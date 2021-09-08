Лето за рубежом: самые популярные авианаправления в текущем году

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда чаще всего летали за рубеж летом 2021 года, а также проанализировал изменение средних чеков. У самостоятельных путешественников доля зарубежных бронирований, по данным Туту.ру, составила 6%, год назад по итогам лета этот показатель был не более 2%.

Средний чек за перелёт в страны ближнего зарубежья по итогам лета составил 27 318 рублей туда-обратно — на 45% больше, чем в 2020 году. Средний чек за перелёт в Европу вырос на 48% и составляет 37 079 рублей в обе стороны, — отмечают аналитики сервиса.

Динамика средних чеков туда-обратно за рубеж с 1 июня по 31 августа

Год Ближнее зарубежье Европа 2019 20 454 24 658 2020 18 892 24 988 2021 27 318 37 079

Наиболее популярны у самостоятельных путешественников направления ближнего зарубежья. Рейтинг по итогам лета возглавляет направление Москва — Ереван, куда оформлялось порядка 9% билетов. Также в топ-20 вошли рейсы в Ереван из других городов: Краснодара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Сочи.

На втором месте по популярности направление Москва — Кишинев. По этому маршруту оформлялось 6,9% билетов. Также в топ-20 вошло направление Санкт-Петербург — Кишинев.

Замыкает тройку рейтинга направление Москва — Бишкек с долей 4,4%. За ним следуют направления Москва — Баку и Москва — Ташкент.

Топ-20 зарубежных авианаправлений по итогам лета

Направление Позиция в рейтинге, 2020 Позиция в рейтинге, 2021 Доля пассажиров, 2020 Доля пассажиров, 2021 Средний чек в одну сторону, 2020 Средний чек в одну сторону, 2021 Динамика среднего чека Москва — Ереван 9 1 1,8% 9,0% 9899 13437 +36% Москва — Кишинёв 1 2 9,8% 6,9% 8516 12243 +44% Москва — Бишкек 5 3 3,0% 4,4% 9896 14031 +42% Москва — Баку 10 4 1,7% 4,0% 13509 20240 +50% Москва — Ташкент 7 5 1,9% 3,9% 14117 17850 +26% Москва — Ош 21 6 0,8% 3,8% 9182 12974 +41% Москва — Минск 18 7 0,9% 1,8% 7687 8898 +16% Москва — Анталья 3 8 4,3% 1,8% 13024 11005 -16% Москва — Стамбул 4 9 3,7% 1,7% 17913 14054 -22% Краснодар — Ереван 36 10 0,5% 1,6% 6133 10109 +65% Ростов-на-Дону — Ереван 40 11 0,5% 1,5% 7488 8593 +15% Санкт-Петербург — Кишинёв 11 12 1,6% 1,5% 9790 13189 +35% Москва — Самарканд 57 13 0,3% 1,4% 10044 14790 +47% Санкт-Петербург — Ереван 80 14 0,2% 1,2% 11086 13948 +26% Москва — Бухара 99 15 0,2% 1,1% 12168 13721 +13% Минеральные Воды — Ереван 120 16 0,1% 1,0% 10053 8036 -20% Сочи — Ереван 51 17 0,3% 1,0% 4619 8929 +93% Москва — Ларнака 19 24 0,8% 0,7% 9972 21149 +112% Москва — Бургас 12 29 1,5% 0,6% 8620 17973 +109% Москва — Алматы 13 35 1,1% 0,5% 11243 34020 +203%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Направления Москва — Анталья и Москва — Стамбул, которые в прошлом году входили в топ-5, по итогам лета 2021 года сократили свою долю. Очевидно, часть самостоятельных путешественников переключилась на пакетные предложения.

Помимо упомянутых направлений, в топ-20 по итогам лета вошли маршруты Москва — Ош, Москва — Минск, Москва — Самарканд, Москва — Бухара, Москва — Ларнака, Москва — Бургас и Москва — Алматы.

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