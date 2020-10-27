Лингвальные брекеты: За и Против

Проблемы с прикусом — распространенная стоматологическая проблема, которая сопровождается неправильным ростом зубов. Для устранения патологии чаще всего прибегают к использованию брекетов. Классические выравнивающие системы имеют один существенный недостаток — эстетический дискомфорт. Лингвальные брекеты устанавливаются с внутренней стороны зубного ряда, из-за чего становятся полностью невидимыми. Именно их чаще всего применяют для коррекции улыбки. Главный врач стоматологии на Алексеевской “Улыбнись” Банузова Татьяна Александровна рассказала об особенностях внутренних брекетов. Остальную информацию можно найти на официальном сайте медицинского центра — https://co-ulybnis.ru/.

Лингвальные брекеты — что это:

Лингвальными брекетами называют ортодонтическую систему, которая устанавливается на внутреннюю часть зубов для корректировки их роста. Она состоит из следующих элементов:

● Пластины, крепящиеся к зубной эмали за счет адгезивных составов.

● Крепежных деталей с пазами для последующего монтирования дуги брекетов.

● Дуги, которая позволяет смещать зубной ряд в нужном направлении.

Лингвальные корректирующие системы рекомендованы к установке тем пациентам, которые заботятся о своей внешности и не хотят, чтобы посторонние видели ортодонтическое вмешательство.

Плюсы лингвальных брекетов

● Внутренние брекет-системы имеют главное преимущество — невидимость для посторонних, что особо актуально для молодых пациентов. Другие преимущества ортодонтических конструкций:

● Эффективность лечения неправильного прикуса.

● Быстрый результат (в сравнении с классическими брекетами) — от 12 до 18 месяцев.

● Отсутствие дискомфорта в ходе ношения, а также сразу после установки.

Еще один плюс лингвальных систем — хорошая адаптированность к поверхности зубного ряда.

Недостатки внутренних брекетов

Из недостатков выделяют следующие моменты:

● Запрет на установку при пародонтозе и височно-челюстных патологиях.

● Длительный срок ожидания изготовления корректирующих систем, так как они производятся за пределами России.

● Вероятные проблемы с дикцией в первое время после установки брекетов.

● Отсутствие возможности установки у детей (полоски ставятся только на постоянные зубы).

Еще один существенный недостаток лингвальных ортодонтических систем — более высокая стоимость лечения в сравнении с классическими аналогами.

Виды лингвальных систем

В стоматологии на Алексеевской “Улыбнись” устанавливают внутренние брекеты следующих видов:

● Incognito. Брекет-системы производятся в Германии по индивидуальным показаниям, выявленным после тщательной диагностики. Их изготавливают на основе золотого сплава, который считается одним из самых безопасных и гипоаллергенных компонентов.

● Брекеты Win. Эта модель производится из хром-кобальтового сплава. Это более бюджетная выравнивающая система, которая также изготавливается на основе индивидуального слепка. Производство находится в Германии.

Подбором выравнивающих пластин занимается лечащий врач после обследования.

Особенности ухода за внутренними брекетами

После установки выравнивающих пластин необходимо соблюдать следующие правила ухода за полостью рта и самими лингвальными брекетами:

● Чистить зубы специальными мягкими щетками после каждого приема пищи.

● Использовать ершик для прочистки ортодонтического изделия с внутренней стороны.

● Применять зубную нить для более детальной очистки полости рта.

● Использовать ополаскиватели для полости при отсутствии возможности очистить зубы нитью или ирригатором.

● В период ортодонтической коррекции необходимо отказаться от использования жевательной резинки, чрезмерно горячей и холодной пищи, вязких продуктов.

1 раз в полгода пациенту необходимо приходить на консультацию к лечащему врачу для проведения осмотра ротовой полости.

Стоматологи медицинского центра “Улыбнись” проводят профессиональную установку лингвальных брекетов с последующим курирование в процессе выравнивания прикуса. Мы проводим тщательную диагностику, делаем рентгеновские снимки для последующего составления индивидуальных слепков. Специалисты нашего центра курируют пациентов в течение всего периода лечения.

иллюстрации: co-ulybnis.ru