поможет и дела завершить, и развлечься – отдохнуть. Есть, правда, стереотип, что ноутбуки не слишком мощны, не подходят для решения задач, связанных с «тяжелыми» программами, видео и графикой. Попробуем разбить этот стереотип.

Ознакомьтесь с каталогом современных ноутбуков по ссылке https://www.apltech.ru/katalog/kompyutery/noutbuki — это техника более чем двух десятков брендов, причем самая современная и популярная.

На вершинах мировых рейтингов популярности у пользователей и хитов продаж: ASUS VivoBook 15 A543, Acer Aspire 3 A315-42, Lenovo Ideapad L340-15 и Dell Inspiron 15 7567.

И как не вспомнить «яблочную» модель (самую популярную на сегодня) Apple MacBook Air 13 MVFL2RU/A. Все подробные характеристики – на сайте AplTech.

Но вкратце – почему именно эти ноутбуки сегодня лучшие. И ведь дело не в цене, тот же Acer Aspire – абсолютно доступная, бюджетная модель. Дело в технологиях и удобстве.

Хороший современный ноутбук – легкий, тонкий, стильный, компактный. В то же время производительный, с достойной «начинкой», способный сутки напролет работать автономно. Таков, например, еще один лидер 2020-21 годов — MSI Prestige 15. Тот случай, когда классический процессор Intel Core i5 и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 дают максимальный результат.

Вообще, именно на процессор и видеокарту стоит обращать внимание при выборе ноутбуков. Не лишний параметр ОЗУ (оперативная память). В 2021-м варианты ниже 8 Гб рассматривать не стоит. В Интернет-магазине AplTech нет надобности листать весь каталог – помечайте оптимальные/желательные параметры и отбирайте подходящие варианты. Выбор многообразен. Ведь даже с 16 Гб ОЗУ можно подобрать бюджетный Acer или же выбрать топовый Dell XPS.

Совет: лучше сравнивать модели одного «семейства», по крайней мере, такой выбор будет обусловлен точными характеристиками: числом ядер, типу процессора, частоте и объему кэшей.

Еще один немаловажный фактор – видеокарта. Относительный минус почти всех ноутбуков (бюджетных моделей – точно всех) – встроенный графический ускоритель. Геймерам это «не вариант», нужна дискретная видеокарта. На цену влияет, но «на выходе» сплошные плюсы: и графику тянет, и память у основной видеокарты не забирает, а при «обычной работе» и вовсе отключается за ненадобностью.

Добавим к этому слоты, накопители, коммуникативные возможности, аудио (да-да, хотя еще один стереотип, что у ноутбуков звук, скажем так, «не главное»), — вот вам и полный набор топовых характеристик для выбора лидера. А выбрать на сайте apltech.ru есть из чего.