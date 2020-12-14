Продано за 12 минут. Кто и за какую цену приобрел крымскую «Массандру»

100% акций ПАО «Массандра» приобрело ООО «Южный проект». Сумма сделки составила 5 327 177 370 рублей. Стартовая цена аукциона составила 5,3 млрд. рублей, «шаг» в 27 миллионов (0,5% начальной цены) – достаточно значительный, с учетом того, что в торгах кроме «Южного проекта» приняла участие только одна фирма — «Эстейт Групп». Сообщается, что торги заняли всего 12 минут.

Чем известно ООО «Южный проект»? Оно зарегистрировано в Санкт-Петербурге, принадлежит АО «Акционерный банк «Россия» и является собственником завода шампанских вин «Новый свет».