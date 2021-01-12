Ликбез: за что не будут платить предпенсионеры и кто ими станет в 2021 году

О том, что предпенсионеры имеют право на дополнительные льготы, известно многим. Но кто именно признается предпенсионером и на какие конкретные льготы он может рассчитывать?

Эксперты портала Юридические тонкости рассматривают вопрос применительно к 2021 году.

Сейчас предпенсионеры делятся на две группы:

те, кто еще не достигли 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно), но до пенсии им уже осталось 5 лет,

и те, кому уже исполнилось 60 и 55 лет — они получают наибольший объем льгот.

Право на освобождение от обязательных платежей, которое представляет главный интерес для всех, закон «привязывает» к наступлению определенного возраста — это 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Соответственно, в 2021 году в состав таких льготников войдут мужчины 1961 г.р. и женщины 1966 г.р. Они могут не платить:

1. Налог на имущество

Льгота по уплате налога за 2021 год предоставляется на одну квартиру, жилой дом, гараж и хозпостройку площадью до 50 кв. метров, которые находятся в собственности предпенсионера (ст. 407 НК РФ).

Освобождение наступает со дня исполнения предпенсионного возраста (60 лет у мужчин и 55 лет у женщин). Но учитывая, что налог за текущий год выставляется к уплате только в следующем году, реальную льготу предпенсионеры 2021 года увидят лишь в 2022 году.

А в 2021 году налоговое освобождение получат те, кто стали предпенсионерами в 2020 году (это мужчины 1960 г.р. и женщины 1965 г.р.).

Если же человек имеет право на досрочную пенсию, то правила освобождения от налога другие. Ему не дадут льготу за 5 лет до наступления права на досрочную пенсию, освобождение он получит лишь после того, как выйдет на пенсию.

Например, мужчина выйдет на пенсию в 55 лет, по Списку № 2. Его освободят от налога на имущество не в 50 лет, а только в 55 лет, когда он станет пенсионером.

2. Земельный налог

От уплаты земельного налога также освобождаются предпенсионеры, достигшие 60 или 55 лет (мужчины и женщины) — по тем же правилам, что и от налога на имущество (ст. 391 НК РФ).

Но льгота предоставляется не на весь земельный участок, а лишь на 6 соток (если его площадь больше, за остальные сотки придется платить налог).

Какие еще льготы полагаются предпенсионерам?

Граждане, у которых есть звание «ветеран труда», частично освобождаются от квартплаты (в большинстве регионов им предоставляются такие льготы). Но что немаловажно, воспользоваться своим правом они могут, лишь став предпенсионерами.

После повышения пенсионного возраста льготы, связанные с ветеранским званием, предоставляются по достижении предпенсионного возраста (т. е. мужчинам — с 60 лет, женщинам — с 55 лет).

Также по мере исполнения 60 и 55 лет (в 2021 году это мужчины 1961 г.р. и женщины 1966 г.р) предпенсионеры:

вправе претендовать на алименты от своих совершеннолетних детей (с этого возраста они признаются нетрудоспособными — ст. 87 СК РФ),

а также могут быть признаны обязательными наследниками (т. е. получить долю в наследстве, даже если они не упомянуты в завещании — ст. 1149 ГК РФ).

А на что имеют право те предпенсионеры, кому осталось 5 лет до пенсии?

Граждане, которым еще не исполнился возраст 60 и 55 лет (мужчины и женщины), но до выхода на пенсию им осталось 5 лет или меньше, тоже признаются предпенсионерами.

В 2021 году в число таких предпенсионеров войдут мужчины 1962 г.р. и женщины 1967 г.р., а также те, кому полагается досрочная пенсия через 5 лет (ст. 30, 32 Закона № 400-ФЗ).

Такие предпенсионеры получают следующие льготы:

при постановке на учет в Центр занятости населения им полагается повышенное пособие по безработице: при выработке стажа не менее 26 недель до признания безработным — 75% среднего заработка в первые 3 месяца, максимум в 2021 году предварительно составит 12 792 рубля (ст. 34.2 Закона № 1032-1);

работающие предпенсионеры имеют право на два оплачиваемых выходных дня в году для прохождения диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ);

а также им положены по сохранению рабочего места (работодателям запрещается необоснованно увольнять предпенсионеров под угрозой уголовной ответственности — ст. 144.1 УК РФ).

Источник: Юридические тонкости