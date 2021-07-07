Лояльность потребителей к арбидолу оказалась на уровне 72%

В период коронавирусной пандемии большим спросом стали пользоваться противовирусные препараты. Из них только единицы демонстрируют эффективность и получили широкое признание среди покупателей.

Препарат арбидол внесен в рекомендации Минздрава по лечению и профилактике COVID-19. Специалисты давно оценили его свойства, но до сих пор не проводилось исследований мнения о препарате простых граждан.

С середины 2000-х годов существует термин «индекс потребительской лояльности» (NPS – Net Promoter Score). Он позволяет оценить мнение клиентов о том или ином продукте, чтобы потом сделать выводы о его конкурентоспособности и востребованности. Индекс вычисляется довольно просто. Сначала покупателям задают один вопрос: «Порекомендуете ли вы наш продукт своим родным и знакомым?» Респондентам предлагается оценить вероятность такого совета по шкале от 0 до 10. Оценка до 6 баллов считается признаком негативного отношения, 7-8 – нейтрального, 9-10 – положительного. Собрав все ответы, специалисты отнимают от процента сторонников процент критиков, получая тот самый индекс NPS.

Как сообщает «Комсомольская правда», по арбидолу на 9-10 баллов высказались 81% опрошенных. Критиков – 9%. Нейтральных ответов – 10%. При помощи простого арифметического вычисления выясняется, что NPS у арбидола 72%.

Это очень хороший результат, обычно свойственный всемирно известным брендам, которые давно зарекомендовали себя среди потребителей. Например, примерно тот же уровень лояльности у продукции Apple, производящей качественные, удобные смартфоны, ноутбуки и прочие гаджеты. В том же диапазоне лояльности находятся глобальные ИТ-компании вроде Amazon или Google,.

Впрочем, сравнение продуктов из мира фармацевтики и электроники некорректно. Дело в том, что в торговых сетях средние показатели NPS составляют 58%. Для фармацевтики – всего 28%. Поэтому для медицинского препарата показатель 72% – это куда выше среднего.

Комментируя такой результат, профессор кафедры фармакологии ПМГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Елена Карева заявила, что итоги исследования не стали для неё сюрпризом.

Все-таки арбидол уже давно зарекомендовал себя не только в России. С 2013 года было проведено огромное количество различных зарубежных исследований, которые подтверждали эффективность нашего отечественного препарата при лечении и профилактике различных острых респираторных вирусных инфекций, в том числе тяжелых, – отметила Карева.

Она напомнила, что эффективность умифеновира (международное название арбидола) доказали многие заграничные специалисты.

Коронавирус, попадая в клетку, начинает активно размножаться. Умифеновир останавливает работу вируса внутри клетки, не давая ему вступить в реакцию с окружающей средой. «Именно поэтому он стоит особняком среди препаратов широкого спектра. Он одинаково эффективен и при обычных ОРВИ, и при тяжелых, вроде гриппа и того же коронавируса», – пояснила Карева, добавив, что врачи часто назначают арбидол, так как уверены в препарате, не вызывающем побочных эффектов.

Что касается новых штаммов, то здесь важно понимать: каждый вирус идет по одному и тому же пути развития внутри клетки.

Так что если вовремя принимать лекарство, не запуская процесс, риск заболеть тяжело сводится к минимуму, – подытожила Елена Карева.

Источник: «Комсомольская правда»