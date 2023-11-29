Личная неприязнь и разделочный нож… плохое сочетание. Преступление в Ялте

В Ялте в колонию отправится мужчина, который ударил своего знакомого разделочным ножом. 35-летний местный житель признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Судом установлено, что в апреле текущего года молодой человек из-за личной неприязни к потерпевшему нанес ему удар разделочным ножом в брюшную полость, причинив тяжкий вред здоровью. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 3 годам 9 месяцам лишения свободы, — сообщили в крымской прокуратуре.

Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.