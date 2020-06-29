Летом море в Крыму «губит» детей и нетрезвых взрослых. Сотрудники МЧС предупреждают

В МЧС России в Крыму отмечают: самым главным фактором, влияющим на оперативную обстановку, зачастую становится сам человек, который переоценивает свои силы и недооценивает уровень опасности, находясь у воды.

Чаще всего, несчастные случаи с людьми на воде происходят при нарушении правил купания, катания на лодках, пользовании маломерными судами или от неумения плавать. Велик процент несчастных случаев, происходящих с людьми в нетрезвом состоянии, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова. — Уважаемые жители и гости Республики Крым! Соблюдайте правила безопасности, вода не любит шуток, она жестоко наказывает тех, кто, не знает чувства меры, не соблюдает правил безопасности на воде. Купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в случае несчастного случая вы можете получить специализированную помощь спасателя.

Так, в воскресенье, в 16.30 поступило сообщение, что в пгт. Приморский (ГО Феодосия) в районе пляжа «Песчаная балка» в 100 метрах от берега в море унесло ребенка на надувном круге — здесь. Без трагедии не обошлось и в минувшую пятницу: в Евпатории утонула 7-летняя девочка — здесь.

Сотрудниками экстренной медицинской помощи констатирован факт смерти. Как оказалось, пляж не был оборудован для купания, спасательные посты отсутствуют, спасение на воде не обеспечивается. Такие случаи не редкость, особенно в летний период, — отмечают сотрудники МЧС.

Отдыхая вблизи водных объектов, соблюдайте элементарные правила безопасности:

купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;

если у Вас есть проблемы со здоровьем, купание в холодной воде ниже 21 градуса Вам противопоказано;

после длительного пребывания на солнце не входить и не прыгать в воду;

недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянении;

не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног;

не подплывайте к проходящим судам;

родителям нужно больше уделять внимание детям, проводить с ними профилактические беседы, не оставлять их без присмотра во время отдыха возле водоемов;

нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться бревна, камни и коряги;

не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах — они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать;

нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;

нельзя подавать крики ложной тревоги.

Даже если вы находитесь в месте, разрешенном для купания, не забывайте соблюдать правила безопасности!

Особое внимание уделите детям: не оставляйте их без присмотра и не разрешайте самостоятельно использовать надувные плавательные средства. В случае чрезвычайного происшествия немедленно обратитесь в службу спасения по телефону «101» или «112».