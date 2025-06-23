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Льва от Олега Зубкова отогнала пресс-секретарь "Тайгана" Татьяна Алексагина - ведром и совком
фото: блог Олега Зубкова

Льва от Олега Зубкова отогнала пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина — ведром и совком

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:51 23.06.2025

Вечером 22 июня в сафари-парке «Тайган» в Крыму случилась трагедия – лев напал на директора Олега Зубкова. Львы живут не в клетках, а вольготно разгуливают по сафари. Из 32 гектаров зоопарка, отмечает «Комсомольская правда» в Крыму», около 20-ти выделено под территорию, где свободно гуляют хищники. Посетители же их видят с высоты, проходя по железным защищенным мостикам над парком.

Те, кто был «Тайгане» вечером, увидели жуткую картину. Олег Зубков принес хищникам вечером мясо, как он это делает обычно. В вольер он зашел без защиты, в простом спортивном костюме.

На мосту была ужасная паника, лев как как игрушку таскал за шею мужчину. Работница зоопарка смело въехала в бок льву, но обойдя круг, он схватил мужчину за шею и утащил его под мост, — говорят очевидцы.

Смелую защитницу зовут Татьяна Алексагина. Она же – пресс-секретарь сафари-парка.

Она села в машину, чтобы догнать разъяренного хищника, но транспорт заглох. Вооружившись ведром и пластиковым совком, она пошла на льва. Посетители кричали, чтобы женщина вернулась обратно, но Татьяна кинула ведро, и хищник убежал в сторону. Храбрый мужчина с металлического мостика спрыгнул вниз, в сафари, помог занести Олега Зубкова в машину и вывезти из опасного вольера. В тот момент директор парка уже был без сознания.

Друзья, Олег Алексеевич жив, и за это мы должны поблагодарить в первую очередь Татьяну Алексагину. Эта смелая и сильная женщина не побоялась разъяренного льва и голыми руками, вооружившись лишь пластиковым веником и ведром, отбила и спасла Олега Алексеевича из пасти хищника! Это подвиг, на который не каждый способен! – пишет врач-ветеринар Василий Писковой.

источник: «Комсомольская правда» в Крыму

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