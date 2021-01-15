Лидер Севастопольского Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков — о планах на 2021 год

Лидер Севастопольского Общественного Движения «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков рассказал о планах организации на 2021 год. Самое главное, что само движение «Доброволец» создавалось с целью помощи людям. Эту миссию общественники стараются выполнять несмотря на все объективные и субъективные трудности. В 2020-м многое «подкорректировал» коронавирус, но он дал толчок к развитию волонтерского движения. «Доброволец» сыграл важную роль в работе севастопольского проекта «Мы Вместе!». Наступил 2021-й… Станет ли он годом новых испытаний? Дмитрий Голиков уверен: большинство социальных программ ОД «Доброволец» сохранит. Например, проект «Спортивное питание».

Дети — спортсмены получают талоны на закупку продуктов питания в магазинах, сотрудничающих с нашей организацией. Тренеры — возможность мотивировать своих воспитанников. Боксёры, кудо, дзюдоисты, и армейский рукопашный бой. В этом году добавим еще дзюдоистов — спортивный клуб «Соловьи». Руководитель — человек мне близкий и понятный — Кондратов Володя. Вся моя спортивная молодость, связана с этим человеком. Ох, и доставалось ему за меня с братом, в бытность нашу в Школе Олимпийского резерва в городе Харькове… В 90-е он имел «счастье» как старший по возрасту севастополец, присматривать за нами, молодыми , да горячими. Рад, что Володя организовал свой спортивный клуб. Будем поддерживать! Дадим спортивное питание Федерации фехтования. Моя дочь занимается этим видом спорта и мне известны их вопросы и проблемы. Помощь совсем не будет лишней… Наверное, дадим питание ММА «Князю Владимиру» — развивающийся вид спорта, — рассказал лидер Севастопольского «Добровольца».

Дмитрий Голиков уверен, как только завершится «кошмар с коронавирусом», будет перезапущен проект «Спорт без ограничений».

Балаклавские пенсионеры под руководством опытного спортивного педагога занимаются фитнесом. Три раза в неделю и, понятно, абсолютно бесплатно. Их уже собиралось очень много, но я не рискнул и приостановил этот проект, — отметил Дмитрий Голиков.

А еще «Доброволец» обязательно продолжит оказывать помощь нуждающимся, в том числе, в рамках проекта «Продуктовое обеспечение». Особое внимание – к инвалидным и ветеранским организациям, ОО «Особые дети».

«Социальная (бесплатная) парикмахерская» в Балаклаве также продолжит свою работу в 2021 году. И сейчас работает. А что-то новое? Дмитрий Голиков поделился планами:

С понедельника — запустим продуктовый проект «Бесплатный хлеб». Сейчас балаклавцы, имея карточку «Добровольца», хлеб покупают по 7 рублей за буханку. Для пенсионеров сделаем бесплатно.

Еще один новый проект — «Настоящие продукты». Для его реализации создана «Добрая ферма», налаживаются контакты с фермерами, социально ответственными сельхозпроизводителями.

Хотим собрать в одном месте и представить севастопольцам, настоящие, экологически чистые продукты питания. Для этого что-то начали уже производить сами (теплицы уже в работе), что-то представят другие производители… Недавно встретился с одним интересным крымским фермером. Павел Стороженко — серьезный производитель говядины, свинины, баранины. Верующий человек, который к своей работе относится очень серьезно и правильно. «Настоящие продукты» — проект, который даст возможность нашему городу питаться экологически чистыми продуктами, — рассказал Дмитрий Голиков.

Словом, планов на год у «Добровольца» немало. Все – конкретные, не «на бумаге», нацеленные на достижение результата – помощи людям. Одному человеку такого не потянуть, а вот группе единомышленников, товариществу активистов, Общественному Движению – задачи вполне по силам.

Ведем работу… Почему я везде говорю слово МЫ? Да потому что, «Доброволец», это организация, у которой получилось объединить одной идеей, многих, зачастую таких разных людей! И предпринимателей, помогающих людям и инвалидов, принимающих помощь. И просто неравнодушных и добрых людей. «Доброволец» стал одной большой и честной семьёй. И вот этому я очень рад. Наверное, пока на этом все… Хочу пожелать всем ещё раз удачи в Новом году! Здоровья всем и благополучия, — подытожил лидер Севастопольского ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.