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Лидер ОД «Доброволец» - о работе Севастопольского Дома-интерната для престарелых и инвалидов

Лидер ОД «Доброволец» — о работе Севастопольского Дома-интерната для престарелых и инвалидов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:30 27.02.2020

Состоялось очередное заседание Попечительского совета Севастопольского Дома-интерната для престарелых и инвалидов. Уже много лет в состав Попечительского совета входит лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Лидер ОД «Доброволец» - о работе Севастопольского Дома-интерната для престарелых и инвалидов

Он признается – это не формальность, а почетная и ответственная обязанность. Общественное Движение «Доброволец» всячески поддерживает работу интерната, оказывает помощь ветеранам, высоко оценивает работу директора ГБУ «Севастопольский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Яны Ганчевой.

Лидер ОД «Доброволец» - о работе Севастопольского Дома-интерната для престарелых и инвалидов

На сегодняшний день качество социальных услуг, предоставляемых бюджетным учреждением, без преувеличения, можно назвать образцово-показательным. Для 194-х жителей Дома-интерната уникальный коллектив заведения создал все условия для счастливой старости.

Находясь в стенах учреждения, понимаешь, что при желании можно создать такую атмосферу, в которой уважаемые люди преклонного возраста чувствуют себя не оказавшимися в затруднительном положении, а живут полноценной, красивой жизнью, — подчеркнул лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Лидер ОД «Доброволец» - о работе Севастопольского Дома-интерната для престарелых и инвалидов

Действительно, Севастопольский Дом-интернат для престарелых и инвалидов обеспечивает: социально-бытовое обслуживание; круглосуточное медицинское обслуживание, а также обеспечение жизненно необходимыми лекарственными препаратами; диспансеризацию проживающих, лечение, организацию консультативной медпомощи специалистами, а также госпитализацию больных в лечебно-профилактические учреждения города; рациональное четырехразовое питание; слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, зубными протезами, специальными средствами передвижения; организацию культмассовой, оздоровительно-спортивной работы с учетом состояния здоровья и возраста подопечных; проведение санитарно-гигиеничных и противоэпидемических мероприятий.

А еще, и это самое главное, здесь работают люди, не очерствевшие душой.

Лидер ОД «Доброволец» - о работе Севастопольского Дома-интерната для престарелых и инвалидов

СПРАВКА. В состав Попечительского совета ГБУ «Севастопольский Дом-интерната для престарелых и инвалидов» входят: советник руководителя ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» Татьяна Вусатенко, заместитель директора Департамента труда и соцзащиты населения г. Севастополя Елена Бардакова, директор музейного комплекса «35-я Береговая батарея» Валерий Володин, помощник Благочинного Севастопольского отец Стефан и лидер Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Лидер ОД «Доброволец» - о работе Севастопольского Дома-интерната для престарелых и инвалидов

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Лидер ОД «Доброволец» - о работе Севастопольского Дома-интерната для престарелых и инвалидов

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