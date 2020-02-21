Малые населенные пункты ЮФО и СКФО обеспечены бесплатным интернетом. Инвестиции РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, и Mubadala Investment Company (Mubadala), суверенный фонд ОАЭ, объявляют об успешном выходе из проекта по устранению «цифрового неравенства» в регионах Российской Федерации в связи с окончанием срока инвестирования. Проект реализуется в партнерстве с компанией «Ростелеком» с 2014 г.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за 5 лет реализации проекта в эксплуатацию введено 1036* точек доступа для оказания услуг связи. Лидером по количеству стал ПФО с 3808 точками. Проект реализуется в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и Федеральным законом «О связи» и обеспечивает современными услугами связи сельские населенные пункты, в которых проживает от 250 до 500 человек. Всего по состоянию на конец 2019 г. введено в эксплуатацию 11,1 тыс. точек доступа к бесплатному широкополосному интернету в 83 регионах России, для чего было построено более 85 тыс. км волоконно-оптических линий связи. Проект уже имеет значимый положительный эффект на жизнь людей в регионах — доступ в интернет получили более 3,2 млн сельских жителей, — сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

По словам экспертов РФПН, по состоянию на конец 2019 г. было введено в эксплуатацию:

3808 точек доступа для оказания услуг связи в Приволжском федеральном округе;

2402 точки – в Центральном федеральном округе;

1341 точка – в Сибирском федеральном округе;

1040 точек – в Уральском федеральном округе;

1036 точек – в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах;

829 точек – в Северо-Западном федеральном округе;

651 точка – в Дальневосточном федеральном округе.

В течение последних трех лет суммарный интернет-трафик и количество интернет-сессий в рамках проекта ежегодно увеличивается более чем в два раза. По итогам 2019 г. было зафиксировано более 66,7 млн выходов в интернет, объем трафика передачи данных составил 11 Тб.

Проект по устранению «цифрового неравенства» является успешным примером инфраструктурных инвестиций, направленных на цифровизацию всей страны в соответствии с национальными целями развития, утвержденными Президентом РФ. Привлечение средств иностранных инвесторов и ФНБ к финансированию проекта позволило максимально ускорить процесс подключения малых населенных пунктов к интернету. Считаем, что дальнейшее активное использование защищенных окупаемых инвестиций ФНБ в инфраструктуру России сможет значимо ускорить экономический рост страны. Опыт РФПИ показывает, что средства ФНБ могут быть инвестированы эффективно с доходностью, на 30% превышающей аналогичный показатель при вложении в казначейские облигации США, — заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

Введено на 31.12.2019 г. точек доступа по регионам:

Астраханская область: 67

Волгоградская область: 163

Кабардино-Балкарская Республика: 20

Карачаево-Черкесская Республика: 15

Краснодарский край: 90

Республика Адыгея: 36

Республика Дагестан: 29

Республика Калмыкия: 33

Республика Северная Осетия-Алания: 10

Ростовская область: 393

Ставропольский край: 136

Республика Ингушетия: 4

Чеченская Республика: 40

ИТОГО по ЮФО и СКФО*: 1036