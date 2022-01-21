Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота проходит проливы Босфор и Дарданеллы

Малый ракетный корабль (МРК) «Орехово-Зуево» Черноморского флота начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Экипаж корабля совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где войдёт в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) Российской Федерации в дальней морской зоне. Совершая переход морем, экипаж малого ракетного корабля выполнит комплекс корабельных боевых учений по задачам, свойственным данному типу кораблей, — говорится в сообщении.

В дальней морской зоне МРК «Орехово-Зуево» сменит МРК «Вышний Волочек», который выполнял специальные задачи с октября 2021 года.

По информации пресс-службы, МРК «Орехово-Зуево» — многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Является кораблём модернизированной серии «Буян-М», построенным для Черноморского флота.

Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта «Буян-М» – охрана и защита экономической зоны государства.

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