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Личная неприязнь и разделочный нож… плохое сочетание. Преступление в Ялте
Иллюстрация: ВК

Личная неприязнь и разделочный нож… плохое сочетание. Преступление в Ялте

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 21:37 29.11.2023

В Ялте в колонию отправится мужчина, который ударил своего знакомого разделочным ножом. 35-летний местный житель признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Судом установлено, что в апреле текущего года молодой человек из-за личной неприязни к потерпевшему нанес ему удар разделочным ножом в брюшную полость, причинив тяжкий вред здоровью. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 3 годам 9 месяцам лишения свободы, — сообщили в крымской прокуратуре.

Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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