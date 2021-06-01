Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Лишь за сутки мошенники «обули» крымчан на миллион рублей

crimeapress_news



реклама в крыму
Мошенники украли с банковского счета 70-летнего жителя Евпатории свыше шести миллионов рублей

Лишь за сутки мошенники «обули» крымчан на миллион рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:27 01.06.2021

По итогам минувших суток сотрудниками полиции Крыма зарегистрировано 7 заявлений граждан, которые стали жертвой дистанционных мошенничеств. Общая сумма ущерба, нанесенного за сутки всем потерпевшим, составила более 1 млн. рублей.

Чаще всего обман в течение минувшего дня совершался в отношении жителей Симферополя, Евпатории, Армянска, Черноморского и Симферопольского района. Значительная часть зарегистрированных фактов дистанционных мошенничеств связана с активизацией злоумышленников, использующих сайты бесплатных объявлений и соцсети. Во всех случаях потерпевшие либо давали реквизиты своих карт для якобы зачисления оплаты за продаваемый товар, либо перечисляли продавцам деньги авансом. В настоящее время распространена практика, при которой мошенники разными путями, вводя граждан в заблуждение, стремятся получить персональные данные либо покупателей, либо продавцов, разместивших объявления. В последующем они используют конфиденциальную информацию для проведения манипуляций с банковским счетом потерпевшего, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В некоторых случаях злоумышленники просят граждан пройти к банкомату и произвести по их указанию определенные операции, после чего люди теряют либо часть денег со счета, либо полностью лишаются средств.

Сотрудники МВД по Республике Крым призывают граждан: никому и ни при каких обстоятельствах не называйте полные данные своей карты, в особенности три цифры на ее оборотной стороне в сочетании с кодом, который приходит к вам в СМС-сообщении от банка.

В случае, если Вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщайте об этом в полицию. Не секрет, что раскрывать преступления «по горячим следам» всегда легче! Телефон полиции – 102.

Лишь за сутки мошенники "обули" крымчан на миллион рублей

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.