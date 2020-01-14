Льготы на квартиру для пенсионера: как получить — три способа

К сожалению, плата за жилищно-коммунальные услуги с каждым годом становится все ощутимее для кошельков граждан, особенно это касается пенсионеров.

Портал Юридические тонкости озвучил три способа, которые могут помочь им получить льготы и снизить тем самым квартплату.

1. Подтвердить особый статус льготника

Одного лишь назначения пенсии, увы, недостаточно для получения льгот на квартплату. Законы выделяют особые категории льготников, которым положено полное либо частичное освобождение от платы за ЖКУ.

На федеральном уровне льготы гарантируются:

Героям России, СССР, Героям Соцтруда и Героям Труда РФ, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, а также членам их семей (они полностью освобождены от платы за содержание жилья и коммунальные услуги),

участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, «чернобыльцам» и инвалидам (они платят за ЖКУ только 50%, остальное компенсирует государство).

На региональном уровне льготы могут предоставляться:

ветеранам труда (например, в Нижегородской области выплачиваются ЕДК, если уровень дохода не превышает 22 266,40 рублей в месяц),

реабилитированным гражданам и членам их семьи,

Почетным донорам,

труженикам тыла (например, в Москве освобождаются от квартплаты на 50% те, кто служили в городе в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года) и пр.

За льготами следует обращаться в местное отделение соцзащиты. Обратите внимание, что суды стали лояльнее относиться к вопросу о наличии постоянной регистрации для получения льгот.

Так, недавно Верховный суд РФ признал право на льготы за ветераном труда при том, что подтверждалось лишь его временное проживание в регионе, без постоянной регистрации (ВС РФ, дело № 18-КГ19-31).

2. Использовать право на субсидию

При отсутствии льготного статуса пенсионер может воспользоваться субсидией для оплаты ЖКУ. Принципиальное значение здесь имеет уровень доходов его и проживающих с ним членов семьи.

В каждом регионе установлено свое пороговое значение той доли, которую составляют коммунальные платежи в общем доходе семьи.

Допустимый максимум — 22%, но регионы вправе снизить его для своей территории. Одно из самых низких пороговых значений в Москве — 10%.

Важно, что для получения субсидии в законе есть одно условие: отсутствие долгов по квартплате, иначе начисление субсидии приостанавливается.

Но Верховный суд РФ уже не раз обращал внимание на то, что субсидию нельзя «снимать», если задолженность возникла по уважительной причине.

В прошлом году было вынесено несколько решений, когда пенсионерам восстановили субсидию на квартплату и даже взыскали с соцзащиты компенсацию морального вреда (например, ВС РФ, дело № 16-КГ19-2).

3. Освободиться от отдельных платежей

Когда нет возможности получить субсидию или льготы на всю квартплату, можно воспользоваться «скидкой» на отдельные коммунальные платежи. Они предусмотрены как федеральными, так и региональными законами.

Например:

с пенсионера не могут взыскать взносы на капремонт и плату за содержание жилья, если он не является собственником жилого помещения,

пенсионер-собственник освобождается от платы за капремонт, если он не работает, достиг 80 лет и проживает один либо с пенсионером или инвалидом 1-2 группы (пенсионеры старше 70 лет освобождаются от взносов на 50%),

в Москве одиноко проживающие пенсионеры и семьи, где супруги достигли «старого» пенсионного возраста (55 лет женщина и 60 лет мужчина), освобождены от платы за вывоз мусора и получают компенсацию на оплату городского телефона.

Уточните в отделе соцзащиты, какие еще льготы на оплату ЖКУ предусмотрены для пенсионеров в вашем регионе.