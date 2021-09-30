Ликбез: раз в год граждане имеют право сменить лечащего врача

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Как отмечают эксперты, опрошенные Всероссийским союзом пациентов, проблемы в системе здравоохранения привели к ситуации, когда лучшую помощь получают пациенты, которые готовы обращаться с жалобами на доступность и качество медицинской помощи. Другая возможность для пациента – найти нового врача по знакомству или оплатить медицинские услуги из собственных денег.
По данным системы аналитики поисковых запросов «Яндекса», россияне активно ищут врачей-специалистов. С июня по август 2021 года наиболее часто запрашиваемыми в сети врачебными специальностями у россиян оказались: гинеколог (4 923 735 запросов), психолог (4 657 403), стоматолог (3 391 157), хирург (2 812 577) и лор/отоларинголог (2 389 657). В контексте «посоветуйте врача» чаще всего запрашивали психолога (33681), гинеколога (17298), невролога (13784), стоматолога (12944) и эндокринолога (11069).
В то же время система ОМС устроена таким образом, что предоставляет пациенту много возможностей для защиты своих прав. Одна из таких возможностей – сменить лечащего врача, если пациента не устраивает лечение.
Как объясняет кандидат медицинских наук, эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин, в случае неудовлетворенности пациента качеством медицинской помощи, получаемой у конкретного врача-специалиста, законом предусмотрено право на выбор другого врача. Для этого нужно подать заявление на руководителя медицинской организации (главврача) с указанием причины замены. Согласно приказу Минздрава России, процедура осуществляется в течение 3 рабочих дней. За это время руководитель медицинской организации обязан проинформировать заявителя о доступных врачах и сроках оказания ими медицинской помощи.
Но важно помнить, что менять врача можно не чаще чем один раз в год1. Это не касается тех случаев, когда пациент переезжает на другое место жительства.
Право на выбор врача привязано к поликлинике. Соответственно, прикрепление к новой поликлиники снова дает гражданину право на смену лечащего врача, – объясняет Сергей Шкитин.
Также и за врачом законодатель закрепил возможность отказаться от наблюдения и лечения пациента (в случае согласования этого решения с руководителем медицинской организации). Однако, руководитель медицинской организации может не согласовать такой отказ в случаях, когда начинает ущемляться право гражданина на медицинскую помощь (например, если в поликлинике есть единственный врач-специалист и нет никаких иных альтернативных врачей-специалистов).
В случае отсутствия ответа от медицинской организации или в случае отказа замены лечащего врача необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию. Практика работы с обращениями пациентов показывает: реже всего нарушаются права тех людей, которые обращаются к страховым представителям. Около 98% жалоб на доступность и качество медпомощи удается урегулировать в пользу застрахованного гражданина, в том числе и организовать консультацию узкого специалиста в поликлинике по месту прикрепления, – объясняет Сергей Шкитин.
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