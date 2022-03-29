Манчестер Сити — Атлетико. Кто пройдет дальше

Судьба даровала Атлетико возможность пройти бастион из двух Манчестеров подряд. Юнайтед был бит, на очереди Сити. Мало кто верит в успех подопечных Симеоне. Но Атлетико за всё время руководства легендарного аргентинца не раз удивлял нас сенсационными исходами. Было это, конечно, давно — в сезонах 2013/2014 и 2015/2016 мадридцы дважды доходили до финала, где оба раза уступили Реалу. Причем во второй раз на пути к финалу Атлетико прошел поочередно Барселону, которая была еще в самом соку, а затем и Баварию, которая была не менее грозна, чем сейчас. Верил ли тогда кто-то в Атлетико? Конечно же, нет.

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Манчестер Сити

Гвардиоле никак не удается взять долгожданный трофей с «горожанами». С тех пор как в Сити стали вливаться баснословные суммы, он выиграл всё что угодно, кроме самого престижного кубка в Европе. Когда у руля встал Гвардиола, ни для кого не было секретом, что цель номер один для Сити — это Лига Чемпионов. Однако долгое время Манчестер был не состоянии дойти хотя бы до полуфинала. Лишь в прошлом году подопечные Пепа оказались-таки в финале. Причем на успех были абсолютно все шансы, но камнем преткновения оказался Челси под руководством Тухеля, который в своем фирменном стиле выиграл с минимальным счетом 1:0.

Что касается текущего сезона, то Сити по-прежнему в полном порядке. В АПЛ первое место, на пятки наступает только Ливерпуль. Вполне вероятно, что судьба чемпионства определится в ближайшие пару недель, когда обе команды сойдутся в очном противостоянии. Затем будет еще одна битва с Ливерпулем, но уже в рамках Кубка Англии. И всё это вперемешку с играми против Атлетико. Но очевидно, что в данный момент приоритетом является противостояние с испанским клубом.

Можно сколько угодно говорить об опасности Атлетико, но самое сложное для «горожан» будет дальше. Учитывая то, что на стадии четвертьфиналов остались сильнейшие европейские клубы, халявы здесь не будет ни у кого. И прямо сейчас ответить на вопрос, у кого больше шансов на трофей, не представляется возможным. Манчестер — один из фаворитов, это факт. Но в данный момент нужно преодолеть крайне неуступчивый коллектив Диего Симеоне .

Атлетико

Мадридский клуб на протяжении всего сезона штормит. В Примере очки добываются с невероятным трудом. Практически в каждой игре против середняков и аутсайдеров Атлетико испытывает проблемы. Как объяснить то, что в домашней игре против Кадиса гости владеют преимуществом и создают ничуть не меньше моментов? Атлетико выигрывает, но, как говорится, на тоненького.

С другой стороны, в противостоянии с Юнайтед мадридцы показывают невероятно сплоченный, быстрый и очень умный футбол. С учетом нестабильности игры команды Рангника разве можно их сравнивать по потенциалу с тем же Кадисом? Это же смешно! Складывается впечатление, что Симеоне умышленно заводит в тупик своих будущих оппонентов, которые не знают, чего ожидать от Атлетико.

Но, учитывая футбольный интеллект Пепа, все эти хитросплетения в голове Симеоне вряд ли смогут вывести из колеи Сити. Гвардиола — один из самых одаренных тренеров в современном футболе, и он прекрасно знает, как найти подход к любому сопернику.

Прогноз

На Атлетико не раз обжигались многие топовые клубы. И во всех случаях мадридцев мало кто воспринимал всерьез. Да, борьбу можно было ожидать, но по итогам двух матчей те же Бавария, Барселона или даже Ливерпуль пару лет назад должны были проходить команду Симеоне, но не вышло. Где-то Атлетико везло, где-то чувствовалась недооценка, но факт остается фактом: команда Диего горазда на сенсации. Наверное, это уже в крови у футболистов Атлетико — выгрызать победы у явных фаворитов. Это просто стало смыслом их жизни.

Атлетико проведет ответную игру дома, теоретически это может стать небольшим преимуществом. Задача максимально проста — любыми способами зацепить ничью или минимально проиграть в Манчестере, а затем что-нибудь сообразить в домашней игре.

У Сити иная задача — взять быка за рога в первой же встрече и постараться решить все вопросы перед отъездом в Мадрид. Получится ли, это уже другой вопрос. Но я не вижу причин, по которым Сити бы не доминировал. Вопрос, скорее всего, будет касаться реализации моментов, но не самого созидания.

В чем шансы Атлетико? Скорее всего, в банальном везении. На ум сразу же приходит относительно недавняя домашняя игра Сити против Тоттенхэма. «Горожане» создали уйму моментов, но Тоттенхэм в плане реализации был гораздо успешнее и умудрился выиграть 3:2 на последней, 95-ой минуте матча. Не иначе как стечением обстоятельств такое не назовешь. Но проблема для Атлетико здесь в том, что должно повезти дважды. Я с трудом верю в то, что Сити способен оплошать дважды.

На что поставить? Букмекеры дают очень хорошие коэффициенты на победу «горожан» в первой игре. Например, сейчас можно взять фору (-1) с коэффициентом порядка 1,65. Я не верю в ничью на Этихаде. Возможен ли возврат? Теоретически да, но практически думаю, что Сити реально постарается решить все вопросы в первой встрече.

А вот в ответной встрече всё будет зависеть от того, насколько уверенно Манчестер выиграет в первом матче. Спортинг удалось выиграть на выезде крупно 5:0. А в ответной встрече была зафиксирована скучная нулевая ничья. Полагаю, что Атлетико, если и сможет зацепить ничью, то только в ответном, уже ничего не значащем матче.

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