Ликбез: почему стала резко расти плата за капремонт во многих регионах, и куда жаловаться

Осенью прошлого года в СМИ широко обсуждалась новость о том, что Правительство разрешило повышать стоимость контрактов на капремонт до 25% в связи с подорожанием стройматериалов и ремонтных работ (ПП РФ от 30.09.2021 № 1667).

Тут же, отмечает портал Юридические тонкости , Минстрой поспешил заверить, что это никоим образом не скажется на кошельках рядовых граждан, т. к. дополнительные средства должны изыскиваться за счет экономии регоператоров.

При этом региональные правительства прогнозировали рост тарифов в пределах текущей инфляции.

Однако фактически все получилось с точностью до наоборот: с началом 2022 года жители ряда регионов узнали о небывалом до этого увеличении взносов на капремонт.

При этом прогнозируемая величина официальной инфляции по итогам 2021 года — 8,4%, а предельные индексы роста стоимости ЖКУ на 2022 год были утверждены Правительством РФ по регионам в интервале от 2,9 до 6,5% (Распоряжение от 30.10.2021 № 3073-р).

По закону минимальный размер взноса на капремонт утверждают региональные власти, рассчитывая его по методике, утвержденной Минстроем РФ (ст. 156 ЖК РФ, Приказ Минстроя от 27.06.2016 № 454/пр).

Руководство указанных регионов объясняет столь внушительное увеличение взносов резким подорожанием строительных материалов — а значит, и стоимости капремонта.

В связи с этим поистине беспрецедентным ростом тарифов от аудитории канала поступает множество вопросов о законности такого повышения и о способах защитить свои права. Разберем главные из них.

Как регулируются тарифы и куда можно пожаловаться на слишком большое повышение?

Главная проблема — в том, что утвержденные Правительством РФ предельные индексы роста коммунальных платежей не распространяются на взносы за капремонт (т. к. он не входит в число коммунальных услуг — ст. 154 ЖК РФ).

Поэтому формально власти региона могут повышать взносы без каких-либо ограничений. Конечно, необходимо, чтобы законодатели устранили этот пробел, но когда это произойдет — неизвестно.

А до того времени можно лишь обжаловать резкое удорожание взносов на капремонт в Федеральную антимонопольную службу (которая контролирует изменение государственных тарифов в сфере ЖКХ) или в прокуратуру (которая должна проверить расчет новых тарифов на предмет соответствия методике Минстроя).

Что касается судебного обжалования, то в практике есть, например, решение Верховного суда Республики Коми, где признали незаконным повышение взноса на капремонт из-за нарушения порядка его индексации, утвержденного республиканским законом (решение по делу № 3а-205/2019).

Как можно снизить размер взносов на капремонт?

Во-первых, закон позволяет собственникам копить взносы на капремонт на специальном счете. Для таких случаев в каждом регионе утверждается минимальный размер фонда капремонта.

Когда сумма на спецсчете достигнет соответствующего минимума, общее собрание собственников может принять решение о приостановлении обязанности по оплате капремонта до тех пор, пока он не будет сделан (ч. 8 ст. 170 ЖК РФ).

Во-вторых, можно проработать варианты эффективного использования общего имущества дома — в частности, взимать плату за его использование третьими лицами.

К примеру, провайдер, который размещает свое оборудование в многоквартирном доме, оказывая жильцам услуги связи, должен платить за пользование общим имуществом (ВС РФ, определение № 306-ЭС19-12137).

Вырученные деньги по решению общего собрания собственников могут направляться на оплату капремонта дома.

В-третьих, закон предусматривает частичное освобождение от уплаты взносов на капремонт для льготных категорий граждан: инвалидов 1-2 группы, пенсионеров старше 70 лет, ветеранов войны, многодетных семей и т. д.

Нужно уточнять вопрос о льготах в отделе соцзащиты своего региона, т. к. они могут отличаться по субъектам РФ.

Источник: Юридические тонкости

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