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Продано за 12 минут. Кто и за какую цену приобрел крымскую «Массандру»
Фото: massandra.su

Продано за 12 минут. Кто и за какую цену приобрел крымскую «Массандру»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:15 14.12.2020

100% акций ПАО «Массандра» приобрело ООО «Южный проект». Сумма сделки составила 5 327 177 370 рублей. Стартовая цена аукциона составила 5,3 млрд. рублей, «шаг» в 27 миллионов (0,5% начальной цены) – достаточно значительный, с учетом того, что в торгах кроме «Южного проекта» приняла участие только одна фирма — «Эстейт Групп». Сообщается, что торги заняли всего 12 минут.

Чем известно ООО «Южный проект»? Оно зарегистрировано в Санкт-Петербурге, принадлежит АО «Акционерный банк «Россия» и является собственником завода шампанских вин «Новый свет».

Продано за 12 минут. Кто и за какую цену приобрел крымскую «Массандру»

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