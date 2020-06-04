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«Ловушка» для туристов сработала! За сутки в обсерваторы Крыма отправлено 127 приезжих

«Ловушка» для туристов сработала! За сутки в обсерваторы Крыма отправлено 127 приезжих

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:29 04.06.2020

Не успели мы «насладиться» «рекордом» от 2 июня, когда в обсерваторы Крыма было направлено 80 человек, как новое «достижение». За минувшие сутки в обсерваторы помешено уже 127 приезжих.

95 – это лица, пересекшие государственную границу, с железнодорожного вокзала были направлены 10 человек, из аэропорта Симферополь – 22 человека, — рассказал заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Отметим, что потенциальные туристы уже дают «заднюю». Большинство из них не предполагает об ограничительных мерах что в Крыму, что в Краснодарском крае. Роспотребнадзор требует от здравниц, спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными. Въезд в Севастополь – через обязательное тестирование на коронавирус. А прибытие в Крым – через обсерваторы…

«Ловушка» для туристов сработала! За сутки в обсерваторы Крыма отправлено 127 приезжих

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