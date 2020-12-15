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Сергей Аксёнов прокомментировал продажу «Массандры»
Фото: страница С.Аксёнова в Facebook

Сергей Аксёнов прокомментировал продажу «Массандры»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:33 15.12.2020

Накануне на торгах были проданы 100% акций ПАО «Массандра». Сумма сделки составила  5 327 177 370 рублей. Однако новый собственник будет вкладывать в предприятие еще больше. Предполагаемые суммы инвестиций – десятки миллиардов рублей.

Новый собственник АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра» — системный и крупный игрок на рыке. В связи с активным интересом к теме покупки объединения хочу убедить крымчан, что показатели предприятия будут расти, поскольку это один из основных планов инвестора. Не сомневаюсь, что за ближайшие несколько лет в «Массандру» будут вложены приличные средства, которые дадут свой результат, в том числе во благо Республики Крым. Контроль за работой важных для республики предприятий обеспечивается на всех уровнях. При этом общественность также будет информирована и не останется без понимания происходящих процессов, — прокомментировал продажу «Массандры» Глава РК Сергей Аксёнов.

Напомним, новый собственник крупнейшего винодельческого комплекса Крыма — ООО «Южный проект», которому принадлежит еще один флагман крымского виноделия – «Новый Свет».

Тем временем, Украина начала подготовку санкций из-за продажи акций «Массандры». Вице-премьер Алексей Резников подчеркнул, что минреинтеграции Украины будет принимать соответствующие меры к лицам, которые «причастны к незаконному аукциону». В частности, Киев планирует инициировать национальные санкции и судебное преследование, в том числе и в международных судах, а также «будет обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточении санкций».

Отметим, что «Южный проект» входит в структуру банка «Россия», который находится под санкциями еще с 2014 года.

Сергей Аксёнов прокомментировал продажу «Массандры»

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