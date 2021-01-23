Леонид Кравчук о возможной «поездке в Крым»: меня неправильно поняли

Первый президент «незалежной» как барометр политического климата на Украине.

Первый президент Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук объяснил в эфире НСН , когда и при каких условиях посетит Крым. Ранее дипломат признался, что хотел бы съездить на полуостров. Неожиданно для Кравчука в Крыму ответили, что готовы его встретить.

В итоге экс-президент «незалежной» занервничал и заявил, что его неправильно поняли, дескать, он говорил о прошлом, когда «все» ездили в Крым отдыхать.

Я сказал, что хотел бы тоже увидеть своими глазами, как изменился Крым, что там произошло нового, есть ли там проблемы, притесняют ли там крымских татар, — пояснил Кравчук.

Странное объяснение и неуклюжая попытка выкрутиться. Все дело в том, что первое заявление политика-пенсионера было воспринято в штыки правыми и националистами. Если бы они не представляли реальной силы, «правящей бал» в украинской политике, Кравчуку не пришлось бы оправдываться. Но политический климат «незалежной» определяют пока именно русофобы. Вот и получилось некрасиво. Кравчук продолжил, сказал, что ехать в Крым «пока не время».

Хотя, я верю, что настанет время, и все будет, как было. Мы снова будем нормальные люди, с Россией будут нормальные отношения, — добавил Леонид Кравчук.

Еще, на всякий случай, в «новом комментарии» он коснулся проблемы водоснабжения Крыма. По его словам, «теперь за это отвечает Россия».