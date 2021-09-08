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Лето за рубежом: самые популярные авианаправления в текущем году
фото: pxhere.com

Лето за рубежом: самые популярные авианаправления в текущем году

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:47 08.09.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда чаще всего летали за рубеж летом 2021 года, а также проанализировал изменение средних чеков. У самостоятельных путешественников доля зарубежных бронирований, по данным Туту.ру, составила 6%, год назад по итогам лета этот показатель был не более 2%.

Средний чек за перелёт в страны ближнего зарубежья по итогам лета составил 27 318 рублей туда-обратно — на 45% больше, чем в 2020 году. Средний чек за перелёт в Европу вырос на 48% и составляет 37 079 рублей в обе стороны, — отмечают аналитики сервиса.

Динамика средних чеков туда-обратно за рубеж с 1 июня по 31 августа

ГодБлижнее зарубежьеЕвропа
201920 45424 658
202018 89224 988
202127 31837 079

Наиболее популярны у самостоятельных путешественников направления ближнего зарубежья. Рейтинг по итогам лета возглавляет направление Москва — Ереван, куда оформлялось порядка 9% билетов. Также в топ-20 вошли рейсы в Ереван из других городов: Краснодара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Сочи.

На втором месте по популярности направление Москва — Кишинев. По этому маршруту оформлялось 6,9% билетов. Также в топ-20 вошло направление Санкт-Петербург — Кишинев.

Замыкает тройку рейтинга направление Москва — Бишкек с долей 4,4%. За ним следуют направления Москва — Баку и Москва — Ташкент.

Топ-20 зарубежных авианаправлений по итогам лета

НаправлениеПозиция в рейтинге, 2020Позиция в рейтинге, 2021Доля пассажиров, 2020Доля пассажиров, 2021Средний чек в одну сторону, 2020Средний чек в одну сторону, 2021Динамика среднего чека
Москва — Ереван911,8%9,0%989913437+36%
Москва — Кишинёв129,8%6,9%851612243+44%
Москва — Бишкек533,0%4,4%989614031+42%
Москва — Баку1041,7%4,0%1350920240+50%
Москва — Ташкент751,9%3,9%1411717850+26%
Москва — Ош2160,8%3,8%918212974+41%
Москва — Минск1870,9%1,8%76878898+16%
Москва — Анталья384,3%1,8%1302411005-16%
Москва — Стамбул493,7%1,7%1791314054-22%
Краснодар — Ереван36100,5%1,6%613310109+65%
Ростов-на-Дону — Ереван40110,5%1,5%74888593+15%
Санкт-Петербург — Кишинёв11121,6%1,5%979013189+35%
Москва — Самарканд57130,3%1,4%1004414790+47%
Санкт-Петербург — Ереван80140,2%1,2%1108613948+26%
Москва — Бухара99150,2%1,1%1216813721+13%
Минеральные Воды — Ереван120160,1%1,0%100538036-20%
Сочи — Ереван51170,3%1,0%46198929+93%
Москва — Ларнака19240,8%0,7%997221149+112%
Москва — Бургас12291,5%0,6%862017973+109%
Москва — Алматы13351,1%0,5%1124334020+203%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Направления Москва — Анталья и Москва — Стамбул, которые в прошлом году входили в топ-5, по итогам лета 2021 года сократили свою долю. Очевидно, часть самостоятельных путешественников переключилась на пакетные предложения.

Помимо упомянутых направлений, в топ-20 по итогам лета вошли маршруты Москва — Ош, Москва — Минск, Москва — Самарканд, Москва — Бухара, Москва — Ларнака, Москва — Бургас и Москва — Алматы.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за июль 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  

Лето за рубежом: самые популярные авианаправления в текущем году

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