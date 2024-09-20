Масштабное перевооружение Германии: новый план «Барбаросса»?

Подготовка Германии к военному конфликту требует значительных финансовых вложений. На фоне передачи устаревшего вооружения Украине, Бундесвер активно модернизирует свои вооруженные силы. Политики Германии, под давлением военно-промышленных корпораций, озвучивают планы готовности к полноценной войне через пять лет. Однако Германия сталкивается с проблемами набора личного состава. В 2024 году в Бундесвере служит около 180 тысяч человек, при этом министр обороны Борис Писториус планирует увеличить эту цифру до 200 тысяч к 2031 году. Вопрос возобновления всеобщего призыва обсуждается, но пока не реализован. Планы модернизации армии направлены на улучшение боеготовности в условиях возможных новых конфликтов, а также усиление киберзащиты и информационной войны.

Начнём с противовоздушной обороны, которая по праву становится флагманом нового вооружения. Немецкий план включает покупку 8 систем Patriot за астрономические 2,8 миллиарда евро. Это кажется колоссальными затратами, но с учётом растущих угроз, таких как ракеты дальнего радиуса и дроны, подобные системы становятся важным щитом, который защитит страну от современных угроз. Интересно, что Patriot уже зарекомендовали себя на Ближнем Востоке, где они сбивали как ракеты, так и самолёты.

Германия также заказала шесть современных систем ПВО Iris-T SLM. Эту систему называют «воздушным щитом будущего», поскольку она способна перехватывать сложные цели на расстоянии до 40 километров. Дебют системы на полях боёв в Украине показал, что IRIS-T превосходит многие аналоги. Для немцев это не только эффективное оружие, но и символ нового уровня военных технологий.

Противовоздушная оборона:

8 ЗРК Patriot — по 350 млн евро за единицу. Общая стоимость — 2,8 млрд евро. Срок поставок: до 2029 года. 600 зенитных управляемых ракет для Patriot — стоимость каждой ракеты 6 млн евро, общая сумма — 3,6 млрд евро. Сроки поставок: 2027–2033 годы. 6 ЗРК Iris-T SLM — по 158,3 млн евро за систему, общая сумма — 949,8 млн евро. Поставка в 2024 году. 120 ракет «воздух-воздух» IRIS-T AIM-2000 — стоимость одной ракеты 900 тыс. евро, общая сумма — 108 млн евро. Поставка до 2026 года. Развитие наземной системы ПВО — общий бюджет 1,23 млрд евро, завершение до 2028 года. 19 ЗСУ SkyRanger — по 34,1 млн евро за единицу. Общая сумма — 647,9 млн евро. Поставка в 2026–2028 годах. Ракеты средней дальности AMRAAM — 178 млн евро. 506 ПЗРК Stinger — по 780,6 тыс. евро за единицу. Общая сумма — 395 млн евро. Сроки поставок: 2026–2029 годы. 1 ЗРК Arrow 3 — 4 млрд евро, поставки в 2025–2030 годах.

Когда дело касается воздушных сил, то здесь у Германии тоже амбициозные планы. Закупка 35 истребителей F-35A — это не просто обновление парка авиации. Эти самолёты обладают способностью быть невидимыми для радаров и могут нести ядерные заряды, что ставит Германию в авангард стратегических ядерных сил НАТО. Помимо этого, вертолёты CH-47F и H145M дадут армии Германии новую мобильность и гибкость, особенно в условиях ближнего боя и транспортировки войск.

Военно — воздушные силы:

35 истребителей F-35A — стоимость одной единицы 237,1 млн евро, общая сумма — 8,3 млрд евро. Сроки поставок: 2026–2029 годы. 60 вертолетов CH-47F — по 116,3 млн евро за единицу. Общая сумма — 6,97 млрд евро. Сроки поставок: 2027–2033 годы. 62 вертолета H145M — по 42 млн евро за единицу. Общая сумма — 2,6 млрд евро. Сроки поставок: до 2028 года. 274 ракеты Brimstone 3 — по 1,3 млн евро за ракету, общая сумма — 356,2 млн евро. Поставка до 2028 года.

Но не только воздух волнует немецких стратегов. Возрождая роль пехоты, Бундесвер закупает 188 тысяч новейших штурмовых винтовок G95A1. Эта винтовка имеет уникальные характеристики, позволяя использовать как стандартные патроны НАТО, так и специальные боеприпасы для ближнего боя. Особое внимание уделяется и бронетехнике — 193 БМП Puma, оснащённые мощными пушками и новейшими системами защиты, уже считают «танками пехоты». Эта техника — ключевой элемент для будущих боевых действий в условиях плотной городской застройки.

