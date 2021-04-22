Ликбез: россияне смогут получить данные о недвижимости на портале госуслуг

Граждане станут получать информацию о своей недвижимости в личном кабинете на портале госуслуг. Возможности сервиса расширены постановлением премьер-министра Михаила Мишустина.

В личном кабинете можно будет ознакомиться со сведениями о виде объекта недвижимости и его назначении, дате ввода в эксплуатацию, кадастровом номере и кадастровой стоимости, площади помещения и его основных характеристиках, размере доли в праве собственности. Информация будет загружаться из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), — отмечает Российская газета .

Сведения могут потребоваться при совершении сделок с недвижимостью и управлении многоквартирными домами. При желании их можно будет отправлять в банк при подаче заявки на кредит, что упростит процесс оформления займов.

Источник: Российская газета