ЛизаАлерт Крым предупреждает: лето — прекрасная пора, но только если соблюдать правила безопасности

Начался дачный, лесной, ягодно-грибной, прогулочно-походный сезон, и это прекрасно, но только если вы хорошо знаете правила безопасности. Иначе… Собираясь в лес, никто не планирует потеряться. Более того – люди, которых искали и находили добровольцы поисково-спасательного отряда #ЛизаАлерт, тоже были уверены, что с ними ничего не случится.
- «Да где тут теряться?!»
- «Я этот лесок с детства знаю!»
- «Здесь никто никогда не терялся!»
- «Я же на полчасика, вдоль тропинки, вглубь не заходя!»
- «Не взяла телефон, чтобы не потерять!»
Это самые частые фразы, которые слышат волонтёры, выводя человека из леса.
Именно обманчивое ощущение безопасности прогулки, с которым люди обычно отправляются в лес, часто становится причиной беды. Каким бы знакомым ни был лес, всегда может что-то пойти не так. Можно подвернуть ногу или не узнать знакомый лес после природных катаклизмов, вас может укусить змея, может резко испортиться погода, а возможно, по какой-то причине придётся задержаться в лесу дотемна или пойти дальней и более сложной дорогой. Это обычные ситуации, такие могут случиться с каждым! — отмечают в отряде #ЛизаАлерт.
Следует всегда помнить, что лес – среда не просто опасная, а враждебная человеку. Собираясь в поход, на прогулку, за грибами и ягодами, необходимо учесть несколько важных рекомендаций:
– всегда сообщайте близким о том, в какой лес вы идёте, где собираетесь в него заходить и когда планируете вернуться. Если нет возможности сказать лично, оставьте записку или отправьте сообщение на телефон. Если вы собираетесь в поход, то обязательно зарегистрируйте свой маршрут на сайте МЧС или позвоните в единую диспетчерскую службу своего региона.
– одевайтесь ярко! В лесу очень сложно быстро найти человека в камуфляже или в тёмной одежде, особенно если он уже не может отвечать. Если жалко надевать в лес повседневную одежду, просто накиньте поверх куртки обычный сигнальный жилет. Они продаются в магазинах, на заправках, входят в состав автомобильной аптечки. Стоят недорого, весят мало, но очень помогут вам стать заметнее, особенно в тёмное время суток.
Всегда берите с собой в лес:
– полностью заряженный телефон! Даже если сеть вашего оператора вне доступа, можно сделать экстренный вызов – позвонить по номеру 112 и сообщить, что вам нужна помощь. Как правило, такой звонок можно совершить даже при отсутствии сети;
– компас! Но чтобы он был вам полезен, нужно научиться им пользоваться, это несложно. Освойте его сами и помогите освоить своим близким, особенно детям и пожилым людям;
– спички или зажигалку! А лучше и то и другое, потому что спички могут отсыреть, а зажигалка – сломаться;
– свисток! Свистеть легче, чем кричать. Кроме того, резкий пронзительный звук при необходимости отпугнёт диких животных;
– запас еды и воды! Минимум 1 литр на человека и порционный перекус в индивидуальной упаковке. Подойдут батончики, орешки, сухофрукты. Эти продукты калорийные, поэтому хорошо восполняют силы;
– медикаменты, которые вы принимаете регулярно. Например, таблетки от давления, или ингалятор, или препарат от аллергии, или инсулин, или другие средства, которые могут понадобиться, если вы проведете в лесу больше времени, чем рассчитывали.
НЕ ОТПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ В ЛЕС одних или с пожилыми родственниками, а также с теми, кто страдает хроническими заболеваниями, имеет проблемы с памятью или испытывает сложности при ориентировании на местности. Крайне желательно, чтобы пожилые люди также не ходили в лес без сопровождения.
ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ – НЕ ПАНИКУЙТЕ! Не тратьте время, сразу обращайтесь за помощью. Чем раньше вас начнут искать, тем больше шансов, что всё закончится без последствий.
Поняв, что вы заблудились – ОСТАНОВИТЕСЬ! Не пытайтесь выйти самостоятельно, это может еще больше ухудшить ваше положение.
ПОЗВОНИТЕ по номеру 112, сообщите о случившемся и строго выполняйте инструкции оператора. Берегите заряд батареи! Не совершайте лишних звонков, держите телефон в тепле и сухости, насколько это возможно. Попросите родственников не звонить вам.
С вами будут связываться опытные специалисты, которые умеют грамотно действовать в подобных ситуациях, очень важно, чтобы ваш телефон не был занят и не разрядился в самый ответственный момент.
РАЗВЕДИТЕ костер. Это поможет и согреться, и обозначить свое местоположение.
ОТВЕЧАЙТЕ шумом на любой шум. Кричите, свистите, стучите – любым доступным способом обозначайте свое местоположение.
Помните, очень важно сразу попросить о помощи! Расскажите об этом родным!
Если у вас пропал близкий человек, обратитесь в полицию и на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по номеру
8(800)700-54-52
Сообщите о пропаже сразу же, никакого «правила трех дней» не существует, а чем раньше начнётся поиск, тем быстрее ваш близкий человек снова будет дома!
Берегите себя и своих родных.
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