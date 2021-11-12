Ликбез: переделывали балкон или лоджию? Могут «впаять» штраф

Признаки того, что балкон или лоджия в вашей квартире нарушают закон и за них грозит штраф, — в материале портала Юридические тонкости .

Собственник добавил остекление

Если по плану дома балконы или лоджии не имели остекления, то далеко не всегда жильцы могут исправить это по своей инициативе. Прежде всего, нужно учитывать местные правила благоустройства территории.

В них могут быть прописаны специальные требования к оформлению фасадов домов — и балкон с современными пластиковыми окнами может туда не вписаться.

Яркий тому пример — Санкт-Петербург, где за самовольное остекление балконов и лоджий ввели штрафы — для граждан от 1 до 5 тысяч рублей. Под амнистию попало только остекление, сделанное до 1 января 2021 года (ст. 18 КоАП г. Санкт-Петербурга).

Кроме того, если из-за дополнительных конструкций, установленных при остеклении балкона или лоджии, к соседям будет попадать вода, они могут потребовать в судебном порядке вернуть все в прежний вид.

А собственнику придется потратиться и на судебные расходы, и на новый ремонт.

Отопление на балконе или лоджии

Ни балкон, ни лоджия не относятся к отапливаемым помещениям. Тем не менее, некоторые собственники устанавливают там радиаторы, делая своего рода дополнительную комнату.

Хотя это является самовольным переустройством жилого помещения, которое вряд ли удастся узаконить даже через суд.

Ведь, во-первых, в результате меняется само назначение балкона или лоджии (п. 4.2.4.9 Правил, утв. Постановлением Госстроя от 27.09.2003 № 170).

А во-вторых, увеличивается отапливаемая площадь квартиры, при том что плата за тепло начисляется без учета балконов и лоджий.

Поэтому за такое переустройство собственнику придется не только заплатить штраф (от 2 до 2,5 тысяч рублей — ст. 7.21 КоАП РФ), но и за свой счет убрать радиаторы.

Перепланировка балкона или лоджии

Если при переобустройстве балкона или лоджии уменьшилось общедомовое имущество (например, собственник снес стену между комнатой и лоджией или расширил площадь своего балкона, установив смотровой козырек с выходом за границу балконной плиты) — на это нужно получать согласие всех собственников помещений в доме.

Этой позиции придерживается Верховный суд РФ (определение № 18-КГ17-164), а также Минстрой в своих разъяснениях (Письмо от 03.03.2020 № 6370-ОГ/04).

Понятно, что в многоэтажках, где насчитывается не одна сотня квартир, эта задача становится практически невыполнимой.

А в некоторых регионах и вовсе установлен запрет на объединение лоджии с жилыми комнатами (например, в Москве — Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508-ПП, п. 10.19).

Такая незаконная перепланировка, помимо штрафа (от 2 до 2,5 тысяч рублей), грозит еще и выселением собственника с принудительной продажей его жилья на торгах (если будет признано, что нарушения создают угрозу целостности дома и представляют опасность для жизни и здоровья людей).

Сайдинг на балконе

Отделка внешней стороны балкона сайдингом может навлечь на собственника штраф за нарушение противопожарных правил (ст. 20.4 КоАП РФ), если произойдет возгорание (многие виды сайдинга относятся к горючим материалам).

А пока этого не произошло, суд может по иску соседей обязать собственника демонтировать отделку балкона (например — определение Восьмого КСОЮ № 8Г-4359/2021).

Балкон пристроен к квартире

Бывает, что собственники квартир на первом этаже пристраивают балкон, создавая тем самым себе дополнительное подсобное помещение.

Но, как показывает практика Верховного суда РФ, это является не только перепланировкой квартиры, но и реконструкцией дома с возведением самовольного пристроя (определение № 18-КГ17-198).

Значит, нужно получать решение общего собрания собственников на право пользования частью земельного участка под домом и оформлять разрешение на строительство.

В противном случае балкон придется сносить и платить штраф (от 5 тысяч рублей — ст. 7.1 КоАП РФ).

Источник: Юридические тонкости