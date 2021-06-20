Ликбез от Сбербанка: не приходит sms с паролем. Почему и что делать?

ПАО «Сбербанк России» сегодня — крупнейшее банковское учреждение РФ, а также Центральной и Восточной Европы. «Наша цель, говорят его специалисты, сделать СберБанк одной из лучших финансовых и технологических компаний в мире». Удаётся? Вполне. В отношениях с клиентами в первую очередь. В частности, Сбербанк постоянно модернизирует систему защиты пользователей от посягательств мошенников. Совершенна ли она на данный момент? В целом — да, но непредвиденные моменты, конечно, бывают. Так, один из технических вопросов, с которым время от времени сталкиваются клиенты — не приходит СМС-пароль от Сбербанка онлайн на телефон. ТУТ в подробностях о возможных причинах возникновения ситуации и способах её разрешения. Ну а если вкратце, то при появлении такой проблемы клиентам «Сбера» стоит знать, что такое положение дел может быть связано как:

с техническими трудностями, возникшими в системе финансовой организации;

финансовой организации; с неполадками в работе компании-оператора мобильной связи, услугами которой пользуется клиент Сбербанка;

с неполадками в работе телефона клиента.

Разумеется, самым логичным действием будет выяснить — «откуда ноги растут», связавшись со службами технической поддержки как Сбербанка, так и оператора сотовой связи. Минус один — такой подход займет некоторое время, тогда как нередко со сложностью буквально жизненно необходимо разобраться «здесь и сейчас». Совет прост — поставить себе на службу такую услугу Сбера как «одноразовые пароли», которые можно получить не только онлайн, но и через банкомат.

Ещё один факт: как показывает практика, часто загвоздка не в Сбере, и не в операторе, а всё-таки в телефоне как таковом. Существует ли стандартный алгоритм действий в такой ситуации? Рекомендация, которой однозначно стоит воспользоваться — проверить работоспособность аппарата как такового. И да, в 70% случаев, когда смс от Сбера не приходят в том, что:

перегружена память устройства, так что новое сообщение оно принять не может;

короткий номер 900, посредством которого Сбербанк общается с клиентами — использует его для SMS-оповещений, в частности — оказался в чёрном списке;

установлен неверный тип сетевого соединения (для корректного обмена сообщениями это — WCDMA/GSM).

Иногда, к слову, достаточно бывает перегрузить телефон.