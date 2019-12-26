Лесная охрана пресекла незаконную вырубку сосны крымской в Белогорском районе

Сотрудники ГКУ РК «Юго-восточное объединенное лесничество» пресекли незаконную заготовку и перевозку сосны крымской вблизи с. Белая Скала (в Белогорском районе).

Лесной охраной в ходе патрулирования был выявлен и задержан житель г. Белогорска, осуществлявший без каких-либо разрешающих документов погрузку в автомобиль марки ГАЗ-66 сосны крымской в количестве 34 единиц. По данному факту незаконной заготовки и перевозки заведомо незаконно заготовленной древесины было сообщено в дежурную часть ОМВД России по Белогорскому району. Продукция незаконного природопользования и орудие совершения правонарушения автомобиль марки ГАЗ-66 изъяты правоохранительными органами, — сообщили в минприроды РК.

В соответствии статьей 260 УК РФ за незаконную рубку зеленных насаждений в особо крупном размере предусмотрено уголовное наказание. В зависимости от степени тяжести совершенного преступления наказание может варьироваться от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до семи лет.

Фото: пресс-служба минприроды РК.