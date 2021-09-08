Лето за рубежом: самые популярные авианаправления в текущем году

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
Средний чек за перелёт в страны ближнего зарубежья по итогам лета составил 27 318 рублей туда-обратно — на 45% больше, чем в 2020 году. Средний чек за перелёт в Европу вырос на 48% и составляет 37 079 рублей в обе стороны, — отмечают аналитики сервиса.
Динамика средних чеков туда-обратно за рубеж с 1 июня по 31 августа
|Год
|Ближнее зарубежье
|Европа
|2019
|20 454
|24 658
|2020
|18 892
|24 988
|2021
|27 318
|37 079
Наиболее популярны у самостоятельных путешественников направления ближнего зарубежья. Рейтинг по итогам лета возглавляет направление Москва — Ереван, куда оформлялось порядка 9% билетов. Также в топ-20 вошли рейсы в Ереван из других городов: Краснодара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Сочи.
На втором месте по популярности направление Москва — Кишинев. По этому маршруту оформлялось 6,9% билетов. Также в топ-20 вошло направление Санкт-Петербург — Кишинев.
Замыкает тройку рейтинга направление Москва — Бишкек с долей 4,4%. За ним следуют направления Москва — Баку и Москва — Ташкент.
Топ-20 зарубежных авианаправлений по итогам лета
|Направление
|Позиция в рейтинге, 2020
|Позиция в рейтинге, 2021
|Доля пассажиров, 2020
|Доля пассажиров, 2021
|Средний чек в одну сторону, 2020
|Средний чек в одну сторону, 2021
|Динамика среднего чека
|Москва — Ереван
|9
|1
|1,8%
|9,0%
|9899
|13437
|+36%
|Москва — Кишинёв
|1
|2
|9,8%
|6,9%
|8516
|12243
|+44%
|Москва — Бишкек
|5
|3
|3,0%
|4,4%
|9896
|14031
|+42%
|Москва — Баку
|10
|4
|1,7%
|4,0%
|13509
|20240
|+50%
|Москва — Ташкент
|7
|5
|1,9%
|3,9%
|14117
|17850
|+26%
|Москва — Ош
|21
|6
|0,8%
|3,8%
|9182
|12974
|+41%
|Москва — Минск
|18
|7
|0,9%
|1,8%
|7687
|8898
|+16%
|Москва — Анталья
|3
|8
|4,3%
|1,8%
|13024
|11005
|-16%
|Москва — Стамбул
|4
|9
|3,7%
|1,7%
|17913
|14054
|-22%
|Краснодар — Ереван
|36
|10
|0,5%
|1,6%
|6133
|10109
|+65%
|Ростов-на-Дону — Ереван
|40
|11
|0,5%
|1,5%
|7488
|8593
|+15%
|Санкт-Петербург — Кишинёв
|11
|12
|1,6%
|1,5%
|9790
|13189
|+35%
|Москва — Самарканд
|57
|13
|0,3%
|1,4%
|10044
|14790
|+47%
|Санкт-Петербург — Ереван
|80
|14
|0,2%
|1,2%
|11086
|13948
|+26%
|Москва — Бухара
|99
|15
|0,2%
|1,1%
|12168
|13721
|+13%
|Минеральные Воды — Ереван
|120
|16
|0,1%
|1,0%
|10053
|8036
|-20%
|Сочи — Ереван
|51
|17
|0,3%
|1,0%
|4619
|8929
|+93%
|Москва — Ларнака
|19
|24
|0,8%
|0,7%
|9972
|21149
|+112%
|Москва — Бургас
|12
|29
|1,5%
|0,6%
|8620
|17973
|+109%
|Москва — Алматы
|13
|35
|1,1%
|0,5%
|11243
|34020
|+203%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Направления Москва — Анталья и Москва — Стамбул, которые в прошлом году входили в топ-5, по итогам лета 2021 года сократили свою долю. Очевидно, часть самостоятельных путешественников переключилась на пакетные предложения.
Помимо упомянутых направлений, в топ-20 по итогам лета вошли маршруты Москва — Ош, Москва — Минск, Москва — Самарканд, Москва — Бухара, Москва — Ларнака, Москва — Бургас и Москва — Алматы.
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