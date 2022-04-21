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Магазин-участник проекта «Рыбный день» теперь есть и на Северной стороне Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Магазин-участник проекта «Рыбный день» теперь есть и на Северной стороне Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:28 21.04.2022

Напомним, проект «Рыбный день» стартовал в начале декабря. За пять месяцев открыто уже 10 магазинов в разных районах города. Теперь такая торговая точка есть и на Северной стороне Севастополя. По условиям проекта каждый четверг в магазинах-участниках жители города могут приобрести черноморскую рыбу со скидкой 30-50%.

Одна из наших приоритетных задач – обеспечение доступности для потребителей экологичной черноморской продукции. В настоящее время, несмотря на сильный рост цен на отдельные виды продукции, наша акция держит изначально заявленные цены на предлагаемый ассортимент, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя приоритетного проекта департамента экономического развития города Севастополя Георгия Бежанидзе. 

Жители Северной стороны и близлежащих территорий теперь могут приобрести шесть видов черноморской продукции на Богдановском рынке в магазине «Рыжий Карп».

На Северной стороне города действительно не хватает специализированных рыбных магазинов. Мы долго шли к открытию, подготавливались, выбирали место, детально всё анализировали и пришли к выводу, что Богдановский рынок – лучшая локация. «Рыбный день» — это социальная программа, направленная на популяризацию рыбной культуры у нас в регионе. Помимо продукции по заявленным социальным ценам в «рыбный четверг», некоторые предприятия устанавливают дополнительные скидки на продукцию в этот день, — отмечает сооснователь магазина «Рыжий Карп» Максим Костюк. 

Напомним, за пять месяцев в Севастополе прошло 19 рыбных дней, было продано 13 тонн продукции, а также более 3000 консервов. Лидером продаж неизменно является барабуля — 4173 кг. Всего проект «Рыбный день» реализуется в десяти магазинах города. С ассортиментом предлагаемой продукции, адресами магазинов-участников подробнее можно ознакомиться на сайте рыбопромышленного кластера: https://sevklaster.mb92.ru/.

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