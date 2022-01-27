Льняное масло — лечебные свойства и применение в медицине

Льняное масло обладает таким количеством биологически активных веществ, что трудно найти продукт, приносящий для организма человека больше пользы. Получают его из семян льна способом холодного прессования, который позволяет сохранять полезные вещества в первозданном виде. Этот уникальный продукт, используемый с давних пор в народной медицине, – настоящий клад по содержанию биологически активных веществ.

Основная польза его заключается в уникальном сочетании полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, фитостеролов, лецитина и бета-каротина, редко встречающихся вместе в продуктах из привычного рациона человека.

Льняное масло — полезные свойства

Принимая это полезное во всех отношениях средство, можно улучшить состояние здоровья, нормализовать жировой обмен, провести профилактику сердечнососудистых заболеваний, патологий пищеварительной системы и обменных процессов.

Употребление данного средства в определенных количествах:

помогает понижению уровня холестерина;

понижает вязкость крови;

укрепляет стенки сосудов, снижая вероятность возникновения инфарктов и инсультов, тромбов, гипертонии;

позитивно влияет на деятельность печени;

помогает при лечении колита, гастрита;

позволяет избавиться от запоров, изжоги;

очищает организм от глистов;

служит профилактическим средством от рака прямой кишки и молочных желез;

способствует полноценному развитию детского организма;

повышает иммунитет;

улучшает самочувствие женщин в менструальный и климактеричный периоды;

особенно важны свойства нерафинированного льняного масла для беременных женщин – оно приносит неоценимую пользу при формировании мозга ребенка и облегчает течение родов, вред может нанести только злоупотребление продуктом;

используется при лечении болезней легких и бронхов;

полезно при терапии заболеваний нервной системы;

оказывает позитивное влияние на больные почки и мочевой пузырь;

помогает при проблемах со щитовидной железой;

используется при нарушении потенции у мужчин;

оказывает благотворное влияние на состояние кожи и волос;

заживляет ожоги, ушибы, помогает устранять кожные сыпи разного характера;

полезно в лечении лишая, бородавок, псориаза.

Не стоит использовать льняное масло для самолечения и при этом отменять препараты, назначенные врачом. Перед употреблением масла стоит получить консультацию квалифицированного специалиста по профилю своего заболевания и учесть все противопоказания.

Льняное масло — применение в народной медицине

Существует универсальный способ употребления льняного масла: его рекомендуют принимать натощак от 1 ч. л до 1 ст. л. перед каждым приемом пищи. Суточная норма этого продукта – 2-3 столовые ложки для взрослого человека, однако строгих ограничений тут нет. Начинать использование масла лучше с минимальных дозировок, то есть с 2-3 чайных ложек в день. В особых случаях, когда человек не может употреблять масло таким способом, его можно добавлять в салаты, гарниры и супы, не допуская воздействия высоких температур, разрушающих структуру жирных кислот.

Продолжительность курса приема этого препарата в большинстве случаев определяется врачом в зависимости от цели применения. Как у большинства природных средств, результативность приема льняного масла можно увидеть не сразу. В среднем курс лечения длится 2-3 месяца. Если в этом имеется необходимость, можно продлить его после 2 недель перерыва.

Для профилактики инфаркта, инсульта и гипертонии, для снижения холестерина: 2 недели употреблять по 3 ч. л. до еды.

При ревматизме, артрозе, артрите для улучшения эластичности суставов применять средство нужно и наружно, и внутренне: пить по 1 ст. л. натощак и делать массажи проблемных зон.

Для похудения продукт нужно употреблять ежедневно не менее двух, а лучше трех месяцев. Начинать нужно с порции в 1 ч. л., которую принимать утром натощак и вечером перед сном. Через 10 дней порцию можно увеличивать до 1 ст. л. за прием. После месяца приема отдохнуть неделю и начать снова. Если имеют место запоры, после приема выпить стакан чуть теплой воды.

Для быстрого заживления ран, ожогов, язв: пропитать салфетку и приложить к больному месту на несколько часов.

