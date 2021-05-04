Ликбез: что грозит дачнику за долги по взносам — списание или изъятие

Сейчас дачники, отмечает РБК-Недвижимость , должны оплачивать два вида взносов: членские и целевые. К первым относятся регулярные расходы, связанные с оплатой коммунальных счетов, вывозом мусора, уборкой снега зимой, охраной территории, зарплатами сотрудникам и т. д. Целевые взносы собираются на определенные нужды (например, строительство дороги, проведение газа и т. д.).

И членские, и целевые взносы обязаны выплачивать все собственники земельных участков на территории СНТ, а не только члены товарищества. Но есть дачники, которые не платят взносы. Нередко их долги ложатся на плечи других дачников или из-за неплательщиков дольше ремонтируется инфраструктура в поселке.

Вместе с экспертами разбираемся, какие санкции могут быть применены к неплательщикам.

Уведомлен — значит вооружен

Обычно перед тем как переходить к судебным разбирательствам, председатель или правление СНТ уведомляют неплательщика об имеющейся задолженности. Для этого садоводу направляется досудебная претензия. В ней содержатся размер долга, сроки его погашения, реквизиты для оплаты и санкции, которые будут применены к садоводу в случае неуплаты долга.

Само уведомление передается лично в руки неплательщику или отправляется заказным письмом. После получения документа дачник должен погасить долг в течение 30 дней.

Если дачник не предпринимает никаких действий и не реагирует на претензию, то председатель обращается к мировому судье для получения судебного приказа. В этом случае уведомлять должника не обязательно, взыскатель может сразу обратиться в суд.

Судебный приказ

С 2019 года взыскать задолженность дачников перед их садоводческими товариществами стало проще. Раньше СНТ для этого нужно было обращаться с иском в суд. Теперь после выдачи соответствующего приказа заявитель (представитель СНТ) отправляет его в банк, тот в свою очередь списывает сумму долга с карты или банковского счета должника. Данные изменения касаются всех членов товариществ собственников недвижимости, а не только членов СНТ.

Судебный приказ может быть отменен, если должник напишет возражение, отметил член Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Уваров. В нем достаточно указать, что ответчик не согласен с документом, например с заявленной суммой долга. Само возражение нужно направить в суд в установленные сроки.

У должника есть десять дней с даты получения копии приказа, чтобы выразить свое несогласие, а именно — направить в суд письменное заявление с возражениями по факту вынесения судебного приказа. Этот срок отсчитывается со дня получения приказа, то есть с момента подписания почтового уведомления или личного получения приказа в суде, — поясняет специалист.

Судебный приказ — это постановление судьи о взыскании денежных средств или об истребовании движимого имущества от должника, вынесенное по заявлению взыскателя. Судебный приказ выносится без вызова сторон и разбирательства. Судья проверяет документы (о наличии задолженности) и выносит решение. Судебные приказы должны были разгрузить суды и ускорить процесс взыскания долгов.

Судебное разбирательство

Если судебный приказ был отменен, то начинается судебное разбирательство в судах общей юрисдикции. Если сумма долга со стороны дачника не превышает 50 тыс. руб., то взыскатель (СНТ) подает иск в мировой суд. Если задолженность выше, то иск направляется в районный или городской суд в зависимости от места прописки должника.

Далее начинаются судебные разбирательства с посещением заседаний, которые могут длиться месяцами. По итогу судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство, выписывается исполнительный лист — и приставы начинают работу.

Здесь процедура стандартная, как и с другими должниками (по коммунальным платежам, алиментам и т. д.). Приставы устанавливают имущество должника, включая транспортные средства, и выставляют требования в банке. Если сумма на банковской карте должника достаточная для погашения долга, то могут списать сразу всю сумму. Также приставы могут наложить арест на имущество дачника-должника или закрыть выезд из страны, — пояснил член АЮР Дмитрий Уваров.

Запрет на продажу участка

Одна из действенных мер взыскания с дачников — наложение запрета на совершение сделок с земельными участками, считает первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин:

Это стимулирует хитрых дачников, которые не следят за своими участками и не платят взносы, заниматься своей землей и выплачивать долги.

По данным Союза дачников Подмосковья, около 10–15% дачников имеют долги по взносам (5–7% — злостные неплательщики, остальные просто не платят в срок).

Они считают, что взносы можно заплатить и позже, зато приехать на дачу, пожарить шашлык, привезти алкоголь, который в сумме может превысить размер годового взноса, — для них первоочередная необходимость, — добавляет эксперт.

Само наложение запрета на совершение сделок с земельным участком — общая мера в рамках исполнительно производства. О ней может просить взыскатель, пояснил Дмитрий Уваров. При этом наличие запрета не мешает собственнику пользоваться земельным участком, он только не может реализовать его — продать, подарить.

