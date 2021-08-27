Ликбез: как получить налоговый вычет при покупке жилья самозанятому

В Москве становится все больше самозанятых. По данным столичной мэрии, в среднем ежемесячный прирост самозанятых в 2021 году составлял 29 тыс. человек против 22 тыс. человек в прошлом году. А их общее число, отмечает РБК-Недвижимость , приближается к 700 тыс. — это четверть от общего числа самозанятых, зарегистрированных в России.

Статус самозанятого позволяет самостоятельно отчислять налог по сниженной ставке. При этом самозанятый не может претендовать на налоговые вычеты. Но есть исключения. Вместе с экспертами рассказываем какие.

Имеет ли право самозанятый на налоговый вычет

Самозанятость, или налог на профессиональный доход (НПД) — это режим налогообложения, который был введен в 2018 году на десять лет. Самозанятым может быть физическое лицо или индивидуальный предприниматель. ИП не имеют права совмещать НПД с каким-то еще налоговым режимом. Есть еще одно ограничение — ежегодный доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн руб.

Самое привлекательное — это пониженные налоговые ставки НПД: 4% при работе с физическими лицами, 6% — с ИП и юридическими лицами, тогда как ставка по НДФЛ с доходов составляет 13%, — говорит адвокат, кандидат юридических наук Елизавета Селезнева.

Сам налог оплачивается ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. Его расчет проходит автоматически в приложении для самозанятых «Мой налог». Если не было в течение месяца дохода, то и налог уплачивать не нужно.

Одним из минусов этого режима налогообложения является отсутствие права на налоговые вычеты. Налоговый вычет — это сумма, на которую можно уменьшить налогооблагаемый доход при расчете НДФЛ. На вычет можно уменьшать только тот доход, который̆ облагается по ставке НДФЛ 13%. Поэтому самозанятый не имеет право на вычеты, — объясняет Елизавета Селезнева.

Иными словами, налоговый вычет — это возврат ранее уплаченных 13% НДФЛ, а поскольку самозанятые платят налог меньше — 4% и 6%, то воспользоваться налоговой льготой они не могут. Если самозанятый купил недвижимость, в том числе в ипотеку, он не может претендовать на налоговый вычет. Аналогичная ситуация с налоговым вычетом при продаже квартиры — на него самозанятый не может претендовать, добавила эксперт.

Вычет при продаже квартиры

Если недвижимость находится в собственности меньше минимального срока владения — пяти лет (или трех лет, если недвижимость подарена или получена в наследство), то продавец должен заплатить 13%-ный налог с ее продажи. Но он может воспользоваться налоговым вычетом. Максимальная сумма вычета при продаже жилых домов, квартир, комнат составляет 1 млн руб., а при продаже гаражей и нежилых помещений — 250 тыс. руб. Налогооблагаемую базу можно уменьшить на указанные суммы вычета, а не вернуть назад 1 млн руб. и 250 тыс. руб. соответственно. Подробнее о вычетах читайте в материале «Три налоговых вычета: как сэкономить при покупке и продаже жилья».

Когда самозанятый может воспользоваться вычетом

Есть случаи, когда самозанятый имеет право на оформление налогового вычета. Для этого он должен иметь доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (кроме дивидендов), отметил адвокат адвокатского бюро Asterisk Дмитрий Венгерский. Это может быть официальная зарплата (работодатель удерживает НДФЛ), оплата по договору ГПХ или сдача недвижимости в аренду (если собственник сдают квартиру официально и уплачивает 13%-ный налог).

Например, если самозанятый оказывает услуги курьера и еще официально работает по трудовому договору или сдает квартиру в аренду и платит в казну с этих доходов 13%, он вправе оформить налоговый вычет, — привел примеры Дмитрий Венгерский.

Право на вычеты в данном случае у него не как у самозанятого, а как у физического лица — плательщика НДФЛ. Доход же от самозанятости значения не имеет и не учитывается в расчете для вычета, так как это другой̆ режим налогообложения, не связанный с НДФЛ.

Например, самозанятый работает по найму и имеет доход, облагаемый НДФЛ. Он оформил ипотеку. В данном случае он имеет право подать по итогам года налоговую декларацию, где отразит этот доход и заявит о праве на вычеты по ипотеке и процентам на ипотеку, приложив копии подтверждающих документов: договор ипотеки, договор купли-продажи, справку из банка о внесении платежей и размера выплаченных процентов.

Также самозанятый может единожды воспользоваться вычетом в размере 10 тыс. руб. Эта сумма направляется на уплату налога. После ее израсходования налог уплачивается в полном объеме, дополнительных вычетов не предоставляется. Использовать этот вычет в других целях, кроме уменьшения налога, нельзя, подытожила Елизавета Селезнева.

В каких случаях самозанятые могут получить налоговые вычеты

Дмитрий Венгерский, адвокат адвокатского бюро Asterisk:

Самозанятые могут получить любые налоговые вычеты, предусмотренные Налоговым кодексом (в том числе имущественный вычет за приобретение жилья / новое строительство (до 260 тыс. руб.) и за проценты, уплаченные по ипотечному кредиту (до 390 тыс. руб. руб.). Для этого нужно соответствовать двум критериям:

проживать на территории Российской Федерации (не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев);

платить со своего дохода налог по ставке 13% (зарплаты, выручки от продажи или сдачи имущества в аренду, вознаграждение по гражданско-правовым договорам).

Оформить налоговый вычет можно двумя способами:

в Налоговой инспекции — по окончании года (в виде единовременной выплаты за весь год);

у работодателя — в течение календарного года, в котором самозанятый имеет право на вычет и получает доходы, облагаемые НДФЛ (в составе заработной платы).

Источник: РБК-Недвижимость