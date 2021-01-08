Липома: когда стоит задуматься об удалении, и какой метод выбрать

Липома (или жировик) — доброкачественное новообразование, состоящее из жировой ткани, чаще всего локализующееся под кожей, — довольно распространённое явление. Бывает она как небольших размеров, так и довольно внушительных. И если на липомы из первой категории большинство их обладателей, как правило, чаще всего смотрят только как на «косметологический недостаток», то более весомые по размерам новообразования заставляют даже убеждённых нелюбителей визитов к врачам нервничать.

Во-первых, конечно, потому, что на начальных порах — до проведения диагностики — будоражат мысли о том, что это может быть онкология. Во-вторых, потому, что и при оптимистичном прогнозе проблема сама собой вряд ли «рассосётся»: жировик придётся удалять. А это, как считается, может быть больно, затратно по деньгам, сложно в реабилитации и т.д.

Между тем, говорят специалисты, сегодня не всё так сложно, как кажется. Современная медицина предлагает несколько методов, позволяющих избавляться от липом эффективно. Если же говорить об общих рекомендациях, то на данный момент наиболее прогрессивным методом удаления жировиков считается лазерная хирургия. Почему? В клинике Coolaser Clinic поясняют:

Этот метод атравматичный, безболезненный, не оставляет после удаления липомы рубцов, шрамов и других косметических дефектов. И это мини-операция (длится 25-30 минут), которая проводится под местным наркозом. Пациент после процедуры сразу же отправляется домой, а период восстановления протекает довольно быстро.

Какие методы удаления липом ещё существуют? Это:

классическая операция. Жировик элементарно вырезают, а на рану затем накладывают швы.

с использованием эндоскопа.

пункционная аспирация. В липому вводят иглу и удаляют её содержимое. Минус: капсула жировика не удаляется.

электрокоагуляция.

при помощи радиоволнового излучения.

Однако стоит учесть, что выбор способа — дело врачей, и только после полноценного обследования пациента.

Есть ли «народные» методы удаления липом? В топе популярных: компрессы (из листьев алоэ и лука, в частности) и различные мази (Вишневского, на основе бадяги, чеснока). Эффективны ли они? Какие-либо профессиональные исследования по этому поводу не проводились. Но… однозначно… с точки зрения результативности с медицинскими способами решения проблемы они конкурировать не могут.

Нужно ли липому удалять в обязательном порядке? Скажем так, существуют несколько признаков, наличие которых — прямое показание к операции:

воспаление опухоли, травмирование, инфекция;

если новообразование растёт;

изменение температуры или цвета липомы;

образование новых жировиков;

сдавливание нервных окончаний и сосудов.

Если этих симптомов нет, то у «хозяина» жировика есть выбор — оставить новообразование или распрощаться с ним. Но! Специалисты в таких случаях безапелляционны: советуют крайне осторожно относится к липомам (растут-не растут, меняют форму или цвет — не меняют и т.д.) и избегать их травмирования. Ну и зачастую рекомендуют поменять образ жизни. В частности, избавиться от вредных привычек и пересмотреть своё питание. По той простой причине, что те же курение и ожирение — факторы, провоцирующие появление липом.