Мангал, гриль или коптильня? Уличная барбекю-печь!

Дачники и счастливые владельцы частных домов соврать не дадут: «близость к земле» доставляет не только массу хлопот, но и обеспечивает ряд удовольствий, которые перманентным жителям многоэтажек, если и доступны, то весьма ограничено. А возглавляет этот перечень приятных моментов, по словам как дачников, так и обитателей бетонных джунглей, возможность устраивать вылазки на природу, но «без отрыва» от цивилизации. И да: обеды на свежем воздухе — с готовкой специфических дачных блюд от шашлыков до ухи на открытом огне — безусловный «гвоздь программы». Но вот вам и ещё один факт: всё больше ценителей такого времяпрепровождения предпочитают скрупулёзно обустраивать свой кухонный дачный быт, а не импровизировать каждый раз, когда захочется того же шашлыка.

Мангалы, гриль, коптильни — все эти приспособления дачники ставят себе на службу. В пользу чего сделать выбор, если с таковым вы ещё не определились? А специалисты советуют не мелочиться и, если позволяет территория участка, то размахнуться и порадовать себя глобально. Говорят: уличная барбекю-печь по своей функциональности заменяет три позиции, озвученные выше. Отлично справляется с задачами, которые выполняет и мангал, и гриль, и коптильня. Ещё один плюс — нет нужды покупать печь, с заданными параметрами. При должном усердии её можно возвести на участке самостоятельно, в соответствии с собственными требованиями и пожеланиями.

Что нужно знать, чтобы уличная барбекю-печь из задумки воплотилась в реальность?

Во-первых: месторасположение печи имеет значение и определять его стоит вдумчиво. Требований несколько:

площадка, на котором будет располагаться барбекю-печь, должна быть свободна от деревьев. По-крайней мере, их ветки не должны соприкасаться с сооружением. В противном случае, угроза пожара — велика.

задней стенкой печь не должна примыкать к каким-либо строениям. Она нагревается, так что такое соседство вполне может стать причиной пожара.

Во-вторых: насколько удачной будет барбекю-печь — и с точки зрения работоспособности, и в плане внешнего вида — априори зависит от проекта, по которому она создана. Как ни крути, а это не самое простое технически сооружение, так что и строить его по принципу «здесь подставить, там приладить — главное сложить, потом разберёмся» — очень плохая идея. Хорошая новость в том, что придумывать велосипед на придётся — готовые проекты уличных барбекю-печей есть, со всеми необходимыми расчётами, досконально выверенными специалистами, и основными рекомендациями по строительству. И конструкция может быть как очень простой, так и сложной.

Такой, к примеру:

И такой:

Или даже такой:

В-третьих: мастера, говоря об особенностях создания на участке барбекю-печи, настоятельно рекомендуют не экономить на материалах. Другими словами, имеющиеся под рукой, но уже бывшие в использовании кирпичи, арматуру, металлические элементы и т.д., в дело лучше не пускать. Сложность в том, что при эксплуатации сооружению доведётся испытывать большие нагрузки — в том числе и постоянное испытание огнём — так что материалы должны быть отменного качества. Плюс к этому, уличные барбекю-печи — «агрегаты», которые их владельцы, как правило, намерены использовать не один год. Так что жадничать при покупке их составляющих точно не стоит.

Что же касается процесса строительства барбекю-печи как такового. Если есть возможность нанять грамотного печника, то это однозначно стоит сделать. Дешевле обойдётся, ведь ошибки при возведении сооружения могут оказаться очень дорогими — от того, что печь может работать «криво», до возникновения опасных моментов в период экспулатации, в случае нарушения требований по безопасности. Если же душа требует применить свой талант «самоделкина» на практике, то дайте, конечно, себе волю. Но отложите в сторону свои амбиции новатора и идите по проторенному пути — используйте готовые проекты: строительство барбекю-печей не тот вариант, когда стоит пренебрегать продуманными и испробованными на практике решениями. Ради собственной же безопасности — раз, а во вторых — ради результата. Мы же в итоге хотим получить добротно функционирующую печь, а не «спальное место» сказочного Емели?