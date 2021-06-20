Горячие новости
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Ликбез от Сбербанка: не приходит sms с паролем. Почему и что делать?

crimeapress_news



реклама в крыму
Ликбез от Сбербанка: не приходит sms с паролем. Почему и что делать?
фото: niekverlaan (pixabay.com)

Ликбез от Сбербанка: не приходит sms с паролем. Почему и что делать?

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 14:05 20.06.2021

ПАО «Сбербанк России» сегодня — крупнейшее банковское учреждение РФ, а также Центральной и Восточной Европы. «Наша цель, говорят его специалисты, сделать СберБанк одной из лучших финансовых и технологических компаний в мире». Удаётся? Вполне. В отношениях с клиентами в первую очередь. В частности, Сбербанк постоянно модернизирует систему защиты пользователей от посягательств мошенников. Совершенна ли она на данный момент? В целом — да, но непредвиденные моменты, конечно, бывают. Так, один из технических вопросов, с которым время от времени сталкиваются клиенты — не приходит СМС-пароль от Сбербанка онлайн на телефон. ТУТ в подробностях о возможных причинах возникновения ситуации и способах её разрешения. Ну а если вкратце, то при появлении такой проблемы клиентам «Сбера» стоит знать, что такое положение дел может быть связано как:

  • с техническими трудностями, возникшими в системе финансовой организации;
  • с неполадками в работе компании-оператора мобильной связи, услугами которой пользуется клиент Сбербанка;
  • с неполадками в работе телефона клиента.

Разумеется, самым логичным действием будет выяснить — «откуда ноги растут», связавшись со службами технической поддержки как Сбербанка, так и оператора сотовой связи. Минус один — такой подход займет некоторое время, тогда как нередко со сложностью буквально жизненно необходимо разобраться «здесь и сейчас». Совет прост — поставить себе на службу такую услугу Сбера как «одноразовые пароли», которые можно получить не только онлайн, но и через банкомат.

Ещё один факт: как показывает практика, часто загвоздка не в Сбере, и не в операторе, а всё-таки в телефоне как таковом. Существует ли стандартный алгоритм действий в такой ситуации? Рекомендация, которой однозначно стоит воспользоваться — проверить работоспособность аппарата как такового. И да, в 70% случаев, когда смс от Сбера не приходят в том, что:

  • перегружена память устройства, так что новое сообщение оно принять не может;
  • короткий номер 900, посредством которого Сбербанк общается с клиентами — использует его для SMS-оповещений, в частности — оказался в чёрном списке;
  • установлен неверный тип сетевого соединения (для корректного обмена сообщениями это — WCDMA/GSM).

Иногда, к слову, достаточно бывает перегрузить телефон.

Ликбез от Сбербанка: не приходит sms с паролем. Почему и что делать?

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.