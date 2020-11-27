Горячие новости
Главная | Крым и мир | Жизнь в мире | Майк Тайсон — Рой Джонсон: фаворит боя и коэффициенты букмекеров

crimeapress_news

Майк Тайсон — Рой Джонсон: фаворит боя и коэффициенты букмекеров
иллюстрация: fight.ru

Майк Тайсон — Рой Джонсон: фаворит боя и коэффициенты букмекеров

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 22:14 27.11.2020

Приближается бой легендарных Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Встреча состоится 29 ноября около 5:00 утра по московскому времени и пройдет в Карсоне, штат Калифорния. Тайсон и Джонс проведут бой за специальный пояс WBC Frontline Battle Belt. На нем нанесена надпись Black Lives Matter, что подчеркивает социальную значимость поединка.

Букмекерская компания Мелбет в своей линии выставила один из самых выгодных  коэффициентов на победу Железного Майка — 1,59. Поставить на успех Джонса можно по коэффициенту 2,81. Бетторы могут ознакомиться с обзором БК детальнее по ссылке, на сайте о ставках Betauth.com.

Правила встречи

Поскольку оба спортсмена достаточно возрастные (Тайсону 54 года, Джонсу — 51), то организаторы приняли решение, что бой продлится 8 раундов вместо стандартных 12. Кроме того, длительность каждого периода составит 2 минуты, а не классические 3. Это должно сделать поединок более захватывающим. Оба спортсмена уже выразили недовольство такими нововведениями, поскольку считают, что таким образом к ним относятся пренебрежительно.

Статистика соперников

Тайсон и Джонс — настоящие легенды бокса, поэтому бой обещает быть увлекательным. Так, Майк провел на профессиональном ринге 58 встреч, 50 из которых выиграл. Рой сражался против соперников 75 раз, победу одерживал в 66 боях.

Тайсон отсутствовал на профессиональном ринге 15 лет. Последний бой он провел еще в 2005 году, тогда он проиграл. Джонс заключительную встречу проделал в 2018-м, ему удалось завоевать победу.

Для обоих соперников предстоящий бой — серьезное испытание в плане готовности, поскольку боксеры ветераны, и неизвестно, как организм отреагирует на интенсивные нагрузки, затраченные при подготовке к поединку.

Коэффициенты букмекерских компаний

Предстоящий поединок вызвал колоссальный резонанс и среди букмекеров. Десятки компаний принимают ставки на бой. Если говорить о наиболее востребованных букмекерах, то доступны такие исходы:

Букмекерская контораКоэффициент победы ТайсонаКоэффициент на победу Джонса
Лига Ставок1,552,35
Фонбет1,62,66
Мелбет1,6252,83

Коэффиценты букмекеров показывают, что фаворитом встречи считается Тайсон. Впрочем, можно предсказать не только выигрыш одного из спортсменов. Принимаются и другие ставки на бой, причем они сопровождаются хорошими коэффициентами. Например, можно спрогнозировать, будет ли досрочная победа или в каком раунде завершится поединок. Ставки букмекеров традиционно разнообразны, однако для этой встречи компании предлагают не самый широкий выбор рынков. В основном это ставки на победу, поскольку есть много рисков, связанных с функциональной готовностью спортсменов.

Майк Тайсон — Рой Джонсон: фаворит боя и коэффициенты букмекеров

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.