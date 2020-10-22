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Лучший водитель автобуса в Севастополе? Антон Рыбалкин
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Лучший водитель автобуса в Севастополе? Антон Рыбалкин

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:16 22.10.2020

На предприятии ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» впервые провели испытания среди водителей автобусов в рамках конкурса «Мастера Севастополя». Лучшим в своей профессии стал Антон Рыбалкин. Всего в конкурсе участвовали шесть человек. Они проходили теоретическую часть на знание правил дорожного движения и устройство транспортного средства, а также практические навыки – показав культуру обслуживания пассажиров и мастерство вождения. Для участия в конкурсе, водителей отбирали по определенным критериям. Среди них – отсутствие дорожно-транспортных происшествий и дисциплинарных взысканий.

До этого, предприятие основывалось на электротранспорте. В течение 15 лет конкурс проводили среди лучших водителей троллейбуса. Несколько лет назад на предприятие поступили крупногабаритные автобусы. Поэтому водители автобусов соревнуются впервые. Такие конкурсы стимулируют водительский состав быть лучшими в своей профессии, а также популяризируют саму профессию «водитель автобуса», – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» по эксплуатации Алексея Кобышева.

Лучший водитель автобуса в Севастополе? Антон Рыбалкин Лучший водитель автобуса в Севастополе? Антон Рыбалкин Лучший водитель автобуса в Севастополе? Антон Рыбалкин

На сегодняшний день на предприятии работают 225 водителей автобусов.

Победители конкурса «Мастера Севастополя» претендуют на повышение своей «классности», а также получат денежные премии от предприятия, поощрительные призы от профсоюзного комитета и сертификат Правительства Севастополя.

Напомним, 15 октября На предприятии ГУП «Севэлектроавтотрнас им. А.С. Круподерова» провели конкурс среди водителей троллейбуса. Свое профессиональное мастерство показывали 16 человек — здесь.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Лучший водитель автобуса в Севастополе? Антон Рыбалкин

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