Лучшие кисти для акриловых красок

Акриловые краски действительно могут испортить кисти из натуральных волос. И, как оказалось, многие материалы, используемые с указанными кистями, такие как масла и скипидар, фактически сами отталкивают акриловую краску.

Если вам нужна прочная и надежная кисть, которую можно использовать с любой акриловой краской, подумайте о синтетике. Они зачастую более устойчивы к истиранию, а также немного прочнее и более упругие, чем натуральная щетина. Тем не менее, не все синтетические волокна одинаковы. Далее мы остановимся на лучших синтетических кисточках для акриловых красок.

1. Princeton Velvetouch — кисти для смешанной техники

Этот набор синтетических кистей (на фото) попадает в более детально ориентированный набор, обслуживая потребности художников более высокого уровня, которые имеют возможность делать покупки целого набора сразу. В набор включено четыре единицы, куда входят более длинный наконечник, более короткий наконечник, более широкая плоская и остроугольные кисти. Хотя этот набор отлично подходят для рисования картин акриловыми красками, его также рекомендуется использовать для масляных и акварельных красок.

2. Набор Royal & Langnickel Zen Series

Этот набор синтетических кистей предназначен для художников-любителей, которые только начинают рисовать свои первые картины по номерам по фото. Кисти упакованы в набор из пяти штук, с небольшим пространством. В комплект входят плоские, угловые и круглые. С умеренно длинными ручками и конструкцией из синтетического волокна разного диаметра они подходят как для акрила, так и для масла и акварели.

3. Набор кистей для масляной и акриловой краски Da Vinci с длинной ручкой

Этот набор для рисования синтетическими красками поставляется в комплекте из четырех маленьких кистей на длинной ручке с различными размерами кончиков. «Стартовый набор» включает четыре небольших кисти для акрила от этой компании, которые наиболее популярны у начинающих художников. Каждая щетка состоит из сверхпрочных синтетических щетинок пяти разных диаметров, что обеспечивает прочность и долговечность использования. Таким образом, каждая кисть, независимо от того, насколько она большая или маленькая, имеет более толстую щетину по направлению к внешней стороне каждого кончика и более тонкую с внутренней стороны. Каждая единица изготавливается вручную в Германии на семейной фабрике, производящей кисти с 1890 года.

4. Кисть Winsor & Newton Artisan Brush

Эта синтетическая кисть отлично подходит для рисования острых краев благодаря прямоугольной форме щетины. Созданный из синтетических волокон, силуэт кисти никогда не изменится, поскольку она сохраняет свою первоначальную целостность до тех пор, пока вы будете ее использовать, даже при постоянном воздействии тяжелых и жестких масляных и акриловых красок. Тем не менее, этот набор также отлично работает с красками на водной основе или акварелью, если вы того пожелаете. Короткая и плоская головка обеспечивает максимальный контроль при рисовании картин по номерам, а также может делать это с самыми густыми пигментами.

5. Кисть для масла и акрила Grumbacher Degas Bright Oil and Acrylic Brush

Этот синтетический набор щетинок с номерами 1–14 лучше всего подходит для более густых масляных и акриловых красок. Изготовленные из семи различных смешанных синтетических нитей, они достаточно жесткие, чтобы справиться с более тяжелым пигментом, и в то же время достаточно мягкие, чтобы с легкостью наносить длинные мазки на холст. Длинные ручки позволяют создавать различные стили рисования, от самых детализированных до самых абстрактных. Продаваемые по одному, они являются профессиональным выбором для художников, которые ищут что-то очень специфическое, что будет устойчиво к акрилу на протяжении многих лет.