Ликбез: что необходимо знать каждому водителю про автомобильную резину

Зима в России в разгаре. В этом году она, конечно, преподносит сюрпризы — во многих регионах страны декабрь был гораздо теплее, чем обычно. И такое её настроение «дало спуск» автомобилистам: процесс замены шин на зимнюю резину идёт неспешно. Однако «переобуть» машинки эксперты рекомендуют обязательно, ведь относительно тёплый декабрь — буквально гарантия того, что январь и февраль будут и холодными, и «гололёдными». И если для вас смена шин — это ещё и их покупка, то учтите: приобретать шины (и диски, кстати тоже!) жизненно важно у компаний с репутацией на данном рынке. Это требование в полной мере касается и онлайн-площадок. Предпочтение стоит отдавать крупным интернет-магазинам с весомым опытом работы, реализующим шины и диски как российских, так и зарубежных производителей в большом ассортименте.

Широкий выбор шин крайне важен — только в таком случае можно подобрать оптимально подходящие, исходя из конкретной ситуации. Ведь в этом деле важна не только марка автомобиля, говорят специалисты интернет-магазина Folmagaut.ru http://www.yfolmagaut.ru (площадка работает с автолюбителями из разных российских регионов более 13 лет. На её счету более миллиона выполненных заказов!), но и условия эксплуатации — температурный режим, качество дорог, стиль вождения и т.д.

Что же касается основных вопросов, которыми задаются водители, выбирая подходящие шины, то их несколько.

Первый: срок годности шин

А вот однозначного ответа на данный вопрос сегодня не существует. Так, к примеру, известные производители шин такие как: Goodyear, Continental, Michelin, дают гарантию не менее чем на 10 лет службы, а срок реализации их автошин допускается до 5 лет. Стоит заметить, что ограничения срока продажи не связано со сроками годности продукции в связи с тем, что компания за этот период времени налаживает выпуск новой продукции.

Один из основателей индустрии по выпуску автошин компания — GoodYear заявляет о том, что на сегодняшний день их продукция вовсе не имеет срока годности, а старение резины в современных изделиях компании просто не происходит.

Второй: каким образом узнать, когда резина была выпущена?

Дата производства покрышки находится на боковой части шины. Шифр даты состоит из четырехзначного числа, где первые две означают порядковый номер недели выпуска, вторые две конкретный год выпуска. У производителя Michelin бывают еще отметки о годе сертификации автошины.

Третий: верен ли миф про одну партию резины?

Существует мнение, что нужно приобретать автошины только из одной партии. Но как выяснилось, что производитель резины вовсе так не считает. Ведь линия по производству может изготавливать конкретную резину, причем в различные сроки (от недели до месяца). Необходимые компоненты для шины автоматически смешиваются, а процесс изготовления происходит под жестким контролем специальной автоматики.

Стоит также помнить, что не существует никакой разницы при эксплуатации резины, которая была выпущена с разрывом в один год. Зачастую заводы по производству резины таких компаний как: GoodYear, Continental, Michelin, производят отгрузку изделий при разнице выпуска до двух лет. Однако все—таки не рекомендуется приобретать автомобильные шины выпуском более 5 лет. Но ведь это отлично понимает и производитель, который часто продает такие изделия уже со значительной скидкой, причем колеса вовсе не имеют дефектов и пригодны к эксплуатации.

Четвёртый: сколько времени можно ездить на одной резине?

Запрещено эксплуатировать автомобиль с «лысой» резиной, а глубина протектора должна быть не менее чем 1,6 мм по действующему законодательству. Ведь изношенный протектор достаточно снижает показатель торможения колес, а также эффект аквапланирования на мокром асфальте. А вот сам производитель рекомендует эксплуатировать шины с протектором не менее 3—х мм.

Стоит помнить, что старые зимние шины при низких температурах становятся не эластичными, а низкий протектор ухудшает управляемость авто на дороге.

Пятый: когда нужно менять резину?

При следующих выявленных недостатках необходимо срочно менять шины:

износ протектора у зимней шины — 4 мм , а у летней резины — до 3 мм . Замер высоты проводится на более низком месте ;

— , — . ; видимая деформация каркаса шин ;

; наличие трещин .

И, наконец, шестой вопрос: какие производители автошин на данный момент являются ведущими?

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