Земельный участок с молотка

Есть случаи, когда люди не платят взносы годами. При наличии большой задолженности участок дачника может быть реализован на торгах. Эта процедура происходит в рамках исполнительного производства. Судебный пристав проводит оценку объекта, далее назначаются торги, где реализуется участок. Затем задолженность гасится, а оставшаяся сумма (если есть) возвращается должнику.

Но здесь есть важный момент — стоимость участка должна быть пропорциональна долгу. К примеру, в некоторых подмосковных СНТ только земля может стоить 10 млн руб. В таком случае объект вряд ли будет выставлен на торги, поскольку его стоимость превышает задолженность. Приставы могут найти у неплательщика другой объект, который будет соразмерен долгу, и реализовать его на торгах, — пояснил Дмитрий Уваров.

Еще один важный нюанс — срок исковой давности. Он составляет три года. Дачник может не платить взносы годами, но если судебных претензий ему не предъявлено, может сослаться на то, что пропущен срок исковой давности. В итоге с него взыщут долги только за последние три года. Но заявить об истечении срока исковой давности должен сам дачник.

Если с должника нечего взыскивать, то пристав может завершить судебное производство «в связи с невозможностью исполнения решения». Такие случаи тоже бывают, добавил юрист.

Отключение электричества

СНТ имеет право ограничить электроэнергию дачникам, которые имеют задолженность. Сейчас каждый владелец земельного участка в СНТ обязан платить по трем тарифам по электрике. Первый — это тариф, который утвержден государством. Второй — тариф за потери в сетях (технические в проводах и экономические из-за нарушений учета, проще говоря — за воровство). Третий — часть расходов на электроснабжение объектов имущества общего пользования (уличное освещение, сторожка, водонапорная башня).

Если владелец дачного участка в течение трех месяцев не платит за электричество, то правление СНТ вправе ограничить ему потребление ресурса (поставив автомат малой мощности) или полностью отключить (ввести режим ограничения электропотребления). Перед этим должника письменно известят об обязанности погасить задолженность за электроэнергию, — отметил Никита Чаплин.

Судебная практика на этот счет неоднозначна, общая рекомендация — ограничить должнику мощность, отмечает Чаплин. Неплательщик приезжает к себе дачу — лампочка у него горит, а чайник уже не включается, и если без воды дачник обойдется, сделав колодец на участке, то без электричества — нет, добавил он. Поэтому это абсолютно законная мера, причем действенная, резюмировал Чаплин.

Энергоснабжающая компания требует также ежемесячной оплаты от СНТ как юридического лица. При наличии задолженности само СНТ могут отключить уже на второй месяц (в отличие от потребителей — физических лиц).

Ограничение на въезд

Еще одна санкция, которая может быть применена к дачнику-должнику, — это ограничение въезда на территорию поселка. Вся инфраструктура в СНТ делается за счет дачников. Но на практике получается, что должники не платят взносы и, следовательно, не участвуют в создании инфраструктуры, но пользуются ею, отметил Никита Чаплин.

Правление СНТ вправе ограничить въезд автотранспорта должника и его гостей на территорию поселка. Ограничить проход пешком к земельному участку должнику не могут. Но никто не гарантирует, что он может проехать туда на машине. Например, в начале освоения во многие СНТ вообще невозможно было проехать на автомобиле, пока дачники не построили за свой счет дороги, — пояснил он.

Должников могут не пропускать на КПП. Обычно у охраны есть список автомобилей-неплательщиков и указание не впускать их на территорию. Такой способ применяется, но часто приводит к конфликтам.

Если в СНТ установлены ворота или шлагбаум, которые работают от GSM-модуля, то из системы исключаются номера телефонов должников и они также не могут проехать на машине. Однако неплательщик может попросить соседа открыть ему ворота. Таким образом, и въезд полностью не ограничивается, зато сосед ему очень доходчиво и эмоционально напомнит о наличии долга, особенно если все происходит ночью, сказал Чаплин.

Долг в рассрочку

У всех дачников разное материальное положение, кто-то может попасть в сложную жизненную ситуацию и не в состоянии платить взносы вовремя. В таких случаях правление СНТ может пойти навстречу. На общем собрании принимается решение о возможности предоставить рассрочку или освободить от взносов дачника по его письменному заявлению.

Обычно рассрочка предоставляется 50/50 (половину взносов владелец участка платит сразу, половину — в течение полугода) или ежемесячно задолжник выплачивает фиксированную сумму в размере 1/12 от годового взноса, — рассказал первый заместитель председателя Мособлдумы.

Источник: РБК-Недвижимость