Ликбез: раз в год граждане имеют право сменить лечащего врача

По данным страховых компаний, работающих в системе ОМС, в этом году наблюдается значительный рост жалоб граждан, недовольных качеством медицинской помощи. Социологический опрос, проведенный по заказу Всероссийского союза пациентов, показывает , что все больше пациентов недовольны амбулаторным лечением, в том числе действиями лечащего врача (например, отказ в назначении показанных обследований, отсутствие улучшения / выздоровления от назначенного лечения, межличностные конфликты). В то же время система ОМС позволяет пациенту сменить своего врача на другого, если пациент по тем или иным причинам им недоволен. Эксперт ВСС рассказывает, как это сделать.

Как отмечают эксперты, опрошенные Всероссийским союзом пациентов, проблемы в системе здравоохранения привели к ситуации, когда лучшую помощь получают пациенты, которые готовы обращаться с жалобами на доступность и качество медицинской помощи. Другая возможность для пациента – найти нового врача по знакомству или оплатить медицинские услуги из собственных денег.

По данным системы аналитики поисковых запросов «Яндекса», россияне активно ищут врачей-специалистов. С июня по август 2021 года наиболее часто запрашиваемыми в сети врачебными специальностями у россиян оказались: гинеколог (4 923 735 запросов), психолог (4 657 403), стоматолог (3 391 157), хирург (2 812 577) и лор/отоларинголог (2 389 657). В контексте «посоветуйте врача» чаще всего запрашивали психолога (33681), гинеколога (17298), невролога (13784), стоматолога (12944) и эндокринолога (11069).

В то же время система ОМС устроена таким образом, что предоставляет пациенту много возможностей для защиты своих прав. Одна из таких возможностей – сменить лечащего врача, если пациента не устраивает лечение.

Как объясняет кандидат медицинских наук, эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин, в случае неудовлетворенности пациента качеством медицинской помощи, получаемой у конкретного врача-специалиста, законом предусмотрено право на выбор другого врача. Для этого нужно подать заявление на руководителя медицинской организации (главврача) с указанием причины замены. Согласно приказу Минздрава России, процедура осуществляется в течение 3 рабочих дней. За это время руководитель медицинской организации обязан проинформировать заявителя о доступных врачах и сроках оказания ими медицинской помощи.

Но важно помнить, что менять врача можно не чаще чем один раз в год1. Это не касается тех случаев, когда пациент переезжает на другое место жительства.

Право на выбор врача привязано к поликлинике. Соответственно, прикрепление к новой поликлиники снова дает гражданину право на смену лечащего врача, – объясняет Сергей Шкитин.

Также и за врачом законодатель закрепил возможность отказаться от наблюдения и лечения пациента (в случае согласования этого решения с руководителем медицинской организации). Однако, руководитель медицинской организации может не согласовать такой отказ в случаях, когда начинает ущемляться право гражданина на медицинскую помощь (например, если в поликлинике есть единственный врач-специалист и нет никаких иных альтернативных врачей-специалистов).

В случае отсутствия ответа от медицинской организации или в случае отказа замены лечащего врача необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию. Практика работы с обращениями пациентов показывает: реже всего нарушаются права тех людей, которые обращаются к страховым представителям. Около 98% жалоб на доступность и качество медпомощи удается урегулировать в пользу застрахованного гражданина, в том числе и организовать консультацию узкого специалиста в поликлинике по месту прикрепления, – объясняет Сергей Шкитин.