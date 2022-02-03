Лжесотрудники ФСБ выманивают деньги у крымчан

Сотрудники Управления ФСБ по РК и г. Севастополю выявили мошеннические схемы завладения деньгами, сведениями о счетах и другими персональными данными крымчан.

В 2021 году зафиксированы три случая мошенничества в отношении жителей Симферополя и Севастополя, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ.

Звонившие представлялись сотрудниками ФСБ России и под различными предлогами, в том числе проведения оперативно-розыскных мероприятий, получали от граждан денежные средства в крупном размере, — цитирует сообщение «Интерфакс» .

При этом о ходе расследования не сообщается.

В ведомстве советуют при таких звонках настаивать на личной встрече в здании правоохранительного органа и не перечислять деньги незнакомцам.

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