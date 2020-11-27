Майк Тайсон — Рой Джонсон: фаворит боя и коэффициенты букмекеров

Приближается бой легендарных Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Встреча состоится 29 ноября около 5:00 утра по московскому времени и пройдет в Карсоне, штат Калифорния. Тайсон и Джонс проведут бой за специальный пояс WBC Frontline Battle Belt. На нем нанесена надпись Black Lives Matter, что подчеркивает социальную значимость поединка.

Букмекерская компания Мелбет в своей линии выставила один из самых выгодных коэффициентов на победу Железного Майка — 1,59. Поставить на успех Джонса можно по коэффициенту 2,81. Бетторы могут ознакомиться с обзором БК детальнее по ссылке, на сайте о ставках Betauth.com.

Правила встречи

Поскольку оба спортсмена достаточно возрастные (Тайсону 54 года, Джонсу — 51), то организаторы приняли решение, что бой продлится 8 раундов вместо стандартных 12. Кроме того, длительность каждого периода составит 2 минуты, а не классические 3. Это должно сделать поединок более захватывающим. Оба спортсмена уже выразили недовольство такими нововведениями, поскольку считают, что таким образом к ним относятся пренебрежительно.

Статистика соперников

Тайсон и Джонс — настоящие легенды бокса, поэтому бой обещает быть увлекательным. Так, Майк провел на профессиональном ринге 58 встреч, 50 из которых выиграл. Рой сражался против соперников 75 раз, победу одерживал в 66 боях.

Тайсон отсутствовал на профессиональном ринге 15 лет. Последний бой он провел еще в 2005 году, тогда он проиграл. Джонс заключительную встречу проделал в 2018-м, ему удалось завоевать победу.

Для обоих соперников предстоящий бой — серьезное испытание в плане готовности, поскольку боксеры ветераны, и неизвестно, как организм отреагирует на интенсивные нагрузки, затраченные при подготовке к поединку.

Коэффициенты букмекерских компаний

Предстоящий поединок вызвал колоссальный резонанс и среди букмекеров. Десятки компаний принимают ставки на бой. Если говорить о наиболее востребованных букмекерах, то доступны такие исходы:

Букмекерская контора Коэффициент победы Тайсона Коэффициент на победу Джонса Лига Ставок 1,55 2,35 Фонбет 1,6 2,66 Мелбет 1,625 2,83

Коэффиценты букмекеров показывают, что фаворитом встречи считается Тайсон. Впрочем, можно предсказать не только выигрыш одного из спортсменов. Принимаются и другие ставки на бой, причем они сопровождаются хорошими коэффициентами. Например, можно спрогнозировать, будет ли досрочная победа или в каком раунде завершится поединок. Ставки букмекеров традиционно разнообразны, однако для этой встречи компании предлагают не самый широкий выбор рынков. В основном это ставки на победу, поскольку есть много рисков, связанных с функциональной готовностью спортсменов.