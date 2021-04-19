Ликбез: работодателей освободили от соцвыплат. Как же получить больничные и декретные

С 1 января 2021 года «Прямые выплаты» действуют во всех субъектах РФ.

До этого система прямых выплат, отмечает Московский Комсомолец , работала в пилотном режиме, а теперь к ней присоединились все российские работодатели.

Что дает проект «Прямые выплаты» работникам?

Раньше пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, уходу за ребенком и другими страховыми выплатами мы обращались к работодателю. Вот только не всегда работникам удавалось вовремя получить положенные выплаты: у компании могло не быть на счету нужно суммы. Это было следствием «зачетной системы», когда работодатель выплачивал пособие из собственных средств, а затем получал возмещение своих расходов от Фонда социального страхования. Ситуация начала меняться в 2011 году, когда заработали «Прямые выплаты». Таким образом, на смену «зачетной системе» пришла система «прямых выплат».

Страховые взносы в ФСС за каждого сотрудника платят работодатели. У работодателей же была обязанность выплачивать сотрудникам социальные пособия. Компания выплачивала работнику деньги из собственных средств, а затем уменьшала сумму отчислений в ФСС на ту же сумму, если суммы страховых взносов было недостаточно, работодатель обращался в ФСС за возмещением своих расходов, произведенных на выплату социальных пособий. Это и была так называемая «зачетная система». Однако подобный порядок периодически приводил к задержкам выплат, в том числе, из-за финансовых проблем работодателей. В 2011 году процесс решили оптимизировать и запустили проект «Прямые выплаты». Первыми «испытателями» нового режима стали Нижегородская область и Карачаево-Черкесская Республика. За девять лет к проекту присоединилось большинство регионов России. Очередное пополнение было с июля 2020 года. В проект вошли Волгоградская, Ленинградская, Тюменская, Ярославская области, Ставропольский и Красноярский край, Республики Башкортостан и Дагестан. Вместе с этими регионами насчитывалось 77 участников проекта. Полностью переход с «зачетной системы» на механизм прямых выплат завершился 1 января 2021 года, когда к нему присоединились оставшиеся восемь регионов: Краснодарский и Пермский края, Свердловская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В самом названии механизма кроется его главная цель – выплата пособий напрямую из ФСС без надобности привлекать работодателя.

Вот, что нужно знать работникам и работодателям о механизме «Прямые выплаты».

Какие пособия можно получить напрямую от ФСС?

Речь идет о пособии по временной нетрудоспособности, в том числе, в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, оплате отпуска пострадавшему на производстве (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ) на весь период лечения, пособии по беременности и родам, единовременном пособии женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременном пособии при рождении ребенка и ежемесячном пособии по уходу за ребенком.

Что нужно делать, чтобы получить пособие?

Механизм получения пособий из ФСС прост. При наступлении страхового случая, работник предоставляет работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия. Это может быть бумажный больничный лист или номер электронного больничного, свидетельство о рождении ребенка, справка о постановке на учет на ранних сроках беременности и прочее. Также сотрудник сообщает работодателю способ и реквизиты для получения выплат: на карту «Мир», на счет в банке или почтовым переводом.

Следующий шаг за работодателем. После получения всех необходимых документов работодатель в срок не позднее 5 календарных дней передает в территориальный орган ФСС РФ сведения в электронном виде или документы, необходимые для назначения и выплаты пособия.

После этого Фонд назначает и выплачивает пособия через территориальные органы Федерального казначейства. Денежная сумма перечисляется в течение 10 календарных дней после получения в полном объеме сведений (документов), необходимых для назначения и выплаты пособия.

Какие преимущества у механизма прямых выплат?

Цель прямых выплат — улучшение положения застрахованных граждан и страхователей при осуществлении мероприятий, связанных с назначением и получением пособий в рамках обязательного социального страхования.

Специалисты ФСС назвали несколько преимуществ нового механизма для работников и работодателей. Работники получают гарантированные выплаты в полном объеме в течение нескольких дней. В свою очередь, работодателям не нужно выводить деньги из оборота для выплаты соцпособий. Кроме того, автоматизированная система позволяет работодатель затрачивать меньше времени на обработку документов.

Однако если вдруг возникнут вопросы обратиться и решить их можно с помощью доступного сервиса: личные кабинеты для страхователя (работодателя) и для получателя услуг Фонда. Личный кабинет страхователя находится по адресу: https://cabinets.fss.ru/insurer/. Личный кабинет гражданина — получателя услуг: https://lk.fss.ru/recipient/.

Для доступа в обоих случаях используются те же логин и пароль, что и для Единого портала госуслуг (при наличии авторизованной учетной записи). В кабинете также можно увидеть расчет пособия, статусы прохождение сведений (документов) — от работодателя в Фонд и далее в банк или на почту.

Кроме того, во всех региональных отделениях ФСС РФ работают многоканальные телефоны «горячих линий», где можно задать все интересующие вопросы и получить консультации.

Источник: Московский Комсомолец