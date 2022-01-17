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В Крыму спишут пени должникам в Фонд капремонта многоквартирных домов

Ликбез: почему стала резко расти плата за капремонт во многих регионах, и куда жаловаться

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:55 17.01.2022

Осенью прошлого года в СМИ широко обсуждалась новость о том, что Правительство разрешило повышать стоимость контрактов на капремонт до 25% в связи с подорожанием стройматериалов и ремонтных работ (ПП РФ от 30.09.2021 № 1667).

Тут же, отмечает портал Юридические тонкости, Минстрой поспешил заверить, что это никоим образом не скажется на кошельках рядовых граждан, т. к. дополнительные средства должны изыскиваться за счет экономии регоператоров.

При этом региональные правительства прогнозировали рост тарифов в пределах текущей инфляции.

Однако фактически все получилось с точностью до наоборот: с началом 2022 года жители ряда регионов узнали о небывалом до этого увеличении взносов на капремонт.

При этом прогнозируемая величина официальной инфляции по итогам 2021 года — 8,4%, а предельные индексы роста стоимости ЖКУ на 2022 год были утверждены Правительством РФ по регионам в интервале от 2,9 до 6,5% (Распоряжение от 30.10.2021 № 3073-р).

По закону минимальный размер взноса на капремонт утверждают региональные власти, рассчитывая его по методике, утвержденной Минстроем РФ (ст. 156 ЖК РФ, Приказ Минстроя от 27.06.2016 № 454/пр).

Руководство указанных регионов объясняет столь внушительное увеличение взносов резким подорожанием строительных материалов — а значит, и стоимости капремонта.

В связи с этим поистине беспрецедентным ростом тарифов от аудитории канала поступает множество вопросов о законности такого повышения и о способах защитить свои права. Разберем главные из них.

Как регулируются тарифы и куда можно пожаловаться на слишком большое повышение?

Главная проблема — в том, что утвержденные Правительством РФ предельные индексы роста коммунальных платежей не распространяются на взносы за капремонт (т. к. он не входит в число коммунальных услуг — ст. 154 ЖК РФ).

Поэтому формально власти региона могут повышать взносы без каких-либо ограничений. Конечно, необходимо, чтобы законодатели устранили этот пробел, но когда это произойдет — неизвестно.

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А до того времени можно лишь обжаловать резкое удорожание взносов на капремонт в Федеральную антимонопольную службу (которая контролирует изменение государственных тарифов в сфере ЖКХ) или в прокуратуру (которая должна проверить расчет новых тарифов на предмет соответствия методике Минстроя).

Что касается судебного обжалования, то в практике есть, например, решение Верховного суда Республики Коми, где признали незаконным повышение взноса на капремонт из-за нарушения порядка его индексации, утвержденного республиканским законом (решение по делу № 3а-205/2019).

Как можно снизить размер взносов на капремонт?

Во-первых, закон позволяет собственникам копить взносы на капремонт на специальном счете. Для таких случаев в каждом регионе утверждается минимальный размер фонда капремонта.

Когда сумма на спецсчете достигнет соответствующего минимума, общее собрание собственников может принять решение о приостановлении обязанности по оплате капремонта до тех пор, пока он не будет сделан (ч. 8 ст. 170 ЖК РФ).

Во-вторых, можно проработать варианты эффективного использования общего имущества дома — в частности, взимать плату за его использование третьими лицами.

К примеру, провайдер, который размещает свое оборудование в многоквартирном доме, оказывая жильцам услуги связи, должен платить за пользование общим имуществом (ВС РФ, определение № 306-ЭС19-12137).

Вырученные деньги по решению общего собрания собственников могут направляться на оплату капремонта дома.

В-третьих, закон предусматривает частичное освобождение от уплаты взносов на капремонт для льготных категорий граждан: инвалидов 1-2 группы, пенсионеров старше 70 лет, ветеранов войны, многодетных семей и т. д.

Нужно уточнять вопрос о льготах в отделе соцзащиты своего региона, т. к. они могут отличаться по субъектам РФ.

Источник: Юридические тонкости


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