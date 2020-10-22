Лучший водитель автобуса в Севастополе? Антон Рыбалкин

На предприятии ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» впервые провели испытания среди водителей автобусов в рамках конкурса «Мастера Севастополя». Лучшим в своей профессии стал Антон Рыбалкин. Всего в конкурсе участвовали шесть человек. Они проходили теоретическую часть на знание правил дорожного движения и устройство транспортного средства, а также практические навыки – показав культуру обслуживания пассажиров и мастерство вождения. Для участия в конкурсе, водителей отбирали по определенным критериям. Среди них – отсутствие дорожно-транспортных происшествий и дисциплинарных взысканий.

До этого, предприятие основывалось на электротранспорте. В течение 15 лет конкурс проводили среди лучших водителей троллейбуса. Несколько лет назад на предприятие поступили крупногабаритные автобусы. Поэтому водители автобусов соревнуются впервые. Такие конкурсы стимулируют водительский состав быть лучшими в своей профессии, а также популяризируют саму профессию «водитель автобуса», – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» по эксплуатации Алексея Кобышева.

На сегодняшний день на предприятии работают 225 водителей автобусов.

Победители конкурса «Мастера Севастополя» претендуют на повышение своей «классности», а также получат денежные премии от предприятия, поощрительные призы от профсоюзного комитета и сертификат Правительства Севастополя.

Напомним, 15 октября На предприятии ГУП «Севэлектроавтотрнас им. А.С. Круподерова» провели конкурс среди водителей троллейбуса. Свое профессиональное мастерство показывали 16 человек — здесь.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя