Ликбез: кто может не платить налог на землю

Налоговый кодекс не содержит единой нормы, которая давала бы ответ на вопрос, кто имеет право на освобождение от земельного налога. Но на практике льготы по налогу на земельные участки имеют многие граждане

На федеральном уровне, отмечает РБК-Недвижимость , от уплаты земельного налога освобождаются представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, а также общины таких народов. Но местные власти могут устанавливать собственные льготы по земельному налогу.

Кто и когда должен платить налог на землю

Земельный налог относится к местным налогам. Порядок налогообложения земельных участков определен гл. 31 Налогового кодекса. Налог должны оплачивать организации и физические лица, обладающие участками на праве собственности, на праве постоянного (бессрочного) пользования или получившие в наследство. Если земли находятся на праве безвозмездного срочного пользования или арендованы, земельный налог платить не нужно. Налог уплачивается по месту нахождения собственности не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Дети, владеющие земельными участками, не освобождаются от уплаты земельного налога. За них обязанность по уплате налогов исполняют родители или другие законные представители, например опекуны, — поясняет член Ассоциации юристов России (АЮР) Антон Бибаров-Государев.

Налог исчисляется из кадастровой стоимости земельного участка. Ставки устанавливаются на местном уровне и не могут превышать:

0,3% кадастровой стоимости социально значимых земель или тех, которые используются под дачные участки, жилые постройки, сельскохозяйственные земли или строительство частных домов;

1,5% для прочих земель — в эту категорию обычно попадают участки, используемые для коммерческой деятельности.

Формула расчета земельного налога

Земельный налог рассчитывается по формуле ЗН = Кст x Д x Cт x Кв, где Кст — кадастровая стоимость земельного участка (ее можно узнать на официальном сайте Росреестра или при помощи кадастровой карты); Д — размер доли в праве на земельный участок; Ст — налоговая ставка (можно узнать в налоговой службе региона); Кв — коэффициент владения земельным участком (применяется только в случае владения земельным участком в течение неполного года). Рассчитать налог можно с помощью «налогового калькулятора» на сайте ФНС.

Кто освобождается от уплаты земельного налога

Налоговый кодекс не содержит единой нормы, которая давала бы ответ на вопрос, кто имеет право на освобождение от уплаты земельного налога, отметил Антон Бибаров-Государев. Поскольку налог на землю относится к местным, а полученные средства граждан идут на содержание муниципального хозяйства и имущества, то и льготы на него устанавливают местные законодательные власти. На федеральном уровне от уплаты земельного налога освобождаются представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, а также общины таких народов — в отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.

Право на получение налогового вычета имеют также льготники. Для них налогом не облагаются шесть соток земли. Данная льгота действует в отношении одного участка. Таким правом обладают лица, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ. К ним относятся:

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

инвалиды I и II групп;

инвалиды с детства, дети-инвалиды;

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;

ликвидаторы техногенных аварий — чернобыльцы и граждане, имеющие аналогичный статус;

граждане, получившие инвалидность при техногенных катастрофах;

физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

пенсионеры;

предпенсионеры (из-за повышения пенсионного возраста);

многодетные семьи.

Уменьшение налоговой базы производится только в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика. Если, к примеру, многодетный родитель имеет в собственности три земельных участка, то не платить налог с шести соток он сможет только по одному из них. Остальные участки будут облагаться земельным налогом в полной мере, — поясняет представитель АЮР.

Либо если у пенсионера в собственности восемь соток, земельный налог начислится с двух соток.

На местном уровне перечень налоговых льгот по земельному налогу может быть шире. Одни регионы могут полностью освободить от уплаты земельного налога ветеранов войны и многодетные семьи, другие — предоставить вычеты ветеранам труда и малоимущим. Например, в Москве для ветеранов и инвалидов действует дополнительное уменьшение налоговой базы по земельному налогу на одного налогоплательщика на 1 млн руб.

Как узнать о наличии льгот

Узнать о наличии льгот по земельному налогу можно в местной налоговой службе, социальной службе или у местной администрации. Уточнить информацию можно, обратившись в Единый контакт-центр ФНС России на бесплатную горячую линию по номеру 8 800 222-22-22. Также можно воспользоваться электронным сервисом‌ на сайте ФНС. Нужно выбрать вид налога (земельный), указать регион проживания и зайти на страницу «Местные льготы».

Нужно ли заявлять о льготе

Для получения льготы нужно подать в налоговый орган заявление о ее предоставлении и документы, которые могут подтвердить право на льготу. Подать заявление можно через портал «Госуcлуги», МФЦ или обратиться в налоговую. Сделать это нужно до момента уплаты налога.

Льгота по земельному налогу носит заявительный характер, то есть, чтобы ею воспользоваться, гражданин должен обратиться в налоговую. В большинстве случаев заявление подается один раз, но рекомендуется обновлять информацию — обращаться в налоговую по этому вопросу ежегодно, — отмечает партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе.

Гражданам, перечисленным в п. 5 ст. 391 НК РФ, не нужно дополнительно подавать заявление о налоговой льготе в виде вычета.

При условии, что у налоговой уже имеются документированные сведения, позволяющие подтвердить право налогоплательщика на налоговую льготу. Такие сведения налоговая могла получить по случаю начисления льгот по другим налогам, — говорит Антон Бибаров-Государев.

Но если вычет налоговой не был произведен, представить такие документы потребуется при условии, что они не были получены в рамках межведомственного взаимодействия, советуют юристы. Если земельных участков несколько, налогоплательщику нужно представить в налоговую уведомления о выбранном (одном) земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. При непредставлении уведомления вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Источник: РБК-Недвижимость