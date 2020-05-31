Лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков поможет решить ряд проблем жителей сёл Балаклавского района

Руководитель Общественного Движения «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков принял участие в расширенном собрании руководителей Территориальных Организаций Самоуправления Байдарской и Варнаутской долин (сёла Балаклавского района).

Как сообщает пресс-служба «Добровольца», руководители ТОСов, депутаты, инициативные граждане обсуждали долгосрочную концепцию развития территорий, необходимость поднятия на новый уровень культурно-спортивную жизнь сёл, привлекательность драгоценных природных данных местности для развития туризма и привлечения инвестиций для комплексных задач, в том числе мотивации жизни в сельской местности для молодёжи. Среди поднимаемых глобальных вопросов немаловажная роль была отведена продуктовому обеспечению этого отдалённого района.

Продуктовая программа «Добровольца» давно известна в долине. Во взаимодействии с местной ветеранской организацией уже много лет осуществляется помощь ветеранам и пенсионерам сёл. Теперь возник запрос на более широкую программу обеспечения продовольствием. Благотворительная программа не в состоянии охватить всех желающих, но возможность организовать выездную торговлю продовольственными товарами по самым привлекательным для потребителей ценам существует, об этом и сообщил собравшимся Дмитрий Голиков, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Один из итогов расширенного совещания: выработан предварительный алгоритм работы. Лидер «Добровольца» пообещал помочь решить вопросы продуктового обеспечения сельчан по минимальным ценам. Мало того, уже получен очень большой запрос на товары по низким ценам: ни для кого не секрет, что удалённость от города накладывает свой отпечаток на ценообразование в районе.

В завершение своего выступления Дмитрий Голиков подчеркнул, что он гарантирует как качество товаров, так и привлекательные цены и призвал руководителей ТОСов активно включиться в формирование запросов от того или иного села.

Наша продовольственная программа — серьёзное подспорье жителям Севастополя и сельской зоны. Опыт работы наших социальных пунктов, выездных автолавок доказывает важность и нужность проекта, — отметил лидер «Добровольца».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».