Ловись рыбка... Спиннинг: верный выбор - хорошая рыбалка

«Спиннинг вам — не удочка! Здесь понимать надо, а не «дайте мне какой-нибудь спиннинг»! — такой вот разговор продавца-ворчуна и рыбака-новичка на днях был ненароком подслушан в магазине для рыболовов. И ведь не поспоришь… Действительно, спиннинговая ловля – это особый вид рыбалки. Со своими тонкостями и атрибутами. Так, к примеру, основное его отличие от рыбалки на удочку — повышенная активность. Другими словами, сидеть на берегу и ждать рыбу — это не про ловлю на спиннинг. Тут рыбак находится практически в постоянном движение: часто делает забросы, совершает проводку, перемещается. С обычной удочкой рыбачить в таком стиле практически невозможно. А вот с особыми удилищами, выделяемым в класс «спиннингов», ещё как!

Но! Всё было бы не так интересно, если бы одна модель спиннинга была бы на все случаи рыбалки. Однако, это не так… Видов спиннингов даже не десяток, а много-много больше — так, к примеру, чтобы купить спиннинг в Минске https://rybolovshop.by/catalog/udilishcha/spinningovye/ доведётся присмотреться к доброй сотне удилищ. У каждого из которых свои характеристики, напрямую влияющие на ход рыбалки, а значит и на её результаты тоже. И тут знатоки подтвердят: верный выбор спиннинга, если не гарантирует на 100%, то на 99% сулит хорошую рыбалку.

Правила выбора спиннинга

На что стоит обращать внимание, чтобы не прогадать? Основа такова:

выбор спиннинга во многом зависит от того, на «какую добычу идёте» — какую рыбу, и где будете ловить. Так:

для ловли мелкой и средней рыбы в спокойных и небольших водоёмах (реках) подойдут удилища длиной 2-2,4 метра;

если цель — средняя и крупная рыба, а рыбачить предполагается с берега, то хороший выбор — спиннинги длиной от 2,5 до 3 м;

рыбалка в водоёме без течения предполагает длину удилища — 1,8-2,3 м;

а вот ловля рыбы с лодки на водоёмах с хорошей глубиной, скорее всего, будет удачной при наличии спиннинга длиной 2,1 — 2,5 м.

немаловажно учитывать и такой параметр как «строй» спиннинга. Он показывает, как будет вести себя удилище под нагрузкой. А именно:

Extra-Fast или сверхбыстрый строй предполагает, что при нагрузке изогнётся только вершинка спиннинга. Считается универсальным вариантом.



или сверхбыстрый строй предполагает, что при нагрузке изогнётся только вершинка спиннинга. Считается универсальным вариантом. Fast или быстрый строй — при активном действии работает третья часть спиннинга.



или быстрый строй — при активном действии работает третья часть спиннинга. Medium (Moderate) или средний — изгибается 2/3 удилища;

или средний — изгибается 2/3 удилища; Slow или медленный — «работают» 3/4 удилища. Идеален для дальних забросов.

класс спиннинга — тоже в деле. В основе — вес забрасываемых приманок:

спиннинги ultralight работают с лёгкими приманками. С ними, соответственно, «ходят» на небольшую рыбу;

работают с лёгкими приманками. С ними, соответственно, «ходят» на небольшую рыбу; light — используются чуть более тяжёлые приманки;

— используются чуть более тяжёлые приманки; medium light позволяет рыбачить с приманками практически любого (применимо, конечно, к рыболовству) веса. В том числе, ориентируясь и на довольно крупную добычу;

позволяет рыбачить с приманками практически любого (применимо, конечно, к рыболовству) веса. В том числе, ориентируясь и на довольно крупную добычу; medium и medium hard — вес приманок может быть больше предыдущих вариантов;

и — вес приманок может быть больше предыдущих вариантов; heavy — спиннинги такого класса часто применяют профессионалы, которые охотятся на так называемые «трофейные экземпляры».

Разумеется это не все параметры, которые стоит учитывать при выборе спиннинга, но фундаментальные точно. Хотя и вес спиннинга, и материал, из которого он изготовлен, и… можно долго перечислять характеристики, которыми определяется «ценность» спиннинга, также имеют в рыболовстве немалое значение.

Спиннинг: когда мой — не твой

Какому спиннингу, исходя из выше обозначенных характеристик, отдать предпочтение? Поверите или нет, но единого мнения по этому поводу нет. Рыболовы часто «ломают спиннинги», споря на эту тему. И в большинстве случаев всё-таки приходят к выводу, что «на вкус и цвет»… Другими словами, по-настоящему свой спиннинг многие рыбаки ищут годами, нарабатывая практические навыки в обращении с разными моделями. И часто бывает так, что то удилище, которое идеально подходит одному, категорически не ляжет в руку другому.

Впрочем, рекомендации профи рыбного дела новичкам таки дают. Говорят, первый спиннинг стоит покупать в специализированных магазинах, где есть консультанты, способные дать направление движения. Не с точки зрения личных пристрастий (как, наверняка, сделает сосед дядя Вася, у которого тридцатилетний стаж рыбака), а отвлечённо-профессионально, опираясь на вашу конкретную ситуацию.