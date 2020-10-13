«Массандра» будет приватизирована до конца года

Комитет по имущественным и земельным отношениям Госсовета Республики Крым одобрил включение в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2020 году, акций АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра» в размере 100% уставного капитала.

Точку в вопросе продажи, точнее цены «Массандры» поставит сессия Госсовета РК. В проекте постановления указан размер уставного капитала «Массандры» – более 3,57 млрд. рублей. Согласно пояснительной записке, объект вносится в план приватизации в размере 100% уставного капитала общества на основании поручения главы Республики Крым от 6 октября 2020 года, предложений министерства сельского хозяйства Крыма от того же числа.

Напомним, в начале октября крупнейшее крымское предприятие по производству вина – производственно-аграрное объединение (ПАО) «Массандра» – было преобразовано из ГУПа в Акционерное общество. 100% акций – в собственности Республики Крым. Означает ли приватизация «Массандры» ее продажу частнику? А если продажа, то по цене ли уставного капитала? Пока на эти вопросы ответов нет. Предприятие объединяет 8 винодельческих хозяйств. В его собственности 11 га земли, 4 их которых заняты виноградниками от Фороса до Судака.