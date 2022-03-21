Ликбез: четыре главных изменения для садоводов и дачников в 2022 году

В преддверии дачного сезона 2022 года, отмечают специалисты портала Юридические тонкости , стоит восстановить в памяти, какие законодательные изменения произошли для садоводов и дачников за последнее время. Минувший 2021 год отметился, прежде всего, тремя нововведениями:

1) У СНТ появилась возможность организовать комплексные кадастровые работы (Закон от 22.12.2020 № 445-ФЗ) — чтобы зафиксировать границы земельных участков садоводов и добиться определенности в этом вопросе, которая очень важна (правда, услуга эта не бесплатная, поэтому садоводам придется раскошеливаться),

2) Правительство утвердило план социальной газификации: для СНТ предусмотрена бесплатная прокладка трубопровода до границ товарищества, а всю разводку по самой территории СНТ придется оплачивать самим садоводам (Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2021 № 1152-р),

3) Упростили правила подключения к электросетям (ПП РФ от 09.10.2021 № 1711) — теперь садовод может самостоятельно обратиться в сетевую компанию по этому вопросу (тогда как раньше нужно было просить об этом председателя СНТ).

Разберем главные изменения для садоводов и дачников, которые уже принес 2022 год (хотя с его начала прошло еще совсем немного времени).

Упрощается порядок оформления участка в собственность

С 1 сентября этого года для садоводов появится ряд дополнительных возможностей зарегистрировать право собственности на свой земельный участок (Закон от 30.12.2021 № 478-ФЗ).

Если у человека нет правоустанавливающих документов на свой дом и земельный участок (например, покупал участок давным-давно, путем передачи членской книжки садовода), он, тем не менее, сможет воспользоваться бесплатной приватизацией земли, если подтвердит, что на ней расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года.

А участок, предоставленный гражданину до 30 октября 2001 года на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, будет автоматически признаваться его собственностью.

Упрощенный порядок приватизации садовых земельных участков и расположенных на них домов в рамках дачной амнистии продлен до 1 марта 2031 года.

Разрешено приватизировать участки в границах санитарной зоны

Законодатели сняли запрет на оформление в частную собственность земельных участков, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (Закон от 16.02.2022 № 9-ФЗ).

Садоводы, у которых есть такие участки, могут теперь воспользоваться дачной амнистией и внести в ЕГРН запись о своем праве собственности и на участок, и на дом, который на нем расположен.

Это позволит передавать в дальнейшем землю по наследству, а равно продавать ее, дарить и заключать с ней любые другие сделки.

Но ограничения, предусмотренные для второго пояса санитарной зоны, по-прежнему сохраняются для земельного участка (бурение скважины под строгим контролем со стороны органов санэпиднадзора, обязательная консервация старых скважин и т. д. — СанПиН 2.1.4.1110-02).

Вспомогательный вид разрешенного использования участка не обязательно включать в ЕГРН

На законодательном уровне теперь закрепили, что владелец земельного участка не обязан включать в ЕГРН выбранный им вспомогательный вид разрешенного использования участка (Закон от 30.12.2021 № 493-ФЗ).

Даже при отсутствии такой записи в реестре садовода не могут оштрафовать за нецелевое использование земли, если местные правила землепользования и застройки предусматривают соответствующий вид использования участка (например, разведение птицы, пчел и т. д.).

Земельный налог повысят, если участок используется не по назначению

С этого года органы земельного надзора будут сообщать Налоговой службе обо всех выявленных ими нарушениях по части целевого использования земельных участков.

И в том числе об использовании садовых участков в предпринимательской деятельности (в частности, если владелец участка сдает его в аренду на постоянной основе или, к примеру, разводит на нем кур на продажу).

Помимо штрафа (ст. 8.8 КоАП РФ), садоводу грозит за это начисление земельного налога по повышенной ставке (1,5% от кадастровой стоимости земли).

Вернуться к прежней ставке (0,3%) садовод сможет лишь после того, как земельный надзор подтвердит Налоговой службе, что участок теперь используется по назначению (Закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ).

Источник: Юридические тонкости

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