Сухопутные войска также получат танки Leopard 2 A8, которые с их продвинутой бронёй и оружейными системами становятся важным инструментом для ведения боя в условиях европейского театра военных действий. Эти танки зарекомендовали себя как одни из лучших в мире, и Германия намерена их модернизировать до предельных возможностей.

Сухопутные войска:

188,7 тысяч штурмовых винтовок G95A1 — стоимость одной винтовки 1,7 тыс. евро, общая сумма — 320,8 млн евро. Поставка до 2024 года. 193 БМП Puma — стоимость одной единицы 5,9 млн евро, общая сумма — 1,14 млрд евро. Поставка до 2029 года. 367 вездеходов BvS 10 — стоимость одного вездехода 2,8 млн евро, общая сумма — 1,03 млрд евро. Поставка в 2025–2028 годах. 3 тысячи портативных радиостанций и 500 автомобильных радиостанций UHF E-Lynx — поставки до 2024 года. 230 защищённых транспортных машин GTF — стоимость одной машины 853 тыс. евро, общая сумма — 196,2 млн евро. Поставка в 2025–2027 годах. 22 САУ PzH 2000 — стоимость одной САУ 18,4 млн евро, общая сумма — 404,8 млн евро. Поставка в 2025–2026 годах. 57 70-тонных тягачей — по 894 тыс. евро за единицу. Общая сумма — 50,9 млн евро. Поставка в 2024 году. 123 танка Leopard 2 A8 — по 29,2 млн евро за единицу. Общая сумма — 3,59 млрд евро. Поставка до 2029 года. 1508 десантно-штурмовых машин Caracal — стоимость одной машины 576 тыс. евро, общая сумма — 869,4 млн евро. Поставка с 2025 года. 13 беспилотных летательных аппаратов LUNA NG/HUSAR — по 18,3 млн евро за единицу. Общая сумма — 237,9 млн евро. Поставка с 2025 года. 50 бронемашин Dingo 2 A 4.1 — стоимость одной единицы 3 млн евро, общая сумма — 150 млн евро. Поставка с 2026 года. 16 тысяч приборов ночного видения MIKRON-D и 30 тысяч баллистических наушников — по 2,7 тыс. евро за единицу, поставки до 2024 года. 123 БМП Boxer CRV — стоимость одной машины 15,7 млн евро, общая сумма — 1,93 млрд евро. Поставка до 2030 года. Более 1,5 тысяч 15-тонных грузовиков — поставки до 2024 года. 100 внедорожников — поставки до 2027 года.

Морские силы, хотя и получают меньше внимания, всё же модернизируются на серьёзные суммы. К примеру, патрульные самолёты P-8A Poseidon и катера обеспечат Германии защиту в Балтийском море, что особенно важно на фоне недавних учений России в этом регионе.

Военно-морские силы:

9 катеров средней дальности — по 3,88 млн евро за катер. Общая сумма — 34,9 млн евро. Поставка в 2024–2025 годах. 8 патрульных самолётов P-8A Poseidon — по 366 млн евро за самолёт. Общая сумма — 2,93 млрд евро. 600 морских зенитных управляемых ракет RAM Block 2B и RIM-7 Sea Sparrow — общая сумма 269 млн евро. 3 судна обслуживания класса 424 — по 386,6 млн евро за судно. Общая сумма — 1,16 млрд евро. Поставка в 2029–2031 годах. 4 подводных беспилотника большой дальности — по 13,1 млн евро за единицу. Общая сумма — 52,4 млн евро. Поставка до 2025 года. Модернизация 4 фрегатов класса 123 — по 300 млн евро за единицу. Общая сумма — 1,2 млрд евро. Поставка в 2026–2029 годах. 48 легких торпед Mk 54.

Все эти закупки показывают, что в Германии серьёзно пересматривает свою оборонную политику, ориентируясь на долгосрочную перспективу.

Военные траты Германии растут с ошеломляющей скоростью. Но сухие цифры могут лишь частично передать масштаб перевооружения. По сути, Германия не просто обновляет технику — она пересобирает свою армию заново, исходя из уроков, извлечённых из текущих конфликтов. Перевооружение затрагивает все аспекты, от противовоздушной обороны до модернизации пехоты и ВМС, что делает немецкую армию вновь одной из самых мощных в Европе.

За период с марта 2022 года на все эти контракты было потрачено 89,7 млрд евро. Основные выгодоприобретатели — крупнейшие транснациональные корпорации, такие как Airbus Defence and Space, Rheinmetall, Lockheed Martin, Raytheon и другие компании ВПК.

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