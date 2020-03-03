Майские праздники в 2020 году: сколько выходных дней, куда россияне едут-летят отдыхать?

Что уж там… майские праздники большинство россиян ждут с не меньшим трепетом, нежели новогодние каникулы. И вполне оправданно: весна в самом разгаре и буквально дразнит — хочется свободы, ярких впечатлений и событий. Да так, чтобы на полную прочувствовать жизнь, не отвлекаясь на проблемы, которыми полны будни! Сколько же выходных в мае 2020 года трудящимся России «отпустил» Минтруд»? В целом, россияне будут отдыхать 9 дней. «Посуточно» официальный календарь выглядит так:

30 апреля — сокращённый рабочий день.

1-5 мая — выходные дни.

9-11 мая — выходные дни.

Многообещающе, правда? Чем россияне планируют заняться в праздничные дни? В топе, конечно, — «маёвки» на природе и вылазки на дачу. Такие развлечения на начало мая «прописали» себе те, кому доведётся отдыхать строго по календарю, с перерывами на работу. Те же, кто намерен устроить на майские себе миниотпуск — «уйти в отдых» 30 апреля, а выйти аж 12 мая — строят более грандиозные планы. В путешествия рвутся! И куда поехать на майские праздники решают уже сейчас, следуя прописной истине — чем ближе май, тем сложнее забронировать себе «место под солнцем».

Дают ли эксперты туротрасли советы поводу того, куда отправится в мае 2020-го? Большинство рекомендуют поездки, при которых тратится минимум времени на переезды: до 5 часов в самолёте и вы на месте «отпускных событий» — идеальный вариант. Такие путешествия могут себе позволит даже те, для кого майские ограничатся 4-5 сутками. Таким образом, если говорить о зарубежных поездках, то речь идёт о странах Европы. В границах же России — выбор… что называется… на любителя: в горы Кавказа, на черноморское побережье, по Золотому кольцу и т.д. Но стоит учесть, что тот же Крым в майские праздники уже входит в курортный сезон, так что рвануть туда по принципу «решили-сели-поехали» — идея плохая. Бронирование билетов и номеров в гостиницах и здесь во главе угла. И — да: будьте готовы к тому, что путешествие с пометкой «на праздники» обойдётся дороже, чем при других обстоятельствах — цены и на жильё, и на развлечения на майские в Крыму существенно подрастают.

Что же касается Европы: в топе городов, которые в начале мая исключительно прекрасны, отмечают эксперты портала Blog.Ostrovok.ru, — Париж, Милан, Рига, Берлин, Барселона. Так уж сложилось, что после зимней спячки в последней месяц весны здесь особенно интересно и красиво. Вот и рвутся сюда туристы со всего мира. Подогревают интерес путешественника к этим европейским городам и события, которыми местные жители удивляют приезжих.

Так, к примеру, во Франции тоже празднуют 1 мая. Про рабочий подтекст все давно забыли, зато сохранилась добрая традиция — дарить друг другу ландыши: в этот день их продают повсеместно, — говорят эксперты портала Blog.Ostrovok.ru.

Ещё одно примечательное действо — легендарная Парижская ярмарка. На продажу выставляют знаменитые французские деликатесы (вяленое мясо, сыры, соусы, сладости) и предметы декора.

И такой момент: разумеется, все эти европейские города — буквально места силы для тех, кто понимает толк в информационном туризме. Достопримечательности, музеи, смотровые площадки — прикоснуться к великой истории человеческой цивилизации сюда едут миллионы путешественников. В связи с этим совет: как только чётко определитесь, где отдохнуть в дни майских праздников, составьте и план своей поездки.

Дело в том, что для посещения некоторых музеев билеты рекомендуется бронировать. К примеру, чтобы в Милане увидеть знаменитую на весь мир фреску «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи в трапезной монастыря Санта-Мария-делле-Грацие:

Попасть туда не так-то просто: осмотр проходит в течение 15 минут, одновременно в зале могут находиться не более 25 человек, а смотреть на это произведение едут туристы со всего мира. Именно поэтому билет советуем покупать заранее! — констатируют специалисты Blog.Ostrovok.ru.

И в завершение: по словам заядлых путешественников, если хотите получить максимум эмоций от поездки, то лучше не только загодя начинать заниматься организационными моментами, а и «поднабраться» знаний о странах и городах, куда собираетесь. В частности, стоит выяснить, какие привычки в поведении приветствуются и допустимы, а какие категорически не приемлемы. Да и пополнить багаж сведений о том, как в той или иной стране решаются бытовые проблемы, как-то — вызывают или «ловят» такси, дают чаевые или нет, жмут руку при встрече или нет, и т.д. — крайне полезно. Ведь именно от таких, казалось бы, мелочей и зависит во многом, насколько удачным будет путешествие.