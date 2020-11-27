Майк Тайсон — Рой Джонсон: фаворит боя и коэффициенты букмекеров

Приближается бой легендарных Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Встреча состоится 29 ноября около 5:00 утра по московскому времени и пройдет в Карсоне, штат Калифорния. Тайсон и Джонс проведут бой за специальный пояс WBC Frontline Battle Belt. На нем нанесена надпись Black Lives Matter, что подчеркивает социальную значимость поединка.
Букмекерская компания Мелбет в своей линии выставила один из самых выгодных коэффициентов на победу Железного Майка — 1,59. Поставить на успех Джонса можно по коэффициенту 2,81. Бетторы могут ознакомиться с обзором БК детальнее по ссылке, на сайте о ставках Betauth.com.
Правила встречи
Поскольку оба спортсмена достаточно возрастные (Тайсону 54 года, Джонсу — 51), то организаторы приняли решение, что бой продлится 8 раундов вместо стандартных 12. Кроме того, длительность каждого периода составит 2 минуты, а не классические 3. Это должно сделать поединок более захватывающим. Оба спортсмена уже выразили недовольство такими нововведениями, поскольку считают, что таким образом к ним относятся пренебрежительно.
Статистика соперников
Тайсон и Джонс — настоящие легенды бокса, поэтому бой обещает быть увлекательным. Так, Майк провел на профессиональном ринге 58 встреч, 50 из которых выиграл. Рой сражался против соперников 75 раз, победу одерживал в 66 боях.
Тайсон отсутствовал на профессиональном ринге 15 лет. Последний бой он провел еще в 2005 году, тогда он проиграл. Джонс заключительную встречу проделал в 2018-м, ему удалось завоевать победу.
Для обоих соперников предстоящий бой — серьезное испытание в плане готовности, поскольку боксеры ветераны, и неизвестно, как организм отреагирует на интенсивные нагрузки, затраченные при подготовке к поединку.
Коэффициенты букмекерских компаний
Предстоящий поединок вызвал колоссальный резонанс и среди букмекеров. Десятки компаний принимают ставки на бой. Если говорить о наиболее востребованных букмекерах, то доступны такие исходы:
|Букмекерская контора
|Коэффициент победы Тайсона
|Коэффициент на победу Джонса
|Лига Ставок
|1,55
|2,35
|Фонбет
|1,6
|2,66
|Мелбет
|1,625
|2,83
Коэффиценты букмекеров показывают, что фаворитом встречи считается Тайсон. Впрочем, можно предсказать не только выигрыш одного из спортсменов. Принимаются и другие ставки на бой, причем они сопровождаются хорошими коэффициентами. Например, можно спрогнозировать, будет ли досрочная победа или в каком раунде завершится поединок. Ставки букмекеров традиционно разнообразны, однако для этой встречи компании предлагают не самый широкий выбор рынков. В основном это ставки на победу, поскольку есть много рисков, связанных с функциональной готовностью спортсменов.
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