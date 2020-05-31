Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков поможет решить ряд проблем жителей сёл Балаклавского района

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков поможет решить ряд проблем жителей сёл Балаклавского района

Лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков поможет решить ряд проблем жителей сёл Балаклавского района

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:42 31.05.2020

Руководитель Общественного Движения «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков принял участие в расширенном собрании руководителей Территориальных Организаций Самоуправления Байдарской и Варнаутской долин (сёла Балаклавского района).

Лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков поможет решить ряд проблем жителей сёл Балаклавского района

Как сообщает пресс-служба «Добровольца», руководители ТОСов, депутаты, инициативные граждане обсуждали долгосрочную концепцию развития территорий, необходимость поднятия на новый уровень культурно-спортивную жизнь сёл, привлекательность драгоценных природных данных местности для развития туризма и привлечения инвестиций для комплексных задач, в том числе мотивации жизни в сельской местности для молодёжи. Среди поднимаемых глобальных вопросов немаловажная роль была отведена продуктовому обеспечению этого отдалённого района.

Лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков поможет решить ряд проблем жителей сёл Балаклавского района

Продуктовая программа «Добровольца» давно известна в долине. Во взаимодействии с местной ветеранской организацией уже много лет осуществляется помощь ветеранам и пенсионерам сёл. Теперь возник запрос на более широкую программу обеспечения продовольствием. Благотворительная программа не в состоянии охватить всех желающих, но возможность организовать выездную торговлю продовольственными товарами по самым привлекательным для потребителей ценам существует, об этом и сообщил собравшимся Дмитрий Голиков, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков поможет решить ряд проблем жителей сёл Балаклавского района

Один из итогов расширенного совещания: выработан предварительный алгоритм работы. Лидер «Добровольца» пообещал помочь решить вопросы продуктового обеспечения сельчан по минимальным ценам. Мало того, уже получен очень большой запрос на товары по низким ценам: ни для кого не секрет, что удалённость от города накладывает свой отпечаток на ценообразование в районе.

Лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков поможет решить ряд проблем жителей сёл Балаклавского района

В завершение своего выступления Дмитрий Голиков подчеркнул, что он гарантирует как качество товаров, так и привлекательные цены и призвал руководителей ТОСов активно включиться в формирование запросов от того или иного села.

Наша продовольственная программа — серьёзное подспорье жителям Севастополя и сельской зоны. Опыт работы наших социальных пунктов, выездных автолавок доказывает важность и нужность проекта, — отметил лидер «Добровольца».

Лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков поможет решить ряд проблем жителей сёл Балаклавского района

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков поможет решить ряд проблем жителей сёл Балаклавского района

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.