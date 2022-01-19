Маникюр и наращивание ресниц: в новогодние праздники россияне занимались собой

Юла и Объявления ВКонтакте выяснили, какими услугами чаще всего пользователи интересовались в новогодние праздники.

В новогодние праздники пользователи Юлы и Объявлений ВКонтакте чаще всего интересовались услугами красоты и здоровья (доля 31% от общего числа поисковых запросов). Самыми популярными видами услуг в этой категории оказались массаж, маникюр и педикюр, а также наращивание ресниц. При этом в Санкт-Петербурге и Казани каждый третий запрос по услугам в начале января относился к массажу — самый высокий показатель по стране, — отмечают в пресс-службе сервиса «Юла».

Второй по популярностью категорией услуг с 1 по 9 января стали перевозки (14%) — россияне арендовали авто, заказывали грузоперевозки, а также вызывали грузчиков. Интересно, что спрос на аренду машин сильнее всего вырос в Новосибирске и Екатеринбурге — каждый десятый запрос пришелся на этот вид услуги.

Востребованными в эти дни оказалась и категория услуг «Ремонт и строительство» (13%), в частности ремонт электроники и бытовой техники. В новогодние праздники россияне также стали чаще интересоваться доставкой продуктов питания (10%), услугами «мужа на час» (4%), обучением (3%) и уборкой (3%).

Предложения услуг на Юле и в Объявлениях ВКонтакте также заметно выросли в эти дни. Объявлений с услугами перевозок стало больше в 2,2 раза, ремонта и строительства почти в два раза, деловых услуг — на 75%. Пользователи сервисов в новогодние праздники стали чаще оказывать услуги в категории «Красота и здоровье» (рост на 70%), изготовление мебели на заказ (+70%) и вывоза мусора (+55%).

В регионах спрос на услуги в целом соответствует общероссийской картине, однако есть несколько отличий. Так, в Санкт-Петербурге на 23% чаще, чем в среднем по стране, интересовались услугами в категории «Красота и здоровье» — самый высокий показатель в России. Также эти услуги оказались популярны в Казани (53%), при этом в Новосибирске только 24% спроса от всех услуг в городе относились к категории бьюти.

Что касается услуг перевозок, то чаще всего их искали в Екатеринбурге — на 3% больше, чем в среднем по России. При этом меньше всего таких запросов зафиксировано в Санкт-Петербурге (доля 8%). А городом, где чаще всего искали услуги строителей, оказалась Казань (17% от всех услуг в новогодние праздники).

Цены на услуги в январские праздники варьировались в зависимости от региона и вида предложений. Например, средние цены на услуги в категории «Красота и здоровье» в России в новогодние праздники составили 1500 рублей, при этом в Краснодаре они выше на 25% (2000 рублей). Услуги мужа на час в среднем по стране стоили 1100 рублей, но в Казани можно было найти таких мастеров на 45% дешевле (за 600 рублей).

Средние цены на популярные услуги в новогодние праздники

Красота и Здоровье (1500 рублей)

Перевозки (2300 рублей)

Ремонт и строительство (2900 рублей)

Массаж (1400 рублей)

Ремонт техники (700 рублей)

Наращивание ресниц (900 рублей)

Маникюр и педикюр (900 рублей)

Аренда авто (2200 рублей)

Муж на час (1100 рублей)

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