При патологиях мужского здоровья – олигоспермии, импотенции, бесплодии, ускоренном семяизвержении, заболеваниях простаты: неделю пить по 1 ч. л., затем увеличивать дозу, доведя по 2 ст. л. Для усиления эффекта добавлять мед или кисломолочные продукты.

При воспалении горла и полости рта: рассосать 1 ст. л. средства во рту.

Для восстановления нормальной работы организма после перенесенных тяжелых болезней и операций: пить по 1 ст. л. трижды в день месяц.

При кожных проблемах: смазывать пораженные места средством, разведенным известковой водой в равных долях.

При ожогах: смазывать обожженные места, смешав с куриным яйцом.

Особенность приема льняного масла заключается в том, что его можно смешивать с соками, йогуртами, кисломолочными продуктами. При лечении запоров рекомендуется размешать 1 ч. л. средства в стакане теплой воды или запить дозу, принятую натощак.

Прием этого препарата имеет свои особенности при лечении различных заболеваний:

Для лечения сухости кожи – дозировка увеличивается до 5 ст. ложек, из которых непосредственно оральным способом используется 1-2 ложки, употребляемых натощак до завтрака, а остальная доза добавляется в готовые блюда. После 30-45 дней такого лечения наступает период отдыха, а затем его принимают в минимально возможных дозах для профилактики кожных заболеваний.

Для выведения «плохого» холестерина, очищения сосудов, повышения иммунитета принимают по 1 ст. л. масла во время еды 2 раза в день. Лечение этих состояний длится 3 месяца, для профилактики его принимают в этих целях в течение 30 дней.

Восстановление работы ЖКТ, купирование запоров, облегчение общего состояния при геморрое и дизентерия требуют месячного курса лечения льняным маслом. При этом применяется следующая дозировка: средство принимают по 2 раза в день, взрослые – по 1 ст. л., дети до 14 лет – по 1 дес. л., дети до 7 лет – по 1 ч. л. Курс лечения можно продолжить только после 3-месячного перерыва.

Для лечения воспалений горла и полости рта – медленно рассасывают ложку масла, держа его во рту.

Восстановительный период после гриппа, операций, продолжительной болезни – по 1 ст. л. 3 раза в день на протяжении 2-3 месяцев.

При лечении ожирения (как вспомогательное средство) – по 1 дес. л. натощак.

При поражениях эпидермиса – смазывают кожу маслом, разведенным с известковой водой в пропорции 1:1;

При лечении ожогов – смазывают пораженную область маслом, смешанным с куриным яйцом;

Для улучшения метаболизма, очищения организма, профилактики заболеваний сердечнососудистой системы – по увеличивающейся дозировке (в 1 неделю по 1 ч. л. за полчаса до завтрака, во 2 неделю по 1 ч. л. 2 раза в день после еды). Курс оздоровления длится около 3 месяцев.

Во всех случаях применения масло должно быть комнатной температуры.

Омега-3 в льняном масле

Льняное масло является чемпионом по содержанию омега-3, уступая только рыбьему жиру. Концентрация жирных кислот омега-3 в льняном масле достигает, по разным источникам, от 44% до 60%.

Эти полезные липиды проникают в организм через тонкий кишечник после предварительной обработки ферментами желчи в 12-перстной кишке. Некоторое количество омега-3 попадает в печень, где становится полноценным участником процессов метаболизма. Столовая ложка льняного масла содержит до 8 г омега-3 жирных кислот, тогда как остальные кислоты, омега-6 и омега-9, представлены 2 и 3 граммами соответственно.

Обогащение рациона омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами приводит к позитивным изменениям:

Нормализуется сердечный ритм;

Показатели АД и биохимического состава крови приближаются к норме;

Восстанавливается функционирование желез эндокринной системы;

Нормализуется обмен веществ, исчезает риск появления ожирения и сахарного диабета;

Снижается уровень «плохого» холестерина в крови и опасность образования тромбов;

Уменьшается вязкость крови, что очень полезно для профилактики варикоза;

Исчезают запоры;

Заметно улучшается состояние кожи и волос;

Восстанавливается гормональный фон у женщин и мужчин;

Улучшается кровоснабжение головного мозга и состояние сосудов.

Польза льняного масла для женщин

Здоровье женщины, реализация репродуктивной функции, красота и хорошее самочувствие во всех возрастных периодах – это те области, в которых льняное масло может оказать неоценимую помощь. Его уникальный состав поможет укрепить иммунитет, провести профилактику заболеваний сердечнососудистой системы, отрегулировать артериальное давление.

Во время беременности нередко появляются предпосылки к развитию варикозной болезни из-за повышенной нагрузки на организм. Дозированный прием льняного масла сохранит эластичность кровеносных сосудов, снизит риск образования тромбов. Его способность смягчать кожу поможет избежать растяжек на животе и груди. Употребление этого средства во время формирования плода положительно повлияет на работу мозга будущего ребенка, сетчатки глаз и других важнейших органов и систем.

Не стоит злоупотреблять льняным маслом во время беременности женщинам с угрозой выкидыша, так как оно в своем составе имеет природный аналог эстрогена, а переизбыток этого гормона отрицательно влияет на течение беременности. Но зато природные эстрогены льняного масла как нельзя кстати придутся во время климакса, когда с затуханием функции яичников организм вырабатывает все меньше этого гормона женственности.

Замена естественного эстрогена природным аналогом позволит женщине отодвинуть период увядания, сохранить свежей и молодой кожу рук и лица, уменьшить проявления климакса в виде приливов, головокружения, скачков давления. С осторожностью используют в этих целях льняное масло женщины с предпосылками к появлению онкологических заболеваний, зависящих от уровня эстрогена: новообразований груди и яичников.

Неоценима роль этого средства для поддержания красоты кожи лица и рук, ногтей и волос. Внутреннее употребление масла, маски и аппликации с ним для питания кожи и ногтевой пластины помогут сделать их гладкими и красивыми, уберут мелкие морщинки на лице. Особенно велика необходимость в регулярном приеме этого средства у женщин, практикующих различные не всегда сбалансированные по наличию нужных для организма веществ диеты.

Даже при достаточно скромном рационе организму всегда будет хватать витаминов, макро- и микроэлементов для поддержания оптимального состояния здоровья и отличного настроения, устойчивости к стрессам и повышенным нагрузкам.

Польза льняного масла для мужчин

Уникальный состав льняного масла общеукрепляюще действует на мужской организм, что не может не привести к стойкому повышению потенции. Механизм ее стимуляции зависит от повышения эластичности сосудов, в том числе и сосудов полового члена. Его кровенаполнение улучшается, что позволяет поддерживать стойкую эрекцию.

Нормализация эндокринной системы мужского организма при помощи льняного масла способствует усиленной выработке тестостерона – главного мужского гормона, отвечающего за типичные признаки мужественности, потенцию и репродуктивную функцию. Гормон серотонин, присутствующий в льняном масле, стабилизирует психоэмоциональное состояние и возвращает хорошее настроение.

Полезные свойства компонентов льняного масла для мужчин:

Линолевая кислота – передача нервных импульсов, восстановление нервных клеток;

Липиды омега-3 и омега-6 – стимуляция работы мозга, улучшение памяти, зрения и слуха;

Витамин A – укрепление сосудов, профилактика близорукости;

Холин – синтез стероидов, стимуляция иммунитета, профилактика воспалительных процессов в предстательной железе, аденомы простаты;

Витамин B6 – обеспечение работы нервной и мочеполовой системы, сохранение психоэмоционального равновесия;

Ниацин – выработка прогестерона;

Альфа-токоферол – регенерация тканей, омоложение организма;

Витамин K – участие в процессе кроветворения.

Такой состав придает льняному маслу свойства мощного природного антиоксиданта, так как его компоненты восстанавливают клеточные мембраны, регенерируя стенки клеток и восстанавливая их молодость. Льняное масло значительно улучшает качество спермы, делая сперматозоиды более подвижными и увеличивая их количество. Благодаря этим качествам репродуктивная функция поднимается на более высокую ступень, повышается вероятность зачатия здорового ребенка.

При патологиях предстательной железы прием льняного масла помогает снять отеки и воспаление простаты, вернуть к норме процесс пищеварения. Поскольку одной из причин простатита может стать лишний вес, нормализация обмена веществ благодаря приему масла косвенно влияет на состояние простаты и приведение массы тела к норме. Сочетание масла с блюдами диетического питания позволит быстрее насытиться и не переедать, уменьшить всасывание пищи в желудке и кишечнике.

Льняное масло показано при следующих патологиях мужского здоровья:

Олигоспермия;

Ускоренное семяизвержение;

Эректильная дисфункция, импотенция, бесплодие;

Воспалительные заболевания простаты и мочеполовой системы;

Снижение либидо.

Принимать льняное масло для улучшения мужского здоровья нужно, начиная с 1 чайной ложки в течение суток. Такая доза сохраняется на протяжении недели, а затем объем увеличивается до 2 столовых ложек. Усилить полезные свойства масла поможет одновременный его прием вместе с медом или кисломолочными продуктами. Оптимальное сочетание льняного масла с овощами в качестве заправки для салата позволит полностью использовать богатый состав этого продукта.

Блюда с использованием льняного масла для восстановления потенции:

Салат из капусты – брокколи и цветную капусту отваривают или используют в сыром виде, остужают, добавляют помидоры черри, размятую вилкой брынзу. Все ингредиенты перемешивают, заправляют льняным маслом.

Зеленый овощной салат – натирают дайкон и морковь на терке, яблоко режут соломкой, а сельдерей – ломтиками, зубчик чеснока разминают. Салат заправляют соком лимона и 2 ст. л. льняного масла.

Вред льняного масла и противопоказания к применению

Если верить словам Авиценны, все, что является лекарством, может одновременно быть ядом. При неправильном хранении и передозировке льняное масло способно нанести вред здоровью. Достичь передозировки непросто, так как составляющие масла практически не накапливаются в организме. Опасность может представлять свойство жирных омега-кислот окисляться под воздействием света и повышенных температур.

Результатом этой реакции становится образование пероксидов – химических соединений, вредных для организма и обладающих канцерогенным действием. Этот процесс очень легко определить: масло становится горьким на вкус и приобретает неприятный запах.

Отравление пероксидами проявляется следующими симптомами интоксикации:

Диспепсия;

Боли в эпигастральной области и грудной клетке;

Тошнота, рвота;

Гиперменорея у женщин;

Пониженная свертываемость крови, склонность к кровотечениям.

Противопоказания к применению льняного масла:

Нельзя употреблять льняное масло при острой форме холецистита;

Запрещено оно при диарее, завороте кишок, кератите (воспалении роговицы глаза);

Очень осторожно следует применять такое масло при желчнокаменной болезни, панкреатите, обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, удаленном желчном пузыре.

С какими лекарствами нельзя принимать льняное масло?

Льняное масло – активное средство, оказывающее сильное действие на организм. И как каждый препарат с выраженным действием, оно может быть несовместимо с некоторыми лекарствами.

Взаимодействие с лекарственными средствами:

Масло из семян льна обладает свойством разжижать кровь, поэтому его нельзя принимать одновременно со средствами с аналогичным действием: ацетилсалициловой кислотой, Ибупрофеном, Гепарином, Варфарином. Если необходимо использовать оба средства, нужно выдержать между приемами временной отрезок в несколько часов. Такие меры предосторожности помогут избежать неприятных последствий типа кровотечений из-за усиления действия лекарств, разжижающих кровь.

Гипертоники, принимающие средства для снижения давления, не могут принимать льняное масло, имеющее такой же эффект.

Терапия гормональными препаратами, использование противозачаточных таблеток несовместимы с употреблением масла.

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