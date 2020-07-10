Лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков обсудил развитие бокса в Севастополе

Руководитель Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков принял участие в общем собрании Федерации бокса Севастополя. Мероприятие прошло в спортивной школе Олимпийского резерва №4 под председательством президента Федерации Ленура Курсеитова. Отметим, что общественник, балаклавский депутат Дмитрий Голиков – еще и вице-президент городской Федерации бокса. Не случайно он вошел в состав президиума заседания.

Во встрече приняли участие представители и тренеры спортивных школ олимпийского резерва №4, №8, спортивной школы №7, городского центра спортивных и социальных программ города Севастополя, Боксерского клуба «Фиолент», Боксерского клуба «Белый остров», Боксерского клуба Вадима и Владислава Дашевских, тренеры – общественники. Также на совещании присутствовали депутат Заксобрания Севастополя Сергей Колбин, руководитель кафедры физического воспитания СевГУ Григорий Будагьянц и заслуженный журналист Крыма, спортивный комментатор Владимир Мелянский.

В ходе совещания были подняты вопросы, касающиеся работы Федерации бокса Севастополя в условиях пандемии и выхода из режима самоизоляции, поддержки талантливых спортсменов и развития севастопольской Федерации бокса. В частности Владимир Мелянский предложил провести ряд массовых мероприятий, посвященных выдающимся боксерам Севастополя. Также озвучена проблема поддержки спортивных секций в сельской зоне Севастополя – селах Верхнесадовое, Кача и в Инкермане. Руслан Давиденко выступил с предложением издания книги, посвященной севастопольскому боксу от его истоков.

Все озвученные проблемные вопросы одобрены президентом Федерации Ленуром Курсеитовым. По его словам, каждое предложение будет детально проработано и найдены наиболее оптимальные пути решения и реализации.

Фото и материалы: пресс-служба ОД «Доброволец».