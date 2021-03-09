Летом в Крыму возможны «худшие сценарии» водоснабжения

Как мы уже сообщали, Глава Крыма Сергей Аксёнов дал поручение составить детальный график подачи воды в курортных регионах на время туристического сезона. Опасения – не напрасны. Многомиллионный турпоток может просто «высосать» последние скудные запасы воды на полуострове. Поэтому Аксёнов и поручил проработать «худшие сценарии» водоснабжения этим летом в Крыму.

Мы понимаем, что разбор воды увеличится. Должна быть простая математическая модель исходя из худшей ситуации. Мы ее понимаем. Возможно, она будет неприятная, график будет неприятный достаточно, но, тем не менее, он должен нам позволить провести курортный сезон, — сказал Глава РК.

По его словам, нужно, в том числе, учитывать, что вода от возможных предстоящих осадков, с учетом затянувшейся засухи, уйдет в почву, что не даст ожидаемых притоков в водохранилища.

Пользуемся тем, что у нас есть в наличии на сегодняшний день, от этого отталкиваемся, — сказал Аксёнов.

В то же время Глава Крыма опроверг информацию о подаче воды отелям и санаториям Большой Ялты сверх графика, установленного для жителей курорта.

По отдельному графику ни один санаторий воду не получает, никто ни с кем ни о чем отдельно не договаривался, — подчеркнул Глава Республики.

По его словам, руководители курортных регионов обязаны подробно информировать крымчан о сложившейся ситуации и проделанной работе.