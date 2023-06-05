#ЛизаАлерт Крым предупреждает: лето — прекрасная пора, но только если соблюдать правила безопасности

Начался дачный, лесной, ягодно-грибной, прогулочно-походный сезон, и это прекрасно, но только если вы хорошо знаете правила безопасности. Иначе… Собираясь в лес, никто не планирует потеряться. Более того – люди, которых искали и находили добровольцы поисково-спасательного отряда #ЛизаАлерт, тоже были уверены, что с ними ничего не случится.

«Да где тут теряться?!»

«Я этот лесок с детства знаю!»

«Здесь никто никогда не терялся!»

«Я же на полчасика, вдоль тропинки, вглубь не заходя!»

«Не взяла телефон, чтобы не потерять!»

Это самые частые фразы, которые слышат волонтёры, выводя человека из леса.

Именно обманчивое ощущение безопасности прогулки, с которым люди обычно отправляются в лес, часто становится причиной беды. Каким бы знакомым ни был лес, всегда может что-то пойти не так. Можно подвернуть ногу или не узнать знакомый лес после природных катаклизмов, вас может укусить змея, может резко испортиться погода, а возможно, по какой-то причине придётся задержаться в лесу дотемна или пойти дальней и более сложной дорогой. Это обычные ситуации, такие могут случиться с каждым! — отмечают в отряде #ЛизаАлерт.

Следует всегда помнить, что лес – среда не просто опасная, а враждебная человеку. Собираясь в поход, на прогулку, за грибами и ягодами, необходимо учесть несколько важных рекомендаций:

– всегда сообщайте близким о том, в какой лес вы идёте, где собираетесь в него заходить и когда планируете вернуться. Если нет возможности сказать лично, оставьте записку или отправьте сообщение на телефон. Если вы собираетесь в поход, то обязательно зарегистрируйте свой маршрут на сайте МЧС или позвоните в единую диспетчерскую службу своего региона.

– одевайтесь ярко! В лесу очень сложно быстро найти человека в камуфляже или в тёмной одежде, особенно если он уже не может отвечать. Если жалко надевать в лес повседневную одежду, просто накиньте поверх куртки обычный сигнальный жилет. Они продаются в магазинах, на заправках, входят в состав автомобильной аптечки. Стоят недорого, весят мало, но очень помогут вам стать заметнее, особенно в тёмное время суток.

Всегда берите с собой в лес:

– полностью заряженный телефон! Даже если сеть вашего оператора вне доступа, можно сделать экстренный вызов – позвонить по номеру 112 и сообщить, что вам нужна помощь. Как правило, такой звонок можно совершить даже при отсутствии сети;

– компас! Но чтобы он был вам полезен, нужно научиться им пользоваться, это несложно. Освойте его сами и помогите освоить своим близким, особенно детям и пожилым людям;

– спички или зажигалку! А лучше и то и другое, потому что спички могут отсыреть, а зажигалка – сломаться;

– свисток! Свистеть легче, чем кричать. Кроме того, резкий пронзительный звук при необходимости отпугнёт диких животных;

– запас еды и воды! Минимум 1 литр на человека и порционный перекус в индивидуальной упаковке. Подойдут батончики, орешки, сухофрукты. Эти продукты калорийные, поэтому хорошо восполняют силы;

– медикаменты, которые вы принимаете регулярно. Например, таблетки от давления, или ингалятор, или препарат от аллергии, или инсулин, или другие средства, которые могут понадобиться, если вы проведете в лесу больше времени, чем рассчитывали.

НЕ ОТПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ В ЛЕС одних или с пожилыми родственниками, а также с теми, кто страдает хроническими заболеваниями, имеет проблемы с памятью или испытывает сложности при ориентировании на местности. Крайне желательно, чтобы пожилые люди также не ходили в лес без сопровождения.

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ – НЕ ПАНИКУЙТЕ! Не тратьте время, сразу обращайтесь за помощью. Чем раньше вас начнут искать, тем больше шансов, что всё закончится без последствий.

Поняв, что вы заблудились – ОСТАНОВИТЕСЬ! Не пытайтесь выйти самостоятельно, это может еще больше ухудшить ваше положение.

ПОЗВОНИТЕ по номеру 112, сообщите о случившемся и строго выполняйте инструкции оператора. Берегите заряд батареи! Не совершайте лишних звонков, держите телефон в тепле и сухости, насколько это возможно. Попросите родственников не звонить вам.

С вами будут связываться опытные специалисты, которые умеют грамотно действовать в подобных ситуациях, очень важно, чтобы ваш телефон не был занят и не разрядился в самый ответственный момент.

РАЗВЕДИТЕ костер. Это поможет и согреться, и обозначить свое местоположение.

ОТВЕЧАЙТЕ шумом на любой шум. Кричите, свистите, стучите – любым доступным способом обозначайте свое местоположение.

Помните, очень важно сразу попросить о помощи! Расскажите об этом родным!

Если у вас пропал близкий человек, обратитесь в полицию и на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по номеру

8(800)700-54-52

Сообщите о пропаже сразу же, никакого «правила трех дней» не существует, а чем раньше начнётся поиск, тем быстрее ваш близкий человек снова будет дома!

Берегите себя и своих родных.

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