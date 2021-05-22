Летом в Феодосию? Бронируйте жильё — спрос большой

Крымская Феодосия, по оценкам экспертов туристической сферы, в этом курортном сезоне в лидерах спроса. Из общей массы отдыхающих, собирающихся провести летний отпуск на берегах Чёрного моря в Крыму, треть намереваются нагрянуть именно в этот город. Почему? Главный плюс города: по сравнению с тем же Севастополем, Феодосия «не ломит цены». Здесь, как правило, комфортно и туристам со скромным бюджетом, и тем, кто может позволить себе больше, чем эконом-класс. В частности и в том, что касается проживания. К слову, ценители Феодосии дают совет: хотите в полной мере насладиться отдыхом в этом городе — арендуйте дом! Здесь такое жильё предлагают на любой вкус и кошелёк, на месяц-два или же посуточно https://feodosia-leto.com/feodosiya/doma-i-kottedzhi/posutochno. Стоимость «места под феодосийским солнцем»? Адекватные квадратные метры можно снять даже за небольшие деньги — от 1700 рублей в сутки. Ну а за суммы более внушительные, судя по данным портала бесплатного сервиса бронирования ТМ «Феодосия-лето», получится арендовать и жильё на порядок-два выше — с бассейном и собственным садом, к примеру.

Ещё одна хорошая новость в том, что, какое бы вы жильё не сняли — до моря будет в любом случае рукой подать. Но! Потенциальным гостям Феодосии стоит учесть: собираетесь в Крым летом — бронируйте жильё уже сейчас. Спрос большой, предложений, конечно, тоже немало и самых разнообразных, однако в разгар курортного сезона можно и не поселиться там, где хотелось бы — опередят более расторопные путешественники.

Кому подойдёт отдых в Феодосии?

Феодосия летом — это:

город идеален как для отдыха семей с детьми, так и для молодёжи, а также для романтических пар (причём любого возраста).

Однозначно в Феодосию стоит приехать тем, кто не гонится за «бесконечной движухой» и кричащим гламуром. Этот город ведёт размеренную жизнь. Именно поэтому его рекомендуют тем, кто устал от вечной суеты и пафоса мегаполисов.

Феодосия радует климатом. Он умеренно-тёплый и сухой.

Лето в этом регионе Крымского полуострова начинается уже в конце мая и длится вплоть до октября. Атмосфера курортного сезона определяется пряной смесью моря, равнины, предгорий и хвойного леса.

Ну и, конечно, юго-восток Крыма заслуженно хвастается отличными пляжами.

В Феодосии они либо «золотопесочные» с мелкими ракушками, либо галечные. Большинство — с приличной инфраструктурой.

Феодосия — для любопытных

Пляжи пляжами, а в Феодосии не будет скучно и тем, кто любит на отдыхе пополнять копилку впечатлений. Город, в частности, богат на музеи — это и легендарная Картинная галерея Айвазовского, и Дом-музей А.Грина, и Музей древностей, и Музей дельтапланеризма, и Музей денег.

Ценителям архитектуры однозначно стоит взглянуть на дачу-дворец Стамболи, посетить мечеть Муфтий-Джами и, конечно, Генуэзскую крепость.

Ехать в Феодосию в начале лета, в середине или в бархатный сезон? На самом деле разницы особой нет. Но — да: если пляжный отдых для вас — самоцель, то лучше нагрянуть в город в конце июля или в августе. В этот период года море в Феодосии прогревается максимально. И «погоды стоят» по-настоящему жаркие. Если же хотите более «мягкое солнце», то и в сентябре этот крымский город чудо как хорош.

И в завершение ещё один совет тем, кто намерен летом приехать в Феодосию: выбирая жильё — делайте это тщательно. Запрашивайте у владельцев предлагаемых «квадратов» фотографии и выясняйте все детали. Разумеется, случайным людям лучше не доверять. Идеальный вариант — подыскивайте квартиру или дом на специализированных сервисах, гарантирующих порядочность принимающей стороны, и готовых со знанием дела помочь в подборе объекта, а также встретить вас по прибытию